Ветер переговорных перемен: все больше украинцев склоняются к диалогу с Россией - 24.10.2024 Украина.ру
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Ветер переговорных перемен: все больше украинцев склоняются к диалогу с Россией
Ветер переговорных перемен: все больше украинцев склоняются к диалогу с Россией - 24.10.2024 Украина.ру
Ветер переговорных перемен: все больше украинцев склоняются к диалогу с Россией
Доля украинцев, считающих, что переговоры с РФ - это действенный способ достижения мира, которым нужно воспользоваться уже сейчас, выросла. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова
2024-10-24T16:27
2024-10-24T16:27
новости
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москва
переговоры
диалог
опрос
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35% опрошенных украинцев считают, что Киеву стоит согласиться на переговоры, причем сделать это нужно прямо сейчас. Почти половина респондентов - 48% - с этим не согласны.Для сравнения, в сентябре-октябре прошлого года переговоры с Россией действенным способом достижения мира назвали 21% опрошенных, а 63% выступили против диалога с Москвой.Две недели назад похожий вопрос задали немцам, уточнив, стоит ли Украине при этом идти на какие-либо территориальные уступки. 45% опрошенных граждан выразили уверенность, что Киеву пора забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.Сказать точно, что думают о переговорах с Россией на Банковой совершенно невозможно: Владимир Зеленский менял свою позицию на этот счет так много раз, что число его "передумал" уже давно не поддается подсчету.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что ветер переговорных перемен будет дуть в Киеве до "Это произойдет за 15 минут до сдачи Харькова. Я бы даже сказал, за 15 минут до сдачи Харькова, Запорожья и Херсона. Но пока речь идет только о территории Донбасса и части Харьковской области, у Украины нет никакого резона идти на какие-то переговоры", - сказал Брутер.Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.
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новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир брутер, москва, переговоры, диалог, опрос
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Брутер, Москва, переговоры, диалог, опрос

Ветер переговорных перемен: все больше украинцев склоняются к диалогу с Россией

16:27 24.10.2024
 
Переговоры
Переговоры
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Доля украинцев, считающих, что переговоры с РФ - это действенный способ достижения мира, которым нужно воспользоваться уже сейчас, выросла. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова
35% опрошенных украинцев считают, что Киеву стоит согласиться на переговоры, причем сделать это нужно прямо сейчас. Почти половина респондентов - 48% - с этим не согласны.
Для сравнения, в сентябре-октябре прошлого года переговоры с Россией действенным способом достижения мира назвали 21% опрошенных, а 63% выступили против диалога с Москвой.
Две недели назад похожий вопрос задали немцам, уточнив, стоит ли Украине при этом идти на какие-либо территориальные уступки. 45% опрошенных граждан выразили уверенность, что Киеву пора забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.
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11 октября, 14:22
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Сказать точно, что думают о переговорах с Россией на Банковой совершенно невозможно: Владимир Зеленский менял свою позицию на этот счет так много раз, что число его "передумал" уже давно не поддается подсчету.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что ветер переговорных перемен будет дуть в Киеве до
"Это произойдет за 15 минут до сдачи Харькова. Я бы даже сказал, за 15 минут до сдачи Харькова, Запорожья и Херсона. Но пока речь идет только о территории Донбасса и части Харьковской области, у Украины нет никакого резона идти на какие-то переговоры", - сказал Брутер.
20 октября, 06:50
Эксперт: Украина пойдет на переговоры с Россией за 15 минут до сдачи Харькова
Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.
 
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