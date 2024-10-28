Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов" - 28.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241028/1058414993.html
Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"
Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов" - 28.10.2024 Украина.ру
Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"
Первые десять канадских бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV Super Bison (8х8) в медицинском варианте переданы украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
2024-10-28T12:04
2024-10-28T12:04
новости
канада
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сс
сво
военная помощь
коллаборационизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1c/1058414522_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_7a852fd22b91256c2de03023ee918016.jpg.webp
В 2023 Канада обязалась поставить на Украину 50 машин LAV 6.0 ACSV нового производства. Из них первые 10 были изготовлены в медицинском варианте."Ранее в адрес ВСУ уже было отгружено 39 ед LAV ACSC Super Bison", - сказано в публикации.Бронетранспортеры, бронемашины и другая военная канадская техника активно применяются ВСУ в ходе СВО. Канада также поставляет на Украину оружие и боеприпасы, обучает украинских военнослужащих и оказывает финансовую помощь Киеву. Канада также известна укрывательством нацистов и коллаборационистов. В прошлом году в канадском парламенте руководство страны вместе с украинской официальной делегацией во главе с Владимиром Зеленским чествовали сбежавшего в Канаду бывшего легионера "украинской" дивизии СС Ярослава Гуньку (объявлен в розыск в РФ и "Интерполом").Ранее в новостях: Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов
канада
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1c/1058414522_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_9f524d1da61bf91a47c76e8d4649bda0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, канада, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сс, сво, военная помощь, коллаборационизм
Новости, Канада, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СС, СВО, военная помощь, коллаборационизм

Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"

12:04 28.10.2024
 
Канадские БТР LAV 6.0 ACSV Super Bison (8х8)
Канадские БТР LAV 6.0 ACSV Super Bison (8х8)
Читать в
Первые десять канадских бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV Super Bison (8х8) в медицинском варианте переданы украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель"
В 2023 Канада обязалась поставить на Украину 50 машин LAV 6.0 ACSV нового производства. Из них первые 10 были изготовлены в медицинском варианте.
"Ранее в адрес ВСУ уже было отгружено 39 ед LAV ACSC Super Bison", - сказано в публикации.
Бронетранспортеры, бронемашины и другая военная канадская техника активно применяются ВСУ в ходе СВО. Канада также поставляет на Украину оружие и боеприпасы, обучает украинских военнослужащих и оказывает финансовую помощь Киеву.
Канада также известна укрывательством нацистов и коллаборационистов. В прошлом году в канадском парламенте руководство страны вместе с украинской официальной делегацией во главе с Владимиром Зеленским чествовали сбежавшего в Канаду бывшего легионера "украинской" дивизии СС Ярослава Гуньку (объявлен в розыск в РФ и "Интерполом").
Ранее в новостях: Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов
 
НовостиКанадаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСССВОвоенная помощьколлаборационизм
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:29Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО
12:21Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка
12:21Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России
12:04Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"
12:00Всё для Трампа, всё для победы. Почему снова заговорила Мелания
11:58ВС РФ подходят к Курахово - советник Пушилина
11:53"Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии
11:51Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии
11:48Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне
11:45Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР
11:32Цитаты недели: Что говорят об Украине на Западе и в самой Украине. "Страна официантов и проституток"
10:54На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии
10:53Продукты, одежда и осенняя маскировка: Сахалин передал на СВО 20 тонн гумгруза
10:43Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа
10:28Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке
10:28До следующего дня рождения: Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы
10:23Чем ближе Анкара к Москве, тем чаще теракты в Турции: Шишкин о провокациях от Украины и не только
09:58"Толпа кричала и аплодировала ей": Мелания Трамп включилась в предвыборные митинги
09:57США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа
09:48Атака на спиртзаводы. Главное на Украине на утро 28 октября
Лента новостейМолния