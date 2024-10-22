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"Особое значение": Путин рассказал о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с ЮАР

"Особое значение": Путин рассказал о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с ЮАР - 22.10.2024 Украина.ру

"Особое значение": Путин рассказал о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с ЮАР

Россия придаёт особое значение укреплению отношений со странами Африки и развивает всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с ЮАР. Об этом 222 октября в Казани заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой

2024-10-22T16:44

2024-10-22T16:44

2024-10-22T16:44

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По словам Путина, после саммита в Йоханнесбурге в работе Москвы приоритетное внимание уделялось органичной интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру БРИКС. В тесном контакте с ЮАР председательствующая Россия работала над согласованием модальности учреждения категории государств-партнёров."Профильные ведомства наших стран взаимодействовали в финансовой сфере в целях расширения использования во взаимных расчётах национальных валют и создания собственной независимой платёжной системы, - сказал Путин. - Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнёрства, равноправия и взаимного уважения".Президент России в связи с этим отметил, что развивается политический диалог, активно контактируют внешнеполитические ведомства, парламенты и советы безопасности. На хорошем уровне находятся торгово-экономические связи России и ЮАР. Перспективными сферами Путин назвал энергетику, промышленность, аграрный сектор, науку и инновации.Российский лидер напомнил о совместной работе России и ЮАР над практической реализацией принятых по итогам петербургского саммита Россия–Африка совместных документов: декларации и плана действий до 2026 года. Путин пригласил главу МИД африканской страны в Сочи 9–10 ноября на первую министерскую конференцию форума партнёрства Россия–Африка."Мы в ЮАР сделали всё возможное, чтобы вы смогли организовать ваш саммит в рамках расширенного БРИКС. И мы сделали всё возможное, чтобы укрепить нашу организацию", - сказал в свою очередь Рамафоза.Он указал на большую работу на двустороннем уровне и в рамках БРИКС по решению вопросов, представляющих большую важность с точки зрения геополитики.Рамафоза заявил также, что в ЮАР считают Россию очень ценным союзником и другом, который поддерживал африканскую страну ещё во времена СССР."Вы с самого начала нас поддерживали, с тех дней, когда мы боролись с апартеидом, и до нынешних времён. Очень отрадно нам быть здесь. Очень рады провести эти важные обсуждения здесь, в Казани, в семье БРИКС. Большое спасибо за то, что нас принимаете", - сказал южноафриканский лидер.Ранее автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела контекст в публикации Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС

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новости, юар, россия, казань, владимир путин, брикс, мид, геополитика, многополярный мир, международные отношения, международная политика