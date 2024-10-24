Показательная история с британскими "джентльменами" во Внуково - 24.10.2024 Украина.ру
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Показательная история с британскими "джентльменами" во Внуково
Показательная история с британскими "джентльменами" во Внуково - 24.10.2024 Украина.ру
Показательная история с британскими "джентльменами" во Внуково
Заместитель посла Великобритании в России Том Додд угодил в скандал на ровном месте. В объективы телекамер попало его хамское поведение с российскими журналистами: одного из них он оттолкнул, а другому порвал бейдж. Недипломатичное поведение британского дипломата лишний раз показало подлинное отношение европейский чинуш к свободе слова
2024-10-24T16:51
2024-10-24T16:51
эксклюзив
внуково
великобритания
россия
сми
журналисты
свобода слова
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Инцидент в аэропорту ВнуковоДодд 23 октября прибыл в аэропорт Внуково встречать руководителя Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) при МИД Британии Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейн Фасси. Высокие гости пожаловали в Россию разобраться в делах своих подчиненных, которые увязли в шпионаже и были высланы недавно из РФ. Издание Украина.ру подробно писало об этой истории.Том Тодд – бывший руководитель контртеррористического департамента британского МИД, возглавлял департамент Юго-Восточной Азии, поработал послом Соединенного Королевства в Финляндии в 2018-2021 гг.Встреча посланцев Директората пошла не по плану. Вместе с Тоддом их встречать приехали многочисленные российские журналисты, которые хотели задать британцам несколько вопросов касательно их визита в РФ. Аллан и Фасси разговаривать с пишущей и снимающей братией не стали, используя Тодда как ледокола, они принялись чуть ли не бегом спасаться от сыплющихся на них со всех сторон вопросов.Заместитель посла в какой-то момент не выдержал напора журналистов, схватил одного из них за бейдж и оторвал его. Далее он резким движением ударил по микрофону и толкнул державшую его женщину. В завершении всего этого он порвал один из плакатов, которые по случаю приезда высокопоставленных дипломатов изготовили несколько молодых людей и с которыми они пришли встречать британцев.Колониальные замашкиВ сети видео с разбушевавшимся Доддом имело большой успех. Представителю Великобритании в комментариях напомнили, что его действия тянут на нарушение сразу нескольких статей – мелкое хулиганство и воспрепятствование деятельности журналиста.По ее словам, британские официальные лица "вообще не имеют никаких представлений о том, что такое безопасность журналиста, свобода слова, уважение к его профессии".Она напомнила о похожем случае с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая не давала российской съемочной группе задать ей вопрос. Потом она еще и написала на них жалобу, чтобы ограничить их профессиональную деятельность в стенах ООН."Это один и тот же почерк – не дать возможность журналистам сделать свою работу. Хотя у них есть соответствующие разрешения, аккредитации, да и место не просто позволяет, а предполагает", - считает Захарова.Представитель российского МИД посоветовала британским дипломатам оставить свои "неоколониальные замашки" для собственных журналистов и попробовать вести себя в такой манере с ними или же с их американскими коллегами.По украинскому сценариюХамское поведение британских дипломатов с журналистами вряд ли можно рассматривать как что-то доселе небывалое. Уже давно западные чиновники и официальные лица не считают нужным соблюдать хоть какие-то этические и профессиональные нормы в общении с прессой.Отчасти в этом виноваты сами западные работники масс-медиа, которые всячески стараются не тревожить сильных мира сего неудобными вопросами или проявлять хоть сколько-нибудь независимую позицию.Понятно, что когда во Внуково Додду и его спутникам пришлось вылезать из этой зоны психологического комфорта под прицелом камер и под каверзные вопросы, у них случился с непривычки срыв. Они от такого попросту отвыкли.В определенной степени, Европа подверглась своеобразной украинизации в плане свободы слова, которой в нынешней Украине не сыщешь днем с огнем. Причем так было еще до СВО, достаточно вспомнить "довоенные" скандалы Владимира Зеленского с представителями СМИ.С 2019 года Зеленский регулярно затыкает журналистам рот, его спецслужбы ведут за ними слежку и осуществляют прослушку, про рядовое хамство и вовсе говорить излишне – это уже своеобразная фишка Зеленского и его подручных. О чем можно говорить, если ряд СМИ и телеканалов попросту закрыли на Украине с подачи властей, объявив в "работе на Россию".Цензура на ЗападеПодобные истории характерны и для западных стран, где средства массовой информации еще недавно пышно именовались четвертой властью. Яркий пример – пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер.Год назад на нее пожаловался репортер издания New York Post Стивен Нельсон. Он рассказал, что Жан-Пьер игнорирует его и его коллег по газете. Она не дает им задавать вопросы на брифингах и делает вид, что их не существует. В ответ пресс-секретарь Белого дома заявила, что продолжит не замечать его.Но не только хамством в отношении прессы отличаются американские политики и чиновники. Некоторые из них склоны видеть в СМИ "оружие врага". Месяцем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждениями, согласно которым канал RT якобы участвовал в неких тайных операциях против США и военных закупках. Отсюда же многочисленные санкции, которые американцы наложили на многие российские СМИ.Все это говорит о том, что современный Запад совсем разучился работать с журналистами. Все что выходит за пределы карманной прессы и каналов вызывает у них приступы ненависти.О том, как на Украине постепенно сворачивали свободу слова - в материале Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензура издания Украина.ру.
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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эксклюзив, внуково, великобритания, россия, сми, журналисты, свобода слова
Эксклюзив, Внуково, Великобритания, Россия, СМИ, журналисты, свобода слова

