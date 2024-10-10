Кнут наравне с пряником. Бардин про репрессии во имя свободы и европейской демократии
Ситуация, которая происходила во время ликвидации неугодных СМИ, достойна того, чтобы быть описанной в каких-нибудь трактатах по политологии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Он рассказал, что уже несколько лет, как в Молдове начали закручивать гайки. Пошла беспрецедентная зачистка информационного и политического поля: телеканалы и информационные агентства закрывали под предлогом того, что они являются "агентами Кремля" и проводят опасную для официального Кишинева пропаганду, влияющую на безопасность государства, пояснил эксперт.
"На политиков оказывалось давление: людей задерживали в аэропортах под предлогом досмотров. Под каток действующей власти попали политические объединения "ШАР", "ШАНС", "Возрождение" и другие. Такие репрессии стали некой визитной карточкой периода правления Майи Санду", — продолжил Бардин.
По его словам, парадокс в том, что репрессии в отношении СМИ осуществляются с санкции "демократического" Евросоюза, при непосредственном кураторстве еврокомиссаров.
"Пикантность ситуации также в том, что во время ликвидации неугодных СМИ, параллельно открывались на средства европейских гуманитарных фондов "курсы прогрессивной журналистики и свободной прессы". Такая ситуация достойна того, чтобы быть описанной в каких-нибудь трактатах по политологии. "Репрессии во имя свободы и европейской демократии", — примерно в таком контексте", — заявил Бардин.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз.
Полный текст интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними