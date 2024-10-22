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Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь
Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь - 22.10.2024 Украина.ру
Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь
Православная церковь на Западной Украине не должна подвергаться гонениям. Об этом заявил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода
2024-10-22T17:20
2024-10-22T17:20
2024-10-22T17:20
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"Согласно Конституции, то государство и церковь – отделены. Мы не имели права (как орган государственной власти) вмешиваться в деятельность церквей. Это нормально, это мировая практика. Когда у нас появляется что-то искры, всегда есть основание, чтобы кто-то реагировал на высоких уровнях, вплоть до конгрессов отдельных стран. Надо быть очень толерантным и умеренным в этой части", – цитирует Негоду здание "Тернополяне".По мнению чиновника, недопустимо в условиях военных действий "работать на эту страну" - он имеет в виду Россию и священников УПЦ, которых по-прежнему называет Московским патриархатом.При этом Негода уверен, что жителей региона следует убеждать не ходить в каноническую церковь, а не действовать запретами. Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел недавний резонансный инцидент с захватом православного храма с участием местного градоначальника в статье Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук
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новости, западная украина, черкассы, гонения, упц, захваты храмов, православие, рпц, религия, гражданские свободы, сво
Новости, Западная Украина, Черкассы, гонения, УПЦ, захваты храмов, Православие, РПЦ, Религия, гражданские свободы, СВО
Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь
Православная церковь на Западной Украине не должна подвергаться гонениям. Об этом заявил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода
"Согласно Конституции, то государство и церковь – отделены. Мы не имели права (как орган государственной власти) вмешиваться в деятельность церквей. Это нормально, это мировая практика. Когда у нас появляется что-то искры, всегда есть основание, чтобы кто-то реагировал на высоких уровнях, вплоть до конгрессов отдельных стран. Надо быть очень толерантным и умеренным в этой части", – цитирует Негоду здание "Тернополяне".
По мнению чиновника, недопустимо в условиях военных действий "работать на эту страну" - он имеет в виду Россию и священников УПЦ, которых по-прежнему называет Московским патриархатом.
При этом Негода уверен, что жителей региона следует убеждать не ходить в каноническую церковь, а не действовать запретами.
"Областная власть никогда, наверное, не пойдёт на то, чтобы закрывать храмы… Это не делается моим распоряжением. Захотел – написал "запретить" – так не выйдет! Это должны осознать люди, которые туда идут", - заявил Негода.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел недавний резонансный инцидент с захватом православного храма с участием местного градоначальника в статье Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук