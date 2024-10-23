Накрыли на подходе: Евсеев рассказал, почему в одной атаке под Курском Украина теряет по семь танков - 23.10.2024 Украина.ру
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Накрыли на подходе: Евсеев рассказал, почему в одной атаке под Курском Украина теряет по семь танков
Накрыли на подходе: Евсеев рассказал, почему в одной атаке под Курском Украина теряет по семь танков - 23.10.2024 Украина.ру
Накрыли на подходе: Евсеев рассказал, почему в одной атаке под Курском Украина теряет по семь танков
Если Украина в одной атаке теряет по семь танков, то 50 танков из Австралии ее никак не спасут. Бронетехнику из Австралии на поезде не привезешь. Если их повезут на корабле, то российские ракеты "встретят" эти танки в порту Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-10-23T04:30
2024-10-23T04:30
новости
украина
австралия
россия
владимир евсеев
танки
военная техника
курск
детали
курская область
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Киевский режим ведет себя так, будто завтра ему жить уже не надо. В той же Курской области ВСУ за одну атаку теряют семь танков. Это притом, что у них есть всего две механизированные бригады с "Леопардами" - 21-я и 47-я, рассказал эксперт.Ранее была информация о том, что Австралия передала Украине 50 танков. Во-первых, мы не знаем, в каком состоянии эти машины. Во-вторых, если Украина в одной атаке теряет по танковой роте, то эти 50 танков из Австралии ее никак не спасут, подчеркнул он.В-третьих, часть этих танков могут уничтожить на подходе. Бронетехнику из Австралии на поезде не привезешь. Если их повезут на корабле, то российские ракеты их "встретят" в порту Одессы, отметил эксперт."Мы наконец-то стали топить суда с оружием для Украины (два корабля точно потоплено)", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
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новости, украина, австралия, россия, владимир евсеев, танки, военная техника, курск, детали, курская область, курская битва, леопард, сво, спецоперация, одесса
Новости, Украина, Австралия, Россия, Владимир Евсеев, танки, военная техника, Курск, детали, Курская область, Курская битва, леопард, СВО, Спецоперация, Одесса

Накрыли на подходе: Евсеев рассказал, почему в одной атаке под Курском Украина теряет по семь танков

04:30 23.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в селе Никишино Донецкой области
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Если Украина в одной атаке теряет по семь танков, то 50 танков из Австралии ее никак не спасут. Бронетехнику из Австралии на поезде не привезешь. Если их повезут на корабле, то российские ракеты "встретят" эти танки в порту Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Киевский режим ведет себя так, будто завтра ему жить уже не надо. В той же Курской области ВСУ за одну атаку теряют семь танков. Это притом, что у них есть всего две механизированные бригады с "Леопардами" - 21-я и 47-я, рассказал эксперт.
"Они же там стачиваются. Семь танков – это танковая рота. Причем она даже не дошла до места. Мы ее на подходе накрыли", — указал Евсеев.
Ранее была информация о том, что Австралия передала Украине 50 танков. Во-первых, мы не знаем, в каком состоянии эти машины. Во-вторых, если Украина в одной атаке теряет по танковой роте, то эти 50 танков из Австралии ее никак не спасут, подчеркнул он.
В-третьих, часть этих танков могут уничтожить на подходе. Бронетехнику из Австралии на поезде не привезешь. Если их повезут на корабле, то российские ракеты их "встретят" в порту Одессы, отметил эксперт.
"Мы наконец-то стали топить суда с оружием для Украины (два корабля точно потоплено)", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Вчера, 14:05
Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США Запад заходит в тупик. Ему надо разрешить противоречия мирового масштаба. Желательно — мировой войной. Но поскольку мировая война обязательно станет ядерной, то ему нужно организовать ряд локальных конфликтов, где вопросы применения ядерного оружия будут не столь актуальными, но на которые получится все списать.
 
НовостиУкраинаАвстралияРоссияВладимир Евсеевтанкивоенная техникаКурскдеталиКурская областьКурская битвалеопардСВОСпецоперацияОдесса
 
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04:30Накрыли на подходе: Евсеев рассказал, почему в одной атаке под Курском Украина теряет по семь танков
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