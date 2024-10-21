Непрерывное наступление: Ермаков раскрыл, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Уже год ВС РФ находятся в состоянии непрерывного наступления. Пока неизвестно, где будет осуществлена основная операция. Потому что и взятие Дзержинска, и разгром Кураховской группировки ВСУ станет для армии большим успехом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
От Северска до Великой Новоселки у армии есть большое пространство для маневра, чем успешно пользуются ВС РФ. В районе Северска фронт обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками, сообщил военкор. Именно поэтому информация о об успехах не подтверждается последующими закреплениями, добавил он.
"Но в этом нет ничего страшного. Тот же Купянский участок мы давно используем как вспомогательное направление, которое пригодилось нам во время Авдеевской освободительной операции. Так вот сейчас район Северска и Купянска тоже помогает нам наступать на Красноармейск (Покровск) и Курахово", — подчеркнул Ермаков.
Что касается взятого Цукурино, то оттуда российские войска разрезали Новоселидовку и Измайловку. ВС РФ штурмуют оба этих села, также продвигаются в Максимильяновке. Но не стоит забывать и о боях в самом Дзержинске (Торецке), указал журналист.
"Так что мы еще не знаем, где будет осуществлена наша основная операция. Потому что и взятие Дзержинска, и разгром Кураховской группировки ВСУ станет для нас большим успехом", — отметил военкор.
Он отметил, что уже год ВС РФ находятся в состоянии непрерывного наступления, в 2022-2023 году таких успехов не было, заключил собеседник издания.
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