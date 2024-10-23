https://ukraina.ru/20241023/1058278950.html

Накрыли на подходе: Евсеев рассказал, почему в одной атаке под Курском Украина теряет по семь танков

Накрыли на подходе: Евсеев рассказал, почему в одной атаке под Курском Украина теряет по семь танков - 23.10.2024 Украина.ру

Накрыли на подходе: Евсеев рассказал, почему в одной атаке под Курском Украина теряет по семь танков

Если Украина в одной атаке теряет по семь танков, то 50 танков из Австралии ее никак не спасут. Бронетехнику из Австралии на поезде не привезешь. Если их повезут на корабле, то российские ракеты "встретят" эти танки в порту Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-10-23T04:30

2024-10-23T04:30

2024-10-23T04:30

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Киевский режим ведет себя так, будто завтра ему жить уже не надо. В той же Курской области ВСУ за одну атаку теряют семь танков. Это притом, что у них есть всего две механизированные бригады с "Леопардами" - 21-я и 47-я, рассказал эксперт.Ранее была информация о том, что Австралия передала Украине 50 танков. Во-первых, мы не знаем, в каком состоянии эти машины. Во-вторых, если Украина в одной атаке теряет по танковой роте, то эти 50 танков из Австралии ее никак не спасут, подчеркнул он.В-третьих, часть этих танков могут уничтожить на подходе. Бронетехнику из Австралии на поезде не привезешь. Если их повезут на корабле, то российские ракеты их "встретят" в порту Одессы, отметил эксперт."Мы наконец-то стали топить суда с оружием для Украины (два корабля точно потоплено)", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру

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