Показательная история с британскими "джентльменами" во Внуково

16:51 24.10.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Заместитель посла Великобритании в России Том Додд угодил в скандал на ровном месте. В объективы телекамер попало его хамское поведение с российскими журналистами: одного из них он оттолкнул, а другому порвал бейдж. Недипломатичное поведение британского дипломата лишний раз показало подлинное отношение европейский чинуш к свободе слова
Инцидент в аэропорту Внуково
Додд 23 октября прибыл в аэропорт Внуково встречать руководителя Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) при МИД Британии Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейн Фасси. Высокие гости пожаловали в Россию разобраться в делах своих подчиненных, которые увязли в шпионаже и были высланы недавно из РФ. Издание Украина.ру подробно писало об этой истории.
Том Тодд – бывший руководитель контртеррористического департамента британского МИД, возглавлял департамент Юго-Восточной Азии, поработал послом Соединенного Королевства в Финляндии в 2018-2021 гг.
Встреча посланцев Директората пошла не по плану. Вместе с Тоддом их встречать приехали многочисленные российские журналисты, которые хотели задать британцам несколько вопросов касательно их визита в РФ. Аллан и Фасси разговаривать с пишущей и снимающей братией не стали, используя Тодда как ледокола, они принялись чуть ли не бегом спасаться от сыплющихся на них со всех сторон вопросов.
Заместитель посла в какой-то момент не выдержал напора журналистов, схватил одного из них за бейдж и оторвал его. Далее он резким движением ударил по микрофону и толкнул державшую его женщину. В завершении всего этого он порвал один из плакатов, которые по случаю приезда высокопоставленных дипломатов изготовили несколько молодых людей и с которыми они пришли встречать британцев.
Колониальные замашки
В сети видео с разбушевавшимся Доддом имело большой успех. Представителю Великобритании в комментариях напомнили, что его действия тянут на нарушение сразу нескольких статей – мелкое хулиганство и воспрепятствование деятельности журналиста.

"Это очень смешно. В этом выходе английских "джентльменов" из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества, как оно есть. Их отношение ко всему: к высоким стандартам, о которых они постоянно заявляют в собственном поведении, к свободе слова, плюрализму СМИ", - высказала свое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, британские официальные лица "вообще не имеют никаких представлений о том, что такое безопасность журналиста, свобода слова, уважение к его профессии".
Она напомнила о похожем случае с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая не давала российской съемочной группе задать ей вопрос. Потом она еще и написала на них жалобу, чтобы ограничить их профессиональную деятельность в стенах ООН.
"Это один и тот же почерк – не дать возможность журналистам сделать свою работу. Хотя у них есть соответствующие разрешения, аккредитации, да и место не просто позволяет, а предполагает", - считает Захарова.
Представитель российского МИД посоветовала британским дипломатам оставить свои "неоколониальные замашки" для собственных журналистов и попробовать вести себя в такой манере с ними или же с их американскими коллегами.
По украинскому сценарию
Хамское поведение британских дипломатов с журналистами вряд ли можно рассматривать как что-то доселе небывалое. Уже давно западные чиновники и официальные лица не считают нужным соблюдать хоть какие-то этические и профессиональные нормы в общении с прессой.
Отчасти в этом виноваты сами западные работники масс-медиа, которые всячески стараются не тревожить сильных мира сего неудобными вопросами или проявлять хоть сколько-нибудь независимую позицию.
Понятно, что когда во Внуково Додду и его спутникам пришлось вылезать из этой зоны психологического комфорта под прицелом камер и под каверзные вопросы, у них случился с непривычки срыв. Они от такого попросту отвыкли.
Дуров в ледяной ванне
6 сентября, 15:20
Дуров и воздух свободыПребывание Павла Дурова во Франции с добровольно-принудительным визитом вызвало так много вопросов, что не ответить на них он не мог. Уж слишком много людей переживают по поводу будущего Telegram в связи с положением Дурова и утечки информации о его сотрудничестве с французской контрразведкой.
В определенной степени, Европа подверглась своеобразной украинизации в плане свободы слова, которой в нынешней Украине не сыщешь днем с огнем. Причем так было еще до СВО, достаточно вспомнить "довоенные" скандалы Владимира Зеленского с представителями СМИ.
С 2019 года Зеленский регулярно затыкает журналистам рот, его спецслужбы ведут за ними слежку и осуществляют прослушку, про рядовое хамство и вовсе говорить излишне – это уже своеобразная фишка Зеленского и его подручных. О чем можно говорить, если ряд СМИ и телеканалов попросту закрыли на Украине с подачи властей, объявив в "работе на Россию".
Цензура на Западе
Подобные истории характерны и для западных стран, где средства массовой информации еще недавно пышно именовались четвертой властью. Яркий пример – пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер.
Год назад на нее пожаловался репортер издания New York Post Стивен Нельсон. Он рассказал, что Жан-Пьер игнорирует его и его коллег по газете. Она не дает им задавать вопросы на брифингах и делает вид, что их не существует. В ответ пресс-секретарь Белого дома заявила, что продолжит не замечать его.
Но не только хамством в отношении прессы отличаются американские политики и чиновники. Некоторые из них склоны видеть в СМИ "оружие врага". Месяцем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждениями, согласно которым канал RT якобы участвовал в неких тайных операциях против США и военных закупках. Отсюда же многочисленные санкции, которые американцы наложили на многие российские СМИ.
Все это говорит о том, что современный Запад совсем разучился работать с журналистами. Все что выходит за пределы карманной прессы и каналов вызывает у них приступы ненависти.
О том, как на Украине постепенно сворачивали свободу слова - в материале Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензура издания Украина.ру.
 
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