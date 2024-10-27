Норин: Если стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Нападение на Курскую область — это часть такого креатива, который Киев использует, чтобы спасти ситуацию. Это была попытка встряхнуть шахматную доску, когда фигуры встали на место. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и журналист Евгений Норин
“Если этот стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой. Поэтому Киеву придется выдумывать всякий креатив. Нападение на Курскую область — это часть такого креатива. Это была попытка встряхнуть шахматную доску, когда фигуры встали на место. Причем противник еще под столом пешку с конем потерял. Он захватил стратегический кусочек территории и сковал сам себя. И ему придется искать новый креатив”, — объяснил свою точку зрения Норин.
25 октября, 05:30"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на ВыемкуНа Северском направлении населенные пункты переходят из рук в руки. Украинское командование там явно нервничает. Если оно бросило силы на отбивание Выемки, значит ее взятие несет серьезную угрозу для Северска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
По его словам, вполне возможно, что Украина устроит фиктивную атаку химическим оружием или соберет в гараже грязную атомную бомбу. Наконец, попытается спровоцировать новую волну исламистского террора в России, добавил эксперт.