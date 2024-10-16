"Медвежий угол": военный эксперт рассказал, почему ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово, но зацепятся на линии Бондаревка-Суджа-Гончаровка. Там также есть дороги, которые ведут на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
На севере Курской области ВС РФ пытаются срубить головную часть украинских войск. Пока ВС РФ наступают вдоль границы. Потому что дальше граница поворачивает на юг, а там бойцам придется тяжелее, сообщил эксперт.
По словам политолога, на юге этого "украинского пятна" (район Гуево и Плехово) ВС РФ будет тяжелее, потому что пока там недостаточно обеспеченны транспортные коммуникации.
"Это в прямом смысле медвежий угол. Да, в этом медвежьем углу русские люди остаются под оккупацией украинских нацистов. Но и врагу нет смысла там сидеть, если он не будет контролировать основные дороги. Как он там будет передвигаться в распутице ноября-декабря?" — отметил Самойлов.
По мнению эксперта, если ВСУ попытаются доставлять туда снабжение на вертолетах, то их сразу же собьют российские бойцы. Когда противник будет оттуда уходить, он натворит массу бед: "что-то взорвет, кого-то поубивает", добавил он.
ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово. Но они зацепятся на линии Бондаревка-Суджа-Гончаровка, потому что там есть дороги, которые ведут на украинскую территорию. Но ВС РФ тоже попытаются отсечь границу с юга, если все удачно получится на севере, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
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14 октября, 15:06Репрессии на УкраинеЛариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО УкраиныУсловия содержания политзаключенных очень ужесточились по сравнению с 2022 годом. Мне сообщали, что в киевском СИЗО камеры забиты политическими, они спят по очереди, мест не хватает. Подавляющее большинство политзаключенных содержатся в обычных СИЗО вместе с уголовниками и подвергаются террору со стороны сокамерников