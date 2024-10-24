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Ветер переговорных перемен: все больше украинцев склоняются к диалогу с Россией

Ветер переговорных перемен: все больше украинцев склоняются к диалогу с Россией - 24.10.2024 Украина.ру

Ветер переговорных перемен: все больше украинцев склоняются к диалогу с Россией

Доля украинцев, считающих, что переговоры с РФ - это действенный способ достижения мира, которым нужно воспользоваться уже сейчас, выросла. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова

2024-10-24T16:27

2024-10-24T16:27

2024-10-24T16:27

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35% опрошенных украинцев считают, что Киеву стоит согласиться на переговоры, причем сделать это нужно прямо сейчас. Почти половина респондентов - 48% - с этим не согласны.Для сравнения, в сентябре-октябре прошлого года переговоры с Россией действенным способом достижения мира назвали 21% опрошенных, а 63% выступили против диалога с Москвой.Две недели назад похожий вопрос задали немцам, уточнив, стоит ли Украине при этом идти на какие-либо территориальные уступки. 45% опрошенных граждан выразили уверенность, что Киеву пора забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.Сказать точно, что думают о переговорах с Россией на Банковой совершенно невозможно: Владимир Зеленский менял свою позицию на этот счет так много раз, что число его "передумал" уже давно не поддается подсчету.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что ветер переговорных перемен будет дуть в Киеве до "Это произойдет за 15 минут до сдачи Харькова. Я бы даже сказал, за 15 минут до сдачи Харькова, Запорожья и Херсона. Но пока речь идет только о территории Донбасса и части Харьковской области, у Украины нет никакого резона идти на какие-то переговоры", - сказал Брутер.Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.

https://ukraina.ru/20241011/1058034466.html

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новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир брутер, москва, переговоры, диалог, опрос