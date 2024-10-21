https://ukraina.ru/20241021/1058244980.html

В НАТО без ядерных ракет. Запад завлекает Украину в свой боевой резерв

В НАТО без ядерных ракет. Запад завлекает Украину в свой боевой резерв - 21.10.2024 Украина.ру

В НАТО без ядерных ракет. Запад завлекает Украину в свой боевой резерв

Четвертый по счету визит на Украину Ллойда Остина в качестве главы Пентагона не должен никого удивлять, несмотря даже на кажущуюся его бессмысленность, оглашенную американской газетой The Wall Street Journal (WSJ)

2024-10-21T15:08

2024-10-21T15:08

2024-10-21T17:08

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По мнению газеты, министр обороны США в Киев явился, что называется, порожняком. Не привезя режиму просроченного полуфюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского ни новой военной помощи, ни даже разрешения "использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России".А че тогда приперся? Сала что ли дармового отведать в аутентичных пампасах на Днепре? Тоже непохоже — главы Пентагона по планете, увы, просто так не шастают.И сам Остин, и газета WSJ были единодушны: визит должен стать демонстрацией "твердой приверженности США военным усилиям" киевского режима. И сам министр заявил: "…Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину". Но только ли это заставило ломануться министра за океан тогда, когда ему спину дышит отставка в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа и даже демократки Камалы Харрис?Нет, не это. Очень похоже на то, что американские демократы, даже в "гроб отставки" сходя, организовывают и проворачивают на Украине замысловатую геополитическую ситуацию — пробуют обменять пугающую всех попытку режима Зеленского обзавестись ядерным оружием на членство Украины в НАТО. Или даже такое обещание принять Киев в Альянс, в которое нацики бы поверили, начав беспрекословно выполнять то, что им прикажут, а не дурковать с неповиновением и демонстративными ультиматумами в адрес кураторов, обвиняя их в жадности и тупости.Так, как это на прошлой неделе на заседании Евросовета и перед министрами из стран НАТО сделал сам лично Зеленский, который поставил ультиматум: или мы обзаводимся ядерным оружием, пусть и "грязным", или вы принимаете нас в Альянс и таким образом защищаете от "путинских бурят".Волшебный пендель Зеленскому за неповиновение дали в тот же день. Уже через час генсек НАТО Марк Рютте делал с украинским просроченным полупрезидентом то, что напоминало сцену из бессмертного романа Ильфа и Петрова "12 стульев", где Бендер наказывает Кису за пропитые деньги. Ну, вы помните: "…Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!" Ну и дальше по тексту: "Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой…"Только Зеленского били не за гулянки с девочками, а за наглость и тупую несдержанность. Он очень быстро покаялся за свою "воинственность" и уже через пару часов на пресс-конференции с тем же Рютте вещал, как Украине плохо без ядерного оружия. "Это означает, что это не очень хороший "зонтик" для нашей безопасности. Вот почему я сказал, что у меня нет альтернативы, кроме НАТО. Это был мой сигнал. Но мы не создаем ядерное оружие", — сказал Зеленский.И разъяснил: "Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие или что-то подобное. Я говорил, что когда Будапештский меморандум подписывали очень уважаемые, мощные ядерные страны, там было написано, что Украина отдает ядерное оружие и Украина будет иметь от этих уважаемых стран, включая в те времена Россию, Китай, США, — территориальную целостность и суверенитет".На прошлой неделе одернул Зеленского и Остин заявивший, что Украина должна полагаться на свои дальнобойные дроны вместо западных ракет и членства в НАТО. "Стоимость одной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к 1 млн долларов. При этом Киев может производить беспилотники в больших количествах и за меньшую стоимость", — сказал тогда глава Пентагона.И президент США Джо Байден сделал заявление, что в американской администрации нет консенсуса по поводу применения Украиной дальнобойного оружия для ударов по России.Однако в те же дни западные стратеги, кажется, обкашляли ситуацию и придумали новую заморочку с участием нетерпеливого и болтливого Зеленского и его Украины. С одной стороны, они будут продолжать накачивать режим Зеленского оружием и бросать его в бой против России. С другой — давить на то, чтобы усадить стороны за стол переговоров и с позиции силы навязать Москве выгодную Западу временную передышку, гарантированно сохранив часть Украины как полигон и плацдарм для будущей войны.А вот для такой комбинации нужно как минимум раздерибанить Украину на три части. В лучшем случае 1) на ту, что отойдет под контроль России или войдёт в её состав (если территории сами захотят); 2) на Западную Украину, которая будет под контролем Запада и может войти в НАТО;3) и на центральную Украину, которая будет типа внеблоковой и нейтральной, как того и добивается Россия.Таким должен быть будущий мирный компромисс — Минск-3 или Стамбул-2. Но Украина Зеленского на него должна как бы согласиться, при этом она обязана быть сильной и не пасть под ударами российских войск.