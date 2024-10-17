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Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times
Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times - 17.10.2024 Украина.ру
Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times
Представленный Владимиром Зеленским в Верховной Раде "план победы" был принят государствами Запада прохладно, пишет газета Times
2024-10-17T07:15
2024-10-17T07:15
2024-10-17T07:17
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"План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США. Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.Другая публикация газеты резюмировала, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной.Накануне Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Подробнее о плане - в материале "Нереалистичное словоблудие": украинские депутаты поделились впечатлениями от "плана победы" Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, сша, нато, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, США, НАТО, Верховная Рада
Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - Times
07:15 17.10.2024 (обновлено: 07:17 17.10.2024)
Представленный Владимиром Зеленским в Верховной Раде "план победы" был принят государствами Запада прохладно, пишет газета Times