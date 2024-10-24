Правительство ДНР отчиталось за запуск отопительных систем и железнодорожного путепровода - 24.10.2024 Украина.ру
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Правительство ДНР отчиталось за запуск отопительных систем и железнодорожного путепровода
Правительство ДНР отчиталось за запуск отопительных систем и железнодорожного путепровода - 24.10.2024 Украина.ру
Правительство ДНР отчиталось за запуск отопительных систем и железнодорожного путепровода
В ДНР продолжается запуск отопительных систем, обеспечивающих социальную сферу. Об этом сообщает правительство республики
2024-10-24T11:44
2024-10-24T11:44
новости
донецкая народная республика
мариуполь
новые регионы
социальная политика
социальное государство
социальная инфраструктура
отопительный сезон
отопление
инфраструктура
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К утру 24 октября в ДНР работало 1178 котельных. Тепло получают 11 483 многоквартирных дома, 495 школ, 501 дошкольное учреждение, 328 лечебных учреждений и 320 других потребителей социальной сферы.К подаче теплоносителя присоединился и Мариуполь - там тепло уже подаётся в 522 многоквартирных дома, 11 школ, 12 дошкольных учреждений и все лечебные учреждения города.Правительство ДНР считает обеспечение комфортных условий для жителей своим приоритетом. Чиновники заверили, что принимают все необходимые меры для завершения запуска отопления на оставшихся объектах.До этого для жителей ДНР была открыта регистрация в личных кабинетах предприятия "Вода Донбасса". Сервис позволяет получать всю необходимую информацию по лицевому счету.Также в республике на финишную прямую вышли работы на путепроводе через железную дорогу у КПП "Успенка". Госкомпания "Автодор" за укладку нового асфальтобетонного покрытия."Для жителей ДНР искусственное сооружение протяженностью более 53 м имеет особое значение. Путепровод расположен на трассе, которая ведет в Ростовскую область", - констатировали в правительстве.Подрядчики смонтировали железобетонные сваи на крайних и промежуточных опорах, произвели отсыпку конусов из песка, укрепили откосы из щебня и монолитного бетона. Также были устроены балки пролетного строения с последующим омоноличиванием, уложено два слоя асфальтобетонного покрытия.В это же время глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин сообщил о новых обстрелах столицы республики со стороны позиций украинской армии. Следственный комитет России ежедневно сообщает о жертвах таких обстрелов населённых пунктов ДНР. Тем временем на Украине ожидаются проблемы в отопительный сезон. Подробности в публикации: Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт
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новости, донецкая народная республика, мариуполь, новые регионы, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, отопительный сезон, отопление, инфраструктура, днр, сво, коммунальное хозяйство, коммунальщики, следственный комитет, обстрелы
Новости, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Новые регионы, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, отопительный сезон, отопление, инфраструктура, ДНР, СВО, коммунальное хозяйство, коммунальщики, Следственный комитет, обстрелы

Правительство ДНР отчиталось за запуск отопительных систем и железнодорожного путепровода

11:44 24.10.2024
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
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В ДНР продолжается запуск отопительных систем, обеспечивающих социальную сферу. Об этом сообщает правительство республики
К утру 24 октября в ДНР работало 1178 котельных. Тепло получают 11 483 многоквартирных дома, 495 школ, 501 дошкольное учреждение, 328 лечебных учреждений и 320 других потребителей социальной сферы.
К подаче теплоносителя присоединился и Мариуполь - там тепло уже подаётся в 522 многоквартирных дома, 11 школ, 12 дошкольных учреждений и все лечебные учреждения города.
Правительство ДНР считает обеспечение комфортных условий для жителей своим приоритетом. Чиновники заверили, что принимают все необходимые меры для завершения запуска отопления на оставшихся объектах.
До этого для жителей ДНР была открыта регистрация в личных кабинетах предприятия "Вода Донбасса". Сервис позволяет получать всю необходимую информацию по лицевому счету.
Также в республике на финишную прямую вышли работы на путепроводе через железную дорогу у КПП "Успенка". Госкомпания "Автодор" за укладку нового асфальтобетонного покрытия.
"Для жителей ДНР искусственное сооружение протяженностью более 53 м имеет особое значение. Путепровод расположен на трассе, которая ведет в Ростовскую область", - констатировали в правительстве.
Подрядчики смонтировали железобетонные сваи на крайних и промежуточных опорах, произвели отсыпку конусов из песка, укрепили откосы из щебня и монолитного бетона. Также были устроены балки пролетного строения с последующим омоноличиванием, уложено два слоя асфальтобетонного покрытия.
В это же время глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин сообщил о новых обстрелах столицы республики со стороны позиций украинской армии. Следственный комитет России ежедневно сообщает о жертвах таких обстрелов населённых пунктов ДНР.
Тем временем на Украине ожидаются проблемы в отопительный сезон. Подробности в публикации: Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаМариупольНовые регионысоциальная политикасоциальное государствосоциальная инфраструктураотопительный сезонотоплениеинфраструктураДНРСВОкоммунальное хозяйствокоммунальщикиСледственный комитетобстрелы
 
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