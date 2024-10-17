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Зеленский летит в Брюссель для участия в заседании Евросовета
Зеленский летит в Брюссель для участия в заседании Евросовета - 17.10.2024 Украина.ру
Зеленский летит в Брюссель для участия в заседании Евросовета
Владимир Зеленский 17 октября опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой он в салоне самолета рассказывает, что отправляется в Брюссель (Бельгия), где примет участие в совместном заседании Европейского совета
2024-10-17T10:44
2024-10-17T10:44
2024-10-17T10:44
владимир зеленский
брюссель
бельгия
новости
европа
рютте
шарль мишель
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"Сейчас в дороге в Брюссель. Будет совместное заседание Европейского совета на уровне лидеров. Я представлю план победы... Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции", - сказал Зеленский.Он поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля за приглашение.Зеленский также проведет встречи в Европарламенте с президентом Робертой Мецолой и главами политических групп.Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что примет в четверг в штаб-квартире альянса в Брюсселе Зеленского, это будет уже третья встреча с начала октября. По словам генсека, он хочет "услышать от него информацию, как он видит ситуацию на восточном фронте с Россией, ситуацию в Курске". "Я также проинформирую его о последних решениях в НАТО", - добавил Рютте.Подробнее об отношении Запада к плану Зеленского - в материале Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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владимир зеленский, брюссель, бельгия, новости, европа, рютте, шарль мишель
Владимир Зеленский, Брюссель, Бельгия, Новости, Европа, Рютте, Шарль Мишель
Зеленский летит в Брюссель для участия в заседании Евросовета
Владимир Зеленский 17 октября опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой он в салоне самолета рассказывает, что отправляется в Брюссель (Бельгия), где примет участие в совместном заседании Европейского совета
"Сейчас в дороге в Брюссель. Будет совместное заседание Европейского совета на уровне лидеров. Я представлю план победы... Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции", - сказал Зеленский.
Он поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля
за приглашение.
Зеленский также проведет встречи в Европарламенте
с президентом Робертой Мецолой и главами политических групп.
"Будет встреча с Марком Рютте, генсеком НАТО. Мы также готовимся к заседанию Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны. Главное - больше защиты для Украины сейчас, перед зимой", - сказал он.
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что примет в четверг в штаб-квартире альянса в Брюсселе Зеленского, это будет уже третья встреча с начала октября.
По словам генсека, он хочет "услышать от него информацию, как он видит ситуацию на восточном фронте с Россией
, ситуацию в Курске".
"Я также проинформирую его о последних решениях в НАТО", - добавил Рютте.
Подробнее об отношении Запада к плану Зеленского - в материале Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times на сайте Украина.ру.