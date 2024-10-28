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Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"

Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов" - 28.10.2024 Украина.ру

Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"

Первые десять канадских бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV Super Bison (8х8) в медицинском варианте переданы украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"

2024-10-28T12:04

2024-10-28T12:04

2024-10-28T12:04

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В 2023 Канада обязалась поставить на Украину 50 машин LAV 6.0 ACSV нового производства. Из них первые 10 были изготовлены в медицинском варианте."Ранее в адрес ВСУ уже было отгружено 39 ед LAV ACSC Super Bison", - сказано в публикации.Бронетранспортеры, бронемашины и другая военная канадская техника активно применяются ВСУ в ходе СВО. Канада также поставляет на Украину оружие и боеприпасы, обучает украинских военнослужащих и оказывает финансовую помощь Киеву. Канада также известна укрывательством нацистов и коллаборационистов. В прошлом году в канадском парламенте руководство страны вместе с украинской официальной делегацией во главе с Владимиром Зеленским чествовали сбежавшего в Канаду бывшего легионера "украинской" дивизии СС Ярослава Гуньку (объявлен в розыск в РФ и "Интерполом").Ранее в новостях: Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов

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новости, канада, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сс, сво, военная помощь, коллаборационизм