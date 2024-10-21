Непрерывное наступление: Ермаков раскрыл, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово - 21.10.2024 Украина.ру
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Непрерывное наступление: Ермаков раскрыл, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово
Непрерывное наступление: Ермаков раскрыл, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово - 21.10.2024 Украина.ру
Непрерывное наступление: Ермаков раскрыл, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово
Уже год ВС РФ находятся в состоянии непрерывного наступления. Пока неизвестно, где будет осуществлена основная операция. Потому что и взятие Дзержинска, и разгром Кураховской группировки ВСУ станет для армии большим успехом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-10-21T05:30
2024-10-21T05:30
новости
россия
дзержинск (торецк)
курахово
вс рф
детали
северск
купянское направление
купянск
железный купол
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От Северска до Великой Новоселки у армии есть большое пространство для маневра, чем успешно пользуются ВС РФ. В районе Северска фронт обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками, сообщил военкор. Именно поэтому информация о об успехах не подтверждается последующими закреплениями, добавил он.Что касается взятого Цукурино, то оттуда российские войска разрезали Новоселидовку и Измайловку. ВС РФ штурмуют оба этих села, также продвигаются в Максимильяновке. Но не стоит забывать и о боях в самом Дзержинске (Торецке), указал журналист."Так что мы еще не знаем, где будет осуществлена наша основная операция. Потому что и взятие Дзержинска, и разгром Кураховской группировки ВСУ станет для нас большим успехом", — отметил военкор.Он отметил, что уже год ВС РФ находятся в состоянии непрерывного наступления, в 2022-2023 году таких успехов не было, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241018/1058176558.html
россия
дзержинск (торецк)
курахово
северск
купянское направление
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новости, россия, дзержинск (торецк), курахово, вс рф, детали, северск, купянское направление, купянск, железный купол, наступление, сво, спецоперация
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Курахово, ВС РФ, детали, Северск, Купянское направление, Купянск, железный купол, наступление, СВО, Спецоперация

Непрерывное наступление: Ермаков раскрыл, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово

05:30 21.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Уже год ВС РФ находятся в состоянии непрерывного наступления. Пока неизвестно, где будет осуществлена основная операция. Потому что и взятие Дзержинска, и разгром Кураховской группировки ВСУ станет для армии большим успехом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
От Северска до Великой Новоселки у армии есть большое пространство для маневра, чем успешно пользуются ВС РФ. В районе Северска фронт обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками, сообщил военкор. Именно поэтому информация о об успехах не подтверждается последующими закреплениями, добавил он.
"Но в этом нет ничего страшного. Тот же Купянский участок мы давно используем как вспомогательное направление, которое пригодилось нам во время Авдеевской освободительной операции. Так вот сейчас район Северска и Купянска тоже помогает нам наступать на Красноармейск (Покровск) и Курахово", — подчеркнул Ермаков.
Что касается взятого Цукурино, то оттуда российские войска разрезали Новоселидовку и Измайловку. ВС РФ штурмуют оба этих села, также продвигаются в Максимильяновке. Но не стоит забывать и о боях в самом Дзержинске (Торецке), указал журналист.
"Так что мы еще не знаем, где будет осуществлена наша основная операция. Потому что и взятие Дзержинска, и разгром Кураховской группировки ВСУ станет для нас большим успехом", — отметил военкор.
Он отметил, что уже год ВС РФ находятся в состоянии непрерывного наступления, в 2022-2023 году таких успехов не было, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
О том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
Владимир Евсеев интервью
18 октября, 07:03
Владимир Евсеев: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье Сейчас у Украины еще есть силы, которые можно снимать и перебрасывать под Курск. Но ведь все фронты слабеют. Их нельзя снимать до бесконечности. Особенно для противника сейчас опасно то, что мы контролируем острова в районе Херсона
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)КураховоВС РФдеталиСеверскКупянское направлениеКупянскжелезный куполнаступлениеСВОСпецоперация
 
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