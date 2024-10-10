https://ukraina.ru/20241010/1057992106.html

Эксперт: Запад придумал схему, как взаимодействия с Россией выставить антиконституционными

Эксперт: Запад придумал схему, как взаимодействия с Россией выставить антиконституционными - 10.10.2024 Украина.ру

Эксперт: Запад придумал схему, как взаимодействия с Россией выставить антиконституционными

Никакого референдума по сближению с ЕС у Молдавии не будет, это референдум о евроинтеграции. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин

2024-10-10T05:10

2024-10-10T05:10

2024-10-10T05:10

молдавия

россия

запад

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Первым делом эксперт отметил, что по результатам референдума Молдавию "автоматом" в Евросоюз не примут.Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз.Полный текст интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними

https://ukraina.ru/20241009/1057960224.html

молдавия

россия

запад

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

молдавия, россия, запад, ес, президентские выборы, санду майя, новости, украина.ру, детали