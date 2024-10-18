https://ukraina.ru/20241018/1058192625.html

Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал Киева

Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал Киева - 18.10.2024 Украина.ру

Обычное ядерное оружие - нет, а "грязную бомбу" - да: Джабаров оценил радиоактивный потенциал Киева

Киевский режим не может ни создать обычное ядерное оружие (ЯО), ни вступить в НАТО, а вот на то, чтобы сделать "грязную бомбу" и сбросить ее на людей, ресурсов у него хватит. Такое заявление 18 октября сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров

2024-10-18T14:39

2024-10-18T14:39

2024-10-18T14:39

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Он добавил, что украинская "грязная бомба" может нанести ущерб Европе, и там это понимают, поэтому ядерный шантаж Зеленского не приблизит Украину к членству в НАТО.Джабаров резюмировал, что "чем больше просроченный президент предъявляет ультиматумов, тем меньше шансов попасть в альянс". Он также напомнил, что внеблоковый статус Киева - был одним из условий России в 2021 году в рамках гарантий безопасности.Ранее свое мнение относительного ядерного потенциала Украины высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что киевский режим может создать "грязную бомбу", так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть."С учётом на первый взгляд бессмысленной болтовни вокруг создания бандеровской Украиной ядерного оружия можно сделать только один печальный вывод: нацистский режим пытается создать "грязную бомбу". Для этого у него есть все возможности: сырьё, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдёт любая лаборатория советских времён. Часики тикают", - написал Медведев.Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.Еще по теме: "Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского.

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