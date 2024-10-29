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В США спасли кристалл от загрязнения вице-президентом Харрис

В США спасли кристалл от загрязнения вице-президентом Харрис - 29.10.2024 Украина.ру

В США спасли кристалл от загрязнения вице-президентом Харрис

Вице-президент и кандидат в президенты США Камалла Харрис стала объектом сатиры после посещения завода по производству микрочипов в Мичигане. Там она неоднократно пыталась потрогать острые кремниевые кристаллы, сообщает The New York Post

2024-10-29T10:52

2024-10-29T10:52

2024-10-29T10:52

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"В понедельник вице-президенту Камале Харрис было сказано держать руки при себе во время экскурсии по заводу по производству полупроводников в Мичигане, где соблазн прикосновения к "блестящему" кремнию едва не стал причиной серьезной травмы", - сообщило издание.Работники предприятия несколько раз останавливали Харрис, желавшую прикоснуться к блестящим кремниевым стержням. Пользователи социальных сетей сравнили её поведение во время экскурсии с некомпетентной и вызывающей отвращение Селиной Майер — вымышленным вице-президентом из популярного комедийного сериала "Вице-президент"."Это как гулять с трёхлетним ребенком", — констатировал один из пользователей соцсетей.Комментаторы из конкурирующей Республиканской партии указали на полную беспомощность Харрис.Hemlock Semiconductors — единственный производитель сверхчистого поликремния со штаб-квартирой в США. этот компонент является основным для производства чипов.Тем временем СМИ США отказываются поддержать обоих "российских" кандидатов в президенты, считает Захарова

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