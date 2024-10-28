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Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"
Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов" - 28.10.2024 Украина.ру
Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"
Первые десять канадских бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV Super Bison (8х8) в медицинском варианте переданы украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
2024-10-28T12:04
2024-10-28T12:04
2024-10-28T12:04
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военная помощь
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В 2023 Канада обязалась поставить на Украину 50 машин LAV 6.0 ACSV нового производства. Из них первые 10 были изготовлены в медицинском варианте."Ранее в адрес ВСУ уже было отгружено 39 ед LAV ACSC Super Bison", - сказано в публикации.Бронетранспортеры, бронемашины и другая военная канадская техника активно применяются ВСУ в ходе СВО. Канада также поставляет на Украину оружие и боеприпасы, обучает украинских военнослужащих и оказывает финансовую помощь Киеву. Канада также известна укрывательством нацистов и коллаборационистов. В прошлом году в канадском парламенте руководство страны вместе с украинской официальной делегацией во главе с Владимиром Зеленским чествовали сбежавшего в Канаду бывшего легионера "украинской" дивизии СС Ярослава Гуньку (объявлен в розыск в РФ и "Интерполом").Ранее в новостях: Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, канада, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сс, сво, военная помощь, коллаборационизм
Новости, Канада, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СС, СВО, военная помощь, коллаборационизм
Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"
Первые десять канадских бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV Super Bison (8х8) в медицинском варианте переданы украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
В 2023 Канада обязалась поставить на Украину 50 машин LAV 6.0 ACSV нового производства. Из них первые 10 были изготовлены в медицинском варианте.
"Ранее в адрес ВСУ уже было отгружено 39 ед LAV ACSC Super Bison", - сказано в публикации.
Бронетранспортеры, бронемашины и другая военная канадская техника активно применяются ВСУ в ходе СВО. Канада также поставляет на Украину оружие и боеприпасы, обучает украинских военнослужащих и оказывает финансовую помощь Киеву
.
Канада также известна укрывательством нацистов и коллаборационистов. В прошлом году в канадском парламенте руководство страны вместе с украинской официальной делегацией во главе с Владимиром Зеленским
чествовали сбежавшего в Канаду бывшего легионера "украинской" дивизии СС
Ярослава Гуньку (объявлен в розыск в РФ и "Интерполом").