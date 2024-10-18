Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал Киева
Киевский режим не может ни создать обычное ядерное оружие (ЯО), ни вступить в НАТО, а вот на то, чтобы сделать "грязную бомбу" и сбросить ее на людей, ресурсов у него хватит. Такое заявление 18 октября сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
"Для создания обычного ЯО у них (украинских властей. - Ред.) нет ни наработок, ни материалов, ни технологий. Что они могут - так это сделать "грязную бомбу". То есть собрать радиоактивные отходы, поместить их в какой-нибудь контейнер и сбросить его вместе с бомбой. Это лишний раз подтвердит нацистскую сущность киевского режима, который готов травить и убивать свой народ ради достижения целей, которые они поставили", - написал Джабаров в своем телеграм-канале.
Он добавил, что украинская "грязная бомба" может нанести ущерб Европе, и там это понимают, поэтому ядерный шантаж Зеленского не приблизит Украину к членству в НАТО.
Джабаров резюмировал, что "чем больше просроченный президент предъявляет ультиматумов, тем меньше шансов попасть в альянс". Он также напомнил, что внеблоковый статус Киева - был одним из условий России в 2021 году в рамках гарантий безопасности.
Ранее свое мнение относительного ядерного потенциала Украины высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что киевский режим может создать "грязную бомбу", так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.
Ранее свое мнение относительного ядерного потенциала Украины высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что киевский режим может создать "грязную бомбу", так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.
"С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.
13:36"Часики тикают": Медведев заявил, что киевский режим не шутит о создании ядерного оружияСообщения о том, что Киев может за несколько недель разработать ядерное оружие - не просто страшилки. Для этой работы подойдет любая советская лаборатория, и у Киева такие есть, заявил 18 октября в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.
10:32Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил ОрбанЗападные спецслужбы пытаются узнать ядерный потенциал Украины после информации о том, что Киев якобы за несколько недель может создать оружие такого типа. Об этом 18 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова опубликовало британское издание Reuters