"Медвежий угол": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово - 16.10.2024 Украина.ру
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"Медвежий угол": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово
"Медвежий угол": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово - 16.10.2024 Украина.ру
"Медвежий угол": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово
ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово, но зацепятся на линии Бондаревка-Суджа-Гончаровка. Там также есть дороги, которые ведут на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-16T06:30
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На севере Курской области ВС РФ пытаются срубить головную часть украинских войск. Пока ВС РФ наступают вдоль границы. Потому что дальше граница поворачивает на юг, а там бойцам придется тяжелее, сообщил эксперт.По словам политолога, на юге этого "украинского пятна" (район Гуево и Плехово) ВС РФ будет тяжелее, потому что пока там недостаточно обеспеченны транспортные коммуникации.По мнению эксперта, если ВСУ попытаются доставлять туда снабжение на вертолетах, то их сразу же собьют российские бойцы. Когда противник будет оттуда уходить, он натворит массу бед: "что-то взорвет, кого-то поубивает", добавил он.ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово. Но они зацепятся на линии Бондаревка-Суджа-Гончаровка, потому что там есть дороги, которые ведут на украинскую территорию. Но ВС РФ тоже попытаются отсечь границу с юга, если все удачно получится на севере, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руТакже об актуальной ситуации на Курском направлении — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру
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новости, вс рф, россия, украина, алексей самойлов, детали, сво, спецоперация, курская область, курск, граница
Новости, ВС РФ, Россия, Украина, Алексей Самойлов, детали, СВО, Спецоперация, Курская область, Курск, граница

"Медвежий угол": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово

06:30 16.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово, но зацепятся на линии Бондаревка-Суджа-Гончаровка. Там также есть дороги, которые ведут на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
На севере Курской области ВС РФ пытаются срубить головную часть украинских войск. Пока ВС РФ наступают вдоль границы. Потому что дальше граница поворачивает на юг, а там бойцам придется тяжелее, сообщил эксперт.
По словам политолога, на юге этого "украинского пятна" (район Гуево и Плехово) ВС РФ будет тяжелее, потому что пока там недостаточно обеспеченны транспортные коммуникации.
"Это в прямом смысле медвежий угол. Да, в этом медвежьем углу русские люди остаются под оккупацией украинских нацистов. Но и врагу нет смысла там сидеть, если он не будет контролировать основные дороги. Как он там будет передвигаться в распутице ноября-декабря?" — отметил Самойлов.
По мнению эксперта, если ВСУ попытаются доставлять туда снабжение на вертолетах, то их сразу же собьют российские бойцы. Когда противник будет оттуда уходить, он натворит массу бед: "что-то взорвет, кого-то поубивает", добавил он.
ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово. Но они зацепятся на линии Бондаревка-Суджа-Гончаровка, потому что там есть дороги, которые ведут на украинскую территорию. Но ВС РФ тоже попытаются отсечь границу с юга, если все удачно получится на севере, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
Также об актуальной ситуации на Курском направлении — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть на сайте Украина.ру
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
14 октября, 15:06Репрессии на Украине
Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО УкраиныУсловия содержания политзаключенных очень ужесточились по сравнению с 2022 годом. Мне сообщали, что в киевском СИЗО камеры забиты политическими, они спят по очереди, мест не хватает. Подавляющее большинство политзаключенных содержатся в обычных СИЗО вместе с уголовниками и подвергаются террору со стороны сокамерников
 
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