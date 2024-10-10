Эксперт: Запад придумал схему, как взаимодействия с Россией выставить антиконституционными
Никакого референдума по сближению с ЕС у Молдавии не будет, это референдум о евроинтеграции. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Первым делом эксперт отметил, что по результатам референдума Молдавию "автоматом" в Евросоюз не примут.
"По заявлениям властей, результаты референдума будут отражены в Конституции. Получается, что после этого момента заявления о конструктивном взаимодействии с России могут рассматривать как антиконституционные. Своеобразный ход, наверняка подсказанный западными политтехнологами", — объяснил Бардин.
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Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз.
Полный текст интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними