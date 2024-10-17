https://ukraina.ru/20241017/1058154210.html

Российские десантники уничтожили "Леопард" на границе Курской области

Российские десантники уничтожили "Леопард" на границе Курской области - 17.10.2024 Украина.ру

Российские десантники уничтожили "Леопард" на границе Курской области

Российские десантники в составе группировки войск "Север" уничтожили немецкий танк "Леопард" украинской бронегруппы на границе Курской области, передает РИА Новости

2024-10-17T07:30

2024-10-17T07:30

2024-10-17T07:30

новости

курская область

сумская область

россия

леопард

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0d/1043539167_0:16:960:556_1920x0_80_0_0_eae908c8bd39d440f94f4a8930650406.jpg

"В ходе подготовки наступления разведчиками была обнаружена техника. Это были танки "Леопард" в районе населенного пункта Беловоды (Сумская область – ред.). Соответственно, приняли меры, отработали и уничтожили один танк", - рассказал начальник артиллерийского подразделения с позывным "Нева".Уничтоженный танк показал противнику, что их бронегруппа была вскрыта и дальнейшее продвижение техники стало невозможным.Он добавил, что на уничтожение танка противника десантники-артиллеристы израсходовали четыре снаряда.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Трофейный "Леопард", освобожденные села, пылевая буря. Главное на Украине на 13:00 1 октября на сайте Украина.ру.

курская область

сумская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, сумская область, россия, леопард, танки