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Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь

Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь - 22.10.2024 Украина.ру

Тернопольский губернатор пообещал не содействовать гонениям на Украинскую православную церковь

Православная церковь на Западной Украине не должна подвергаться гонениям. Об этом заявил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода

2024-10-22T17:20

2024-10-22T17:20

2024-10-22T17:20

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"Согласно Конституции, то государство и церковь – отделены. Мы не имели права (как орган государственной власти) вмешиваться в деятельность церквей. Это нормально, это мировая практика. Когда у нас появляется что-то искры, всегда есть основание, чтобы кто-то реагировал на высоких уровнях, вплоть до конгрессов отдельных стран. Надо быть очень толерантным и умеренным в этой части", – цитирует Негоду здание "Тернополяне".По мнению чиновника, недопустимо в условиях военных действий "работать на эту страну" - он имеет в виду Россию и священников УПЦ, которых по-прежнему называет Московским патриархатом.При этом Негода уверен, что жителей региона следует убеждать не ходить в каноническую церковь, а не действовать запретами. Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел недавний резонансный инцидент с захватом православного храма с участием местного градоначальника в статье Бойня в Черкассах: Зеленскому снова все сойдет с рук

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новости, западная украина, черкассы, гонения, упц, захваты храмов, православие, рпц, религия, гражданские свободы, сво