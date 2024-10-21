https://ukraina.ru/20241021/1058214431.html

Непрерывное наступление: Ермаков раскрыл, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово

Непрерывное наступление: Ермаков раскрыл, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово - 21.10.2024 Украина.ру

Непрерывное наступление: Ермаков раскрыл, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово

Уже год ВС РФ находятся в состоянии непрерывного наступления. Пока неизвестно, где будет осуществлена основная операция. Потому что и взятие Дзержинска, и разгром Кураховской группировки ВСУ станет для армии большим успехом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-10-21T05:30

2024-10-21T05:30

2024-10-21T05:30

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От Северска до Великой Новоселки у армии есть большое пространство для маневра, чем успешно пользуются ВС РФ. В районе Северска фронт обрывочно насыщен и российскими, и украинскими войсками, сообщил военкор. Именно поэтому информация о об успехах не подтверждается последующими закреплениями, добавил он.Что касается взятого Цукурино, то оттуда российские войска разрезали Новоселидовку и Измайловку. ВС РФ штурмуют оба этих села, также продвигаются в Максимильяновке. Но не стоит забывать и о боях в самом Дзержинске (Торецке), указал журналист."Так что мы еще не знаем, где будет осуществлена наша основная операция. Потому что и взятие Дзержинска, и разгром Кураховской группировки ВСУ станет для нас большим успехом", — отметил военкор.Он отметил, что уже год ВС РФ находятся в состоянии непрерывного наступления, в 2022-2023 году таких успехов не было, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.руО том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241018/1058176558.html

россия

дзержинск (торецк)

курахово

северск

купянское направление

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