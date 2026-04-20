Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ПВО ночью сбила больше сотни вражеских дронов над Россией
сво
спецоперация
россия
краснодарский край
курская область
украина.ру
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
ПВО ночью сбила больше сотни вражеских дронов над Россией

07:54 20.04.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 112 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России, передает 20 апреля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на платформе Max уточнил, что Туапсе ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Еще один – пострадал, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В морском порту произошло возгорание. На данный момент также известно, что обломки БПЛА повредили остекление в ряде зданий на территории города, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу. Во всех случаях на местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
