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Ищенко: Украинцы умирать не хотят, но будут не против, если за них это сделает сосед
Ищенко: Украинцы умирать не хотят, но будут не против, если за них это сделает сосед - 27.10.2024 Украина.ру
Ищенко: Украинцы умирать не хотят, но будут не против, если за них это сделает сосед
Для бунта в украинской армии тенденций пока не видно. Да, они недовольны, но они недовольны с 2014 года. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-27T06:10
2024-10-27T06:10
2024-10-27T06:10
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“Для того, чтобы были бунты нужны, во-первых, организаторы, а во-вторых, необходим запас пассионарного населения, но наиболее активные уже покинули Украину. Тот, кто потенциально мог бунтовать, уехали в Европу или в Россию, а кого-то убили на фронте”, — прокомментировал Ищенко.По его словам, чем сильнее демографическая яма на Украине, тем меньше вероятность общегосударственного бунта.Он добавил, что зима на Украине будет тяжелой. А для того, чтобы бунтовать, надо иметь еще достаточный запас прочности, напомнил эксперт.“А если вам надо выжить в холодную-холодную зиму, когда государство на вас плюнуло, то не так просто бунтовать. Для бунта в армии тенденций пока не видно. Да, они недовольны. Но они недовольны с 2014 года”, — заключил Ищенко.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что практически 90 процентов тепловой энергетики Украины уничтожено или повреждено. Издание The Wall Street Journal пишет о том, что из-за медленных поставок вооружений от Запада, отключения электроэнергии и нехватки боевой техники и личного состава на фронте, Украину ждет очень суровая зима. Также на фоне ухудшения социально-экономической ситуации на Украине не исключают массовых протестов.Подробнее об этом — в материале Форс-мажор у Шмыгаля, взрывы и пожар, проблемы с электричеством. Главное на Украине на утро 16 октябряПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит
https://ukraina.ru/20241025/1058350574.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, европа, владимир зеленский, детали, украинцы
Ищенко: Украинцы умирать не хотят, но будут не против, если за них это сделает сосед
Для бунта в украинской армии тенденций пока не видно. Да, они недовольны, но они недовольны с 2014 года. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
“Для того, чтобы были бунты нужны, во-первых, организаторы, а во-вторых, необходим запас пассионарного населения, но наиболее активные уже покинули Украину. Тот, кто потенциально мог бунтовать, уехали в Европу или в Россию, а кого-то убили на фронте”, — прокомментировал Ищенко.
По его словам, чем сильнее демографическая яма на Украине, тем меньше вероятность общегосударственного бунта.
“Пока что мы видим завидную консолидацию. 59% населения доверяют Зеленскому. 81% населения считает, что, если Запад поможет, Украина победит в войне. Ну да, никто не хочет отправляться на фронт умирать, но никто не против, чтобы отправлялся умирать сосед”, — поделился Ищенко.
Он добавил, что зима на Украине будет тяжелой. А для того, чтобы бунтовать, надо иметь еще достаточный запас прочности, напомнил эксперт.
“А если вам надо выжить в холодную-холодную зиму, когда государство на вас плюнуло, то не так просто бунтовать. Для бунта в армии тенденций пока не видно. Да, они недовольны. Но они недовольны с 2014 года”, — заключил Ищенко.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что практически 90 процентов тепловой энергетики Украины уничтожено или повреждено. Издание The Wall Street Journal пишет о том, что из-за медленных поставок вооружений от Запада, отключения электроэнергии и нехватки боевой техники и личного состава на фронте, Украину ждет очень суровая зима. Также на фоне ухудшения социально-экономической ситуации на Украине не исключают массовых протестов.