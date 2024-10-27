Норин: Если стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой - 27.10.2024 Украина.ру
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Норин: Если стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой
Норин: Если стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой - 27.10.2024 Украина.ру
Норин: Если стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой
Нападение на Курскую область — это часть такого креатива, который Киев использует, чтобы спасти ситуацию. Это была попытка встряхнуть шахматную доску, когда фигуры встали на место. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин
2024-10-27T07:40
2024-10-27T07:40
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Отвечая на вопрос, способен ли Владимир Зеленский вытворить нечто прямо перед выборами в США, что поставит Россию и Запад на грань ядерной конфронтации, эксперт предположил, что тот наверняка попытается.По его словам, вполне возможно, что Украина устроит фиктивную атаку химическим оружием или соберет в гараже грязную атомную бомбу. Наконец, попытается спровоцировать новую волну исламистского террора в России, добавил эксперт.Полный текст интервью — Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС
https://ukraina.ru/20241025/1058347032.html
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, детали
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, детали

Норин: Если стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой

07:40 27.10.2024
 
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
Нападение на Курскую область — это часть такого креатива, который Киев использует, чтобы спасти ситуацию. Это была попытка встряхнуть шахматную доску, когда фигуры встали на место. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин
Отвечая на вопрос, способен ли Владимир Зеленский вытворить нечто прямо перед выборами в США, что поставит Россию и Запад на грань ядерной конфронтации, эксперт предположил, что тот наверняка попытается.
“Если этот стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой. Поэтому Киеву придется выдумывать всякий креатив. Нападение на Курскую область — это часть такого креатива. Это была попытка встряхнуть шахматную доску, когда фигуры встали на место. Причем противник еще под столом пешку с конем потерял. Он захватил стратегический кусочек территории и сковал сам себя. И ему придется искать новый креатив”, — объяснил свою точку зрения Норин.
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"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на ВыемкуНа Северском направлении населенные пункты переходят из рук в руки. Украинское командование там явно нервничает. Если оно бросило силы на отбивание Выемки, значит ее взятие несет серьезную угрозу для Северска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
По его словам, вполне возможно, что Украина устроит фиктивную атаку химическим оружием или соберет в гараже грязную атомную бомбу. Наконец, попытается спровоцировать новую волну исламистского террора в России, добавил эксперт.
Полный текст интервью — Евгений Норин: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС
 
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