Ветер переговорных перемен: все больше украинцев склоняются к диалогу с Россией
Переговоры
Доля украинцев, считающих, что переговоры с РФ - это действенный способ достижения мира, которым нужно воспользоваться уже сейчас, выросла. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова
35% опрошенных украинцев считают, что Киеву стоит согласиться на переговоры, причем сделать это нужно прямо сейчас. Почти половина респондентов - 48% - с этим не согласны.
Для сравнения, в сентябре-октябре прошлого года переговоры с Россией действенным способом достижения мира назвали 21% опрошенных, а 63% выступили против диалога с Москвой.
11 октября, 14:22Шольцу стоит позвонить Путину, а Зеленского убедить сдаться: немцы высказались об УкраинеГазета Die Welt опубликовала результаты свежего опроса немцев институтом исследования общественного мнения YouGov. Оказалось, жители Германии хотят, чтобы их канцлер Олаф Шольц поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и объяснил Владимиру Зеленскому, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки
Сказать точно, что думают о переговорах с Россией на Банковой совершенно невозможно: Владимир Зеленский менял свою позицию на этот счет так много раз, что число его "передумал" уже давно не поддается подсчету.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что ветер переговорных перемен будет дуть в Киеве до
"Это произойдет за 15 минут до сдачи Харькова. Я бы даже сказал, за 15 минут до сдачи Харькова, Запорожья и Херсона. Но пока речь идет только о территории Донбасса и части Харьковской области, у Украины нет никакого резона идти на какие-то переговоры", - сказал Брутер.