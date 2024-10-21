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Борис Джонсон теперь в Аргентине пробует агитировать за Украину

Борис Джонсон теперь в Аргентине пробует агитировать за Украину - 21.10.2024 Украина.ру

Борис Джонсон теперь в Аргентине пробует агитировать за Украину

Борис Джонсон – человек с простым именем и вычурной родословной, который принес столько горя в украинские хаты, что в его честь назвали улицу на Украине, периодически пытается вновь оседлать украинскую лошадку.

2024-10-21T13:33

2024-10-21T13:33

2024-10-21T13:40

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Причины этого исключительно меркантильные. Восемь детей бывшего британского премьер-министра (от разных жен) нуждаются в достатке и хорошем образовании. А оплачивать эти блага должны иностранные плебеи.На днях он, самый непопулярный премьер послевоенного временен, даже выставил в книжных магазинах свою биографию на 772 страницах. Но эксперты саркастически называют это переводом дорржающей бумаги — историю про богатого парня, у которого все было.Стоимость книги –30 фунтов стерлингов (около 3700 рублей) больше любого пособия и равная некоторым зарплатам.В самой книге рассказывается, как Джонсона заела северная мошка, как он любезничал с королевой и Гретой Тунберг – ничего более интересного там для читателя нет, несмотря на длительную и дорогую рекламу.А сам Борис теперь оппозиционер, что тоже выгодно для лоббизма, который не так распространен в Европе, как в США. И этим грех не попользоваться – тем более, что главным спонсором его новой кампании является президент Аргентины Хавьер Милей.В сущности, это вряд ли кого либо удивляет. Политтехнологи аргентинских и западных правых взяли за основу для компании Милея именно кампанию Зеленского. Однако Аргентина отличается от Украины наличием сильной оппозиции, умеющей постоять за себя — так что украинский вариант 2014 года тут не прошел.Сейчас, после полугода, в поисках денег, Милей недавно даже начал принюхиваться к Китаю, в сторону которого он никогда и смотреть не хотел – ведь в противном случае его просто вынесут из президентского дворца на ближайшую свалку. И шоу окажется не смешным доя Запада.Известность Джонсона должна бы была помочь Милею хоть в чем-то. Но пока получается так себе. Никаких вариантов кроме капитуляции просто нет.Формально Джонсона пригласили в Аргентину представители местных проукраинских организация. Мало кто знает, что эта далекая страна была центром западной эмиграции, за исключением, быть может, США и Канады.Все они традиционно националистические и русофобские, что составляет известную часть избирателей самого Милея. Однако визит проходил на исключительно высоком уровне. Несмотря на то, что Джонсона и его консервативной партии нет ровным счетом официального статуса. Потому что все хотели бы максимально от него отмежеваться.Если честно, дело здесь даже не в Джонсоне. Со времен Фолклендской войны Борис считался оплотом наследником Тэтчер и строго настаивал на устаревшем британском суверенитете над беззаконно захваченными островами. Аргентинцы даже протестовали, когда он решил заявиться в Буэнес-Айрес в статусе министра иностранных дели возложить цветы памятнику жертвам конфликта.Но если бы погостить в Аргентину приехал другой консерватор, реакция в аргентинской обществе была бы примерно похожей. Фото с таким человеком – плохая реакция для любого аргентинского политика. И этот факт не изменишь.Ну в проукраинские и прозападные политики и так отлично знаю друг друга за рубежом – еще со времен, когда вторые активно помогали первым прятаться от советских союзников.Потеря доходов грозит многодетному семейству подлинной катастрофой."Девальвация фунта, массовое обеднение населения, массовые бунты британцев, которых лишат пособий. Такой чудесный план мог прийти в голову только Борису. Но чего не предложишь ради подработки пиарщиком Милея. Борис и так уже пустился во все тяжкие, рекламируя то средства для похудения, то машины Tesla” – иронизирует над своим оппонентом Малек Дудаков.При этом украинская тема куда-то ушла с мероприятия, очевидно в силу своей токсичности. Стоило только Джонсону заявить, что он хочет быть генералом и идти на войну, и не очень его деликатно убрали поближе к буфетным столикам. Ведь сами британские солдаты на фронт совсем не хотят.Все это напоминает одну историю – когда TIMES писала в начале года про якобы тайную поездку Бориса Джонсона в Венесуэлу, где он должен был склонить Мадуро к западу у и заодно что-то порешать с местной нефтью. Поездка была, разумеется, в чисто лоббистском статусе бывшего премьера.Причем, согласно The Sunday Times, даже британские дипломаты сочли полезной встречу экс-премьера с венесуэльским лидером.Но по ее итогам провалилось буквально все – в стране прошла попытка цветного переворота с одиозной личностью во главе. Чависты подавили эти выступления без жертв и репрессий, с чем смирились на Западе.Еще один такой провал и младшим детям Джонсона придется идти в большую политику – на лоббистский заработок их отца им будет явно не прожить.О других особенностях характера Бориса Джонсона - в статье "Ему нечего сказать": эксперт объяснил, почему "хитрый англичан" Борис Джонсон запросил 1 млн за интервью

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эксклюзив, аргентина, украина, борис джонсон, сша, егор борисов, хавьер милей, tesla