https://ukraina.ru/20240913/1057436989.html

Москва высылает британских шпионов. Как Лондон пытается нанести России поражение

Москва высылает британских шпионов. Как Лондон пытается нанести России поражение - 13.09.2024 Украина.ру

Москва высылает британских шпионов. Как Лондон пытается нанести России поражение

Россия высылает из страны шестерых сотрудников посольства Великобритании. Согласно ФСБ, все они осуществляли подрывную деятельность, направленную в конечном итоге на эскалацию международной военно-политической обстановки. Наглость, с которой вела себя здесь британская агентура воистину не знала границ. До сегодняшнего дня

2024-09-13T14:49

2024-09-13T14:49

2024-09-13T14:49

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великобритания

россия

шпионы

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Нанести поражениеСообщение о пресечении британской шпионской сети под дипломатической крышей было опубликовано на сайте ФСБ утром 13 сентября.За координацию действий разведчиков в РФ отвечает Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии, который после начала СВО фактически стал выполнять функции спецслужбы, задачей которого является нанесение России стратегического поражения.Деятельность высылаемых дипломатов была признана угрожающей российской национальной безопасности."В связи с этим на основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы", - проинформировали в ФСБ.Также отмечается, что в случае, если другие британские дипработники будут осуществлять в России аналогичную деятельность, то ФСБ будет настаивать на досрочном возвращении этих иностранцев домой.Давняя многоходовкаЧуть позже телеканал "Россия 24" обнародовал имена высылаемых британцев. Это Джессика Девенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Грейс Элвин, Кэтрин МакДоннелл, Блейк Патель, Томас Джон Хиксон Стевинет. Российские СМИ также опубликовали их фотографии и кадры оперативных мероприятий, на которых засветились указанные лица.Как передает RT, оказавшиеся в распоряжении ФСБ документы свидетельствуют, что Лондон с 2014 года проводит многоходовую операцию по затягиванию мирового сообщества в глобальный конфликт. С этой целью была переформатирована работа Директората Восточной Европы, его возглавил связанный с разведкой дипломат Мартин Харрис, который в 2014-2017 гг. работал в британском посольстве в РФ."Вся эта реформа готовилась заранее и началась еще с назначения руководителем директората бывшего резидента SIS в Москве Мартина Хариса во второй половине 2017 года, а уже в марте 2018 года случилась история со Скрипалями. То есть не российская СВО на Украине послужила триггером для реформы британского МИД", - рассказал сотрудник ФСБ.С этого момента диппредставительство Великобритании в России стали наводнять агентами MI6, а чтобы избежать эксцессов, два последних года Лондон перестал высылать российских дипработников, чтобы Москва не приняла зеркальные ответные меры, под которые бы попали бы британские резиденты.Среди прочего российская контрразведка имеет доступ к внутренней инструкции для британских дипломатов-разведчиков в РФ, которая опубликована на закрытом внутрикорпоративном портале Директората в разделе под названием HMG RUSSIA UNIT. В ней описываются всевозможные дипломатические и военные операции, которые ведутся против РФ.Среди иноагентовВ России британская шестерка шпионов занималась всевозможными провокациями, вербовкой россиян и окучиванием некоммерческих организаций и деятелей оппозиции, готовых сотрудничать с Западом.Так, Джессика Дейвенпорт лично работала с правозащитницей, бывшим членом Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, членом партии «Яблоко» Светланой Ганнушкиной*, а также вела переговоры с информационно-аналитическим центром "Сова"*. Эта организация фокусировалась на проблемах ксенофобии, была признана иноагентом, а затем закрыта решением суда. Помимо этого Дейвенпорт координировала активистов ЛГБТ**.Другим направлением занимались Блэйк Патель и Томас Стевинет. Им было поручено работать с российскими мусульманами, зафиксированы их контакты со специалистами по Ближнему Востоку, а также с представителями Духовного управления мусульман.Среди оппозиционеров гостем на беседах в британском посольстве или резиденции посла был замечен, например, Максим Кац*. Та же Дейвенпорт общалась с адвокатом политика Владимира Кара-Мурзы* Марией Эйсмонт, журналистом "Новой газеты"* Андреем Липским, либеральным активистом Алексеем Миняйло и др.Шпионский циркБританцы работали с россиянами практически в открытую. В июне в посольстве этой страны в Москве состоялся прием в честь дня рождения короля Карла III, куда пригласили порядка 80 человек, которые представляли НКО, политические и общественные организации.В случаях, когда конспирация все же использовалась, то это напоминало дешевый шпионский роман.Он добавил, что британские агенты засылаются в Россию парами, как супруги, в том числе, с детьми."В общем, ни о каком дипломатическом этикете не может идти и речи. Да, вот так классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно. Наши намёки о необходимости прекратить данную практику англичане не воспринимают. Поэтому мы решили для начала выслать этих шестерых", - резюмировал он.Высылаемые британские дипломаты могут продолжить свою антироссийскую деятельность на других направлениях. Это подтверждает опыт их предшественников, которых также высылали из РФ за шпионаж.Один из таких примеров - Джеймс Бир, который был сотрудником британской резидентуры в Москве в 2007-2009 гг. После того, как его выслали из России он возглавил HMG RUSSIA UNIT - межправительственное подразделение внутри Директората Восточной Европы. Считается, что в настоящее время он плотно работает с Украиной, курирует своих разведчиков в этой стране и обучает украинских коллег.Стратегия не меняетсяКак рассказал в комментарии изданию Украина.ру специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин, на место высылаемых разведчиков из Лондона пришлют новых, которые будут действовать точно так же."У британского МИД, который по большому счету и является разведкой, отлаженная технология. Тактика может меняться, но стратегия одна и та же – создание условий для подрыва внутриполитической и социально-экономической стабильности в России", - отметил он.Участие Британии в украинском конфликте - лишь один из элементов этой антироссийской стратегии, полагает эксперт."Их деятельность направлена на дестабилизацию России. И в контексте этого присутствует Украина как один из элементов. Это гигантская комплексная работа, которая охватывает от Дальнего Востока Среднюю Азию, Украину, Молдову, Прибалтику. Везде формируется пояс напряженности", - подчеркнул Соин.Украина здесь важный элемент, но не единственный, резюмировал собеседник издания.Оценить вредПолитолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что провалившиеся британские шпионы работали в РФ с НКО и оппозицией, однако шансов на успех у них изначально не много.Тем не менее, считает он, недооценивать их действия тоже не правильно, так как созданные ими ячейки могут проявить себя, особенно для вредительства и провокаций в российском тылу."В разных регионах уже пытались организовать беспорядки, в Дагестане, Башкирии. Пытались посеять межэтническую рознь. В том числе и в связи с участием в специальной военной операции", - отметил эксперт.По словам Безпалько, нанесенный раскрытыми шпионами вред должен быть оценен. Он подчеркнул, что если бы за такой же деятельностью поймали за рубежом российских дипломатов, то их бы судили.В подготовке материала принимал участие журналист издания Украина.ру Денис Рудометов.*Иностранный агент**Деятельность организации запрещена в РФО том, как на Западе заподозрили в шпионаже на Россию кита - в материале Украина.ру Смерть "шпиона": кто убил Хвалдимира.

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, великобритания, россия, шпионы