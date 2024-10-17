Российские десантники уничтожили "Леопард" на границе Курской области - 17.10.2024 Украина.ру
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Российские десантники уничтожили "Леопард" на границе Курской области
Российские десантники уничтожили "Леопард" на границе Курской области - 17.10.2024 Украина.ру
Российские десантники уничтожили "Леопард" на границе Курской области
Российские десантники в составе группировки войск "Север" уничтожили немецкий танк "Леопард" украинской бронегруппы на границе Курской области, передает РИА Новости
2024-10-17T07:30
2024-10-17T07:30
новости
курская область
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россия
леопард
танки
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"В ходе подготовки наступления разведчиками была обнаружена техника. Это были танки "Леопард" в районе населенного пункта Беловоды (Сумская область – ред.). Соответственно, приняли меры, отработали и уничтожили один танк", - рассказал начальник артиллерийского подразделения с позывным "Нева".Уничтоженный танк показал противнику, что их бронегруппа была вскрыта и дальнейшее продвижение техники стало невозможным.Он добавил, что на уничтожение танка противника десантники-артиллеристы израсходовали четыре снаряда.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Трофейный "Леопард", освобожденные села, пылевая буря. Главное на Украине на 13:00 1 октября на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, сумская область, россия, леопард, танки
Новости, Курская область, Сумская область, Россия, леопард, танки

Российские десантники уничтожили "Леопард" на границе Курской области

07:30 17.10.2024
 
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Leopard 2 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Мачека (Свентошув) - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
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Российские десантники в составе группировки войск "Север" уничтожили немецкий танк "Леопард" украинской бронегруппы на границе Курской области, передает РИА Новости
"В ходе подготовки наступления разведчиками была обнаружена техника. Это были танки "Леопард" в районе населенного пункта Беловоды (Сумская область – ред.). Соответственно, приняли меры, отработали и уничтожили один танк", - рассказал начальник артиллерийского подразделения с позывным "Нева".
Уничтоженный танк показал противнику, что их бронегруппа была вскрыта и дальнейшее продвижение техники стало невозможным.
"Процесс (работы - ред.) классический - вскрывается цель, передаются координаты, дальше взаимодействие с разведчиками, которые вскрыли цель, корректируется огонь и уничтожается танк", - объяснил "Нева".
Он добавил, что на уничтожение танка противника десантники-артиллеристы израсходовали четыре снаряда.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Трофейный "Леопард", освобожденные села, пылевая буря. Главное на Украине на 13:00 1 октября на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьСумская областьРоссиялеопардтанки
 
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