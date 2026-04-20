Россия учтет планы Франции разместить ядерное оружие в Европе. Главные новости к этому часу - 20.04.2026 Украина.ру

Россия учтет планы Франции разместить ядерное оружие в Европе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом и других важных событиях рассказал 20 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-20T07:26

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Дипломат обратил внимание на анонсированную Парижем возможность рассредоточения французских ядерных сил по объектам в государствах Европы, не обладающих собственным ядерным оружием, откуда они смогут продолжать оперативную деятельность.🟥 Кризис вокруг Ирана и нарушение транзита через Ормузский пролив грозят Евросоюзу стагфляционным шоком, сказал Грушко.🟥 Иранские силы запустили беспилотники в сторону американских военных кораблей после нападения на иранское торговое судно в Оманском заливе, пишет Al Jazeera.🟥 Иран постоянно консультируется с РФ и готов слушать российские инициативы в контексте урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, контакты между странами продолжаются на высоком и высшем уровнях, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали.🟥 Представители ОАЭ на переговорах с американскими чиновниками подняли вопрос предоставления финансовой поддержки со стороны США на случай, если конфликт на Ближнем Востоке приведет к усугублению кризиса в ОАЭ, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.🟥 Биржевые цены на нефть марки Brent растут на 6,3 процента, выше 96 долларов США за баррель на фоне вероятного срыва переговоров Ирана и США, следует из данных торгов.🟥 Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца стремится поддерживать оружием Киев, но не делает ничего для помощи немецким гражданам, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер🟥 Существует риск покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в случае его поездки в Киев, предупредил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.🟥 Кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро для Киева является ложью и подтасовкой, поскольку за этот подарок придется расплачиваться гражданам ЕС и их детям, заявил евродепутат Тьерри Мариани.О других событиях - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

