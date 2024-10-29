США прекратили финансировать разработку ИИ и новых технологий в Китае - 29.10.2024 Украина.ру
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США прекратили финансировать разработку ИИ и новых технологий в Китае
США прекратили финансировать разработку ИИ и новых технологий в Китае - 29.10.2024 Украина.ру
США прекратили финансировать разработку ИИ и новых технологий в Китае
Финансирование из США производства новинок микроэлектроники и других высокотехнологичных товаров в Китае будет запрещено. Об этом говорится в разъяснениях, опубликованных 28 октября на сайте Минфина США.
2024-10-29T12:13
2024-10-29T12:13
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Министерство финансов США выпустило "окончательное правило" (Final Rule) для реализации президентского указа от 9 августа 2023 года "Решение вопросов инвестиций Соединенных Штатов в определенные технологии и продукты национальной безопасности в странах, вызывающих обеспокоенность". В соответствии с этим указом Джозеф Байден поручил министру финансов издать постановления, которые запрещают гражданам США участвовать в транзакциях с лицами из "вызывающей беспокойство" страны. Запреты должны распространиться на перечень технологий и продуктов, которые представляют особенно острую угрозу национальной безопасности США.Байден в своём указе определил КНР, Гонконг и Макао в качестве "стран, вызывающих беспокойство". В связи с этим установлены запреты для граждан США участвовать с Китаем и её островными территориями в отношениях, касающихся технологий и продуктов, имеющих отношение к полупроводникам и микроэлектронике, квантовым информационным технологиям и искусственному интеллекту.Помощник главы Минфина США по инвестиционной безопасности Пол Розен заявил, что искусственный интеллект, полупроводники и квантовые технологии имеют основополагающее значение для разработки следующего поколения военных товаров и технологий. Он указал, в частности, на системы наблюдения и разведки, приложения кибербезопасности и истребители следующего поколения."Это окончательное правило принимает целенаправленные и конкретные меры для обеспечения того, чтобы инвестиции США не использовались для продвижения разработки ключевых технологий теми, кто может использовать их для угрозы нашей национальной безопасности", — подчеркнул Розен.По его мнению, инвестиции США сопряжены с нематериальными выгодами, такими как управленческая помощь и доступ к инвестиционным и кадровым сетям.Ране в новостях: "США размещают ракеты на Филиппинах не для новогоднего салюта": Зубец о способах Америки удушить Китай
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новости, сша, китай, гонконг, джо байден, минфин, министерство финансов, it-специалисты, it-компания, it-сектор, инвестиции, санкции, кнр (китай)
Новости, США, Китай, Гонконг, Джо Байден, Минфин, Министерство финансов, IT-специалисты, IT-компания, IT-сектор, инвестиции, санкции, КНР (Китай)

США прекратили финансировать разработку ИИ и новых технологий в Китае

12:13 29.10.2024
 
Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
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Финансирование из США производства новинок микроэлектроники и других высокотехнологичных товаров в Китае будет запрещено. Об этом говорится в разъяснениях, опубликованных 28 октября на сайте Минфина США.
Министерство финансов США выпустило "окончательное правило" (Final Rule) для реализации президентского указа от 9 августа 2023 года "Решение вопросов инвестиций Соединенных Штатов в определенные технологии и продукты национальной безопасности в странах, вызывающих обеспокоенность". В соответствии с этим указом Джозеф Байден поручил министру финансов издать постановления, которые запрещают гражданам США участвовать в транзакциях с лицами из "вызывающей беспокойство" страны. Запреты должны распространиться на перечень технологий и продуктов, которые представляют особенно острую угрозу национальной безопасности США.
Байден в своём указе определил КНР, Гонконг и Макао в качестве "стран, вызывающих беспокойство". В связи с этим установлены запреты для граждан США участвовать с Китаем и её островными территориями в отношениях, касающихся технологий и продуктов, имеющих отношение к полупроводникам и микроэлектронике, квантовым информационным технологиям и искусственному интеллекту.

"Опубликованное сегодня Окончательное постановление содержит подробную информацию о множествах технологий и продуктов в трех секторах, определенных в указе об исходящих поставках, и полностью реализует новую программу, которая поможет решить проблему продвижения ключевых технологий и продуктов странами, вызывающими беспокойство, которые могут использовать их для угрозы национальной безопасности США", - сказано в комментарии Минфина США.

Помощник главы Минфина США по инвестиционной безопасности Пол Розен заявил, что искусственный интеллект, полупроводники и квантовые технологии имеют основополагающее значение для разработки следующего поколения военных товаров и технологий. Он указал, в частности, на системы наблюдения и разведки, приложения кибербезопасности и истребители следующего поколения.
"Это окончательное правило принимает целенаправленные и конкретные меры для обеспечения того, чтобы инвестиции США не использовались для продвижения разработки ключевых технологий теми, кто может использовать их для угрозы нашей национальной безопасности", — подчеркнул Розен.
По его мнению, инвестиции США сопряжены с нематериальными выгодами, такими как управленческая помощь и доступ к инвестиционным и кадровым сетям.
Ране в новостях: "США размещают ракеты на Филиппинах не для новогоднего салюта": Зубец о способах Америки удушить Китай
 
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