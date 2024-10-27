Норин: Если стандартный обмен ударами продолжится, Украина ляжет первой

"Движуха там есть": Ермаков раскрыл, почему ВСУ нервничают под Северском и бросили все силы на Выемку

На Северском направлении населенные пункты переходят из рук в руки. Украинское командование там явно нервничает. Если оно бросило силы на отбивание Выемки, значит ее взятие несет серьезную угрозу для Северска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков