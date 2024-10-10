Эксперт: Запад придумал схему, как взаимодействия с Россией выставить антиконституционными - 10.10.2024 Украина.ру
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Эксперт: Запад придумал схему, как взаимодействия с Россией выставить антиконституционными
Эксперт: Запад придумал схему, как взаимодействия с Россией выставить антиконституционными - 10.10.2024 Украина.ру
Эксперт: Запад придумал схему, как взаимодействия с Россией выставить антиконституционными
Никакого референдума по сближению с ЕС у Молдавии не будет, это референдум о евроинтеграции. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
2024-10-10T05:10
2024-10-10T05:10
молдавия
россия
запад
ес
президентские выборы
санду майя
новости
украина.ру
детали
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Первым делом эксперт отметил, что по результатам референдума Молдавию "автоматом" в Евросоюз не примут.Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз.Полный текст интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними
https://ukraina.ru/20241009/1057960224.html
молдавия
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молдавия, россия, запад, ес, президентские выборы, санду майя, новости, украина.ру, детали
Молдавия, Россия, Запад, ЕС, президентские выборы, Санду Майя, Новости, Украина.ру, детали

Эксперт: Запад придумал схему, как взаимодействия с Россией выставить антиконституционными

05:10 10.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста в Молдавии
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Никакого референдума по сближению с ЕС у Молдавии не будет, это референдум о евроинтеграции. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Первым делом эксперт отметил, что по результатам референдума Молдавию "автоматом" в Евросоюз не примут.
"По заявлениям властей, результаты референдума будут отражены в Конституции. Получается, что после этого момента заявления о конструктивном взаимодействии с России могут рассматривать как антиконституционные. Своеобразный ход, наверняка подсказанный западными политтехнологами", — объяснил Бардин.
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Вчера, 05:10
Если Украина исчезнет, об этом напишут. Ищенко про отношение США к бандустанам Американскому обществу в принципе международная политика. У них вызывает интерес только отношения России и США. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз.
Полный текст интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними
 
МолдавияРоссияЗападЕСпрезидентские выборыСанду МайяНовостиУкраина.рудетали
 
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