Как вариант, Украину можно раздерибанить на две части, но одной из них, западной, хотя бы обещать членство в НАТО так, чтобы в это поверили.И началась спекулятивно-манипулятивная, информационно-пропагандистская игра по созданию симулякров и обманок. С одной стороны, в Европе начали говорить, что никакого НАТО, но оружие надо давать (Германия, Италия, Франция, страны Бенилюкса и т. д). А в Киев с двухдневным визитом даже ломанулся глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, который сообщил: его страна даст Украине французские истребители Mirage 2000, и первые из них прибудут на место назначения в начале 2025 года.Но главное из сказанного французом заключалось в другом: он отметил, что Франция открыта к идее НЕМЕДЛЕННОГО (выделено мною. — Авт.) приглашения Украины в НАТО, но этот вопрос требует дальнейшего обсуждения с партнерами по Альянсу. "Что касается приглашения Украины в НАТО, то мы не исключаем этого и ведем дискуссии по этому вопросу с нашими партнерами", — сказал Барро. И даже заверил, что Париж поддерживает дурацкий "план победы" Зеленского. И не только в военной сфере: Франция также готова оказывать поддержку Украине в гражданских и экономических вопросах.Это соответствовало заявлениям генсека НАТО Рютте, который однозначно пообещал всем: "На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ней вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас — о хронологи".Рютте не стал распространяться насчет того, стали ли страны НАТО более благосклонными к предложению такого приглашения Украине, но из сказанного многое стало понятно.А потом в Европу заявился сам Байден, встретился с основными европолитиками и евролидерами и, как пишет французская Le Monde, сообщил: США больше не возражают против приглашения Киева в НАТО.Более того, по его словам, если кандидат-демократка Харрис победит на выборах президента США, то процесс может начаться уже в переходный период — от дня выборов до инаугурации, которая, как известно, проходит 20 января 2025 года.Видите, как все сходится по датам и возможным событиям: и приглашение Украины, и членство в НАТО, и вооружение Киева для войны с Москвой.И что самое интересное: по словам французской газеты, Байден якобы не исключает, что и Германия, выступающая сегодня против членства Украины, может изменить свою позицию вслед за США и поддержать "очленение" киевских неонацистов. Если Альянсу, разумеется, для решения этого вопроса удастся получить согласие всех членов НАТО, включая Турцию и Венгрию, стоящих на тех же позициях, что и Германия.Но при этом было сообщено: лидеры главных западных стран НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ (выделено мной. — Авт.) о возможности нанесения Украиной ударов по территории России. Не говоря уже о ядерном оружии для Украины.То есть НАТО — да. Или, возможно, да, но никаких ядерных экспериментов, пугающих всех. И теперь все вместе они будут давить на Россию, подключая к своим усилиям и страны глобального Юга, тоже заинтересованные в купировании войны в Европе и продолжении выгодной для них торговли и налаживании иного сотрудничества.В итоге у Запада опять получается хороший, системный, рассчитанный на перспективу, но откровенно лживый план, как обмануть Россию и глобальный Юг и усыпить их бдительность, совратив своим показным миролюбием, а самим сохраниться в виде гегемона.И, ясное дело, под разговоры о мире готовиться к новой войне с Россией. И как тут не вспомнить, что в секретных приложениях к "плану победы" Зеленского есть список целей для ракет Storm Shadow, JASSM и Taurus в России. И в этом списке — пороховые заводы в Казани, Тамбове и Перми, аэродромы в 1000 км от границы Украины, предприятия ВПК по производству БПЛА и ракетного оружия, а также штабы и командные пункты в Ростове, Воронеже, Москве, Белгороде, Курске и Санкт-Петербурге.К ним добавлены логистические центры, полигоны, транспортные хабы, включая Крымский мост, управления ФСБ и Росгвардии, части ПВО на дальности до 500 км, склады вооружения, база Черноморского флота в Новороссийске, командный пункт у Сочи и ряд федеральных госучреждений "до 1000 км от мест пуска".И обозначена критическая инфраструктура приграничных регионов: нефтеперерабатывающие заводы, ремонтные мастерские Минобороны и специальных служб.Тоже, как видим, лживый, но системный подход к делу войны с Россией. Потому как удары по всем этим целям ВСУ и их западные союзники хотят нанести в самое ближайшее время, возможно, даже до наступления зимы.Но и Россия, слава богу, ко всему этому уже готова. И на обман, как в "лихие 90-е" уже не купится. Во всяком случае, глава МИД России Сергей Лавров о происходящем сказал, что война все больше их гибридной и скрытой переходит в горячую фазу."Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамена большую часть Европы, включая французов, испанцев, скандинавов, так и США сейчас сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией – пока с элементами гибридной войны, но все больше переходящую в настоящую, в "прямую" войну против нас", – резюмировал он.Ещё на эту тему: Прибывший в Киев Остин не привез Зеленскому "подарков" - The Wall Street Journal

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украина, россия, сша, владимир зеленский, рютте, ллойд остин, нато, пентагон, мид, мнения