Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал Киева - 18.10.2024 Украина.ру
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Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал Киева
Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал Киева - 18.10.2024 Украина.ру
Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал Киева
Киевский режим не может ни создать обычное ядерное оружие (ЯО), ни вступить в НАТО, а вот на то, чтобы сделать "грязную бомбу" и сбросить ее на людей, ресурсов у него хватит. Такое заявление 18 октября сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
2024-10-18T14:39
2024-10-18T14:39
новости
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россия
ядерное оружие
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Он добавил, что украинская "грязная бомба" может нанести ущерб Европе, и там это понимают, поэтому ядерный шантаж Зеленского не приблизит Украину к членству в НАТО.Джабаров резюмировал, что "чем больше просроченный президент предъявляет ультиматумов, тем меньше шансов попасть в альянс". Он также напомнил, что внеблоковый статус Киева - был одним из условий России в 2021 году в рамках гарантий безопасности.Ранее свое мнение относительного ядерного потенциала Украины высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что киевский режим может создать "грязную бомбу", так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть."С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.Еще по теме: "Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского.
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Новости, Украина, Киев, Владимир Джабаров, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, НАТО, Россия, Ядерное оружие

Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал Киева

14:39 18.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Киевский режим не может ни создать обычное ядерное оружие (ЯО), ни вступить в НАТО, а вот на то, чтобы сделать "грязную бомбу" и сбросить ее на людей, ресурсов у него хватит. Такое заявление 18 октября сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров
"Для создания обычного ЯО у них (украинских властей. - Ред.) нет ни наработок, ни материалов, ни технологий. Что они могут - так это сделать "грязную бомбу". То есть собрать радиоактивные отходы, поместить их в какой-нибудь контейнер и сбросить его вместе с бомбой. Это лишний раз подтвердит нацистскую сущность киевского режима, который готов травить и убивать свой народ ради достижения целей, которые они поставили", - написал Джабаров в своем телеграм-канале.
Он добавил, что украинская "грязная бомба" может нанести ущерб Европе, и там это понимают, поэтому ядерный шантаж Зеленского не приблизит Украину к членству в НАТО.
Джабаров резюмировал, что "чем больше просроченный президент предъявляет ультиматумов, тем меньше шансов попасть в альянс". Он также напомнил, что внеблоковый статус Киева - был одним из условий России в 2021 году в рамках гарантий безопасности.

Ранее свое мнение относительного ядерного потенциала Украины высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что киевский режим может создать "грязную бомбу", так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.
"С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
13:36
"Часики тикают": Медведев заявил, что киевский режим не шутит о создании ядерного оружияСообщения о том, что Киев может за несколько недель разработать ядерное оружие - не просто страшилки. Для этой работы подойдет любая советская лаборатория, и у Киева такие есть, заявил 18 октября в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
10:32
Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил ОрбанЗападные спецслужбы пытаются узнать ядерный потенциал Украины после информации о том, что Киев якобы за несколько недель может создать оружие такого типа. Об этом 18 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова опубликовало британское издание Reuters
Еще по теме: "Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского.
 
НовостиУкраинаКиевВладимир ДжабаровВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевНАТОРоссияЯдерное оружие
 
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