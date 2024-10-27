Ищенко: Украинцы умирать не хотят, но будут не против, если за них это сделает сосед - 27.10.2024 Украина.ру
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Ищенко: Украинцы умирать не хотят, но будут не против, если за них это сделает сосед
Ищенко: Украинцы умирать не хотят, но будут не против, если за них это сделает сосед - 27.10.2024 Украина.ру
Ищенко: Украинцы умирать не хотят, но будут не против, если за них это сделает сосед
Для бунта в украинской армии тенденций пока не видно. Да, они недовольны, но они недовольны с 2014 года. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-27T06:10
2024-10-27T06:10
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“Для того, чтобы были бунты нужны, во-первых, организаторы, а во-вторых, необходим запас пассионарного населения, но наиболее активные уже покинули Украину. Тот, кто потенциально мог бунтовать, уехали в Европу или в Россию, а кого-то убили на фронте”, — прокомментировал Ищенко.По его словам, чем сильнее демографическая яма на Украине, тем меньше вероятность общегосударственного бунта.Он добавил, что зима на Украине будет тяжелой. А для того, чтобы бунтовать, надо иметь еще достаточный запас прочности, напомнил эксперт.“А если вам надо выжить в холодную-холодную зиму, когда государство на вас плюнуло, то не так просто бунтовать. Для бунта в армии тенденций пока не видно. Да, они недовольны. Но они недовольны с 2014 года”, — заключил Ищенко.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что практически 90 процентов тепловой энергетики Украины уничтожено или повреждено. Издание The Wall Street Journal пишет о том, что из-за медленных поставок вооружений от Запада, отключения электроэнергии и нехватки боевой техники и личного состава на фронте, Украину ждет очень суровая зима. Также на фоне ухудшения социально-экономической ситуации на Украине не исключают массовых протестов.Подробнее об этом — в материале Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октябряПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит
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новости, украина, запад, европа, владимир зеленский, детали, украинцы
Новости, Украина, Запад, Европа, Владимир Зеленский, детали, украинцы

Ищенко: Украинцы умирать не хотят, но будут не против, если за них это сделает сосед

06:10 27.10.2024
 
© Фото : 3-тя окрема штурмова бригада / Telegramподготовка снайперов в 3-й ошбр ВСУ
подготовка снайперов в 3-й ошбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : 3-тя окрема штурмова бригада / Telegram
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Для бунта в украинской армии тенденций пока не видно. Да, они недовольны, но они недовольны с 2014 года. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
“Для того, чтобы были бунты нужны, во-первых, организаторы, а во-вторых, необходим запас пассионарного населения, но наиболее активные уже покинули Украину. Тот, кто потенциально мог бунтовать, уехали в Европу или в Россию, а кого-то убили на фронте”, — прокомментировал Ищенко.
По его словам, чем сильнее демографическая яма на Украине, тем меньше вероятность общегосударственного бунта.
“Пока что мы видим завидную консолидацию. 59% населения доверяют Зеленскому. 81% населения считает, что, если Запад поможет, Украина победит в войне. Ну да, никто не хочет отправляться на фронт умирать, но никто не против, чтобы отправлялся умирать сосед”, — поделился Ищенко.
Он добавил, что зима на Украине будет тяжелой. А для того, чтобы бунтовать, надо иметь еще достаточный запас прочности, напомнил эксперт.
“А если вам надо выжить в холодную-холодную зиму, когда государство на вас плюнуло, то не так просто бунтовать. Для бунта в армии тенденций пока не видно. Да, они недовольны. Но они недовольны с 2014 года”, — заключил Ищенко.
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Подробнее об этом — в материале Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октября
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит
 
НовостиУкраинаЗападЕвропаВладимир Зеленскийдеталиукраинцы
 
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