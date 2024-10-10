Кнут наравне с пряником. Бардин про репрессии во имя свободы и европейской демократии - 10.10.2024 Украина.ру
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Кнут наравне с пряником. Бардин про репрессии во имя свободы и европейской демократии
Кнут наравне с пряником. Бардин про репрессии во имя свободы и европейской демократии - 10.10.2024 Украина.ру
Кнут наравне с пряником. Бардин про репрессии во имя свободы и европейской демократии
Ситуация, которая происходила во время ликвидации неугодных СМИ, достойна того, чтобы быть описанной в каких-нибудь трактатах по политологии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
2024-10-10T03:49
2024-10-10T03:49
молдавия
кишинёв
ес
санду майя
президентские выборы
новости
восточная европа
юрий кнутов
украина.ру
гарри бардин
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Он рассказал, что уже несколько лет, как в Молдове начали закручивать гайки. Пошла беспрецедентная зачистка информационного и политического поля: телеканалы и информационные агентства закрывали под предлогом того, что они являются "агентами Кремля" и проводят опасную для официального Кишинева пропаганду, влияющую на безопасность государства, пояснил эксперт.По его словам, парадокс в том, что репрессии в отношении СМИ осуществляются с санкции "демократического" Евросоюза, при непосредственном кураторстве еврокомиссаров."Пикантность ситуации также в том, что во время ликвидации неугодных СМИ, параллельно открывались на средства европейских гуманитарных фондов "курсы прогрессивной журналистики и свободной прессы". Такая ситуация достойна того, чтобы быть описанной в каких-нибудь трактатах по политологии. "Репрессии во имя свободы и европейской демократии", — примерно в таком контексте", — заявил Бардин.Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз.Полный текст интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними
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молдавия, кишинёв, ес, санду майя, президентские выборы, новости, восточная европа, юрий кнутов, украина.ру, гарри бардин
Молдавия, Кишинёв, ЕС, Санду Майя, президентские выборы, Новости, Восточная Европа, Юрий Кнутов, Украина.ру, Гарри Бардин

Кнут наравне с пряником. Бардин про репрессии во имя свободы и европейской демократии

03:49 10.10.2024
 
© РИА Новости . Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкАкция протеста в Молдавии
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© РИА Новости . Sputnik/Мирослав Ротарь
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Ситуация, которая происходила во время ликвидации неугодных СМИ, достойна того, чтобы быть описанной в каких-нибудь трактатах по политологии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Он рассказал, что уже несколько лет, как в Молдове начали закручивать гайки. Пошла беспрецедентная зачистка информационного и политического поля: телеканалы и информационные агентства закрывали под предлогом того, что они являются "агентами Кремля" и проводят опасную для официального Кишинева пропаганду, влияющую на безопасность государства, пояснил эксперт.
"На политиков оказывалось давление: людей задерживали в аэропортах под предлогом досмотров. Под каток действующей власти попали политические объединения "ШАР", "ШАНС", "Возрождение" и другие. Такие репрессии стали некой визитной карточкой периода правления Майи Санду", — продолжил Бардин.
По его словам, парадокс в том, что репрессии в отношении СМИ осуществляются с санкции "демократического" Евросоюза, при непосредственном кураторстве еврокомиссаров.
Фото: mil.gov.ua, раненый украинский военнослужащий
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"Пикантность ситуации также в том, что во время ликвидации неугодных СМИ, параллельно открывались на средства европейских гуманитарных фондов "курсы прогрессивной журналистики и свободной прессы". Такая ситуация достойна того, чтобы быть описанной в каких-нибудь трактатах по политологии. "Репрессии во имя свободы и европейской демократии", — примерно в таком контексте", — заявил Бардин.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз.
Полный текст интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними
 
МолдавияКишинёвЕССанду Майяпрезидентские выборыНовостиВосточная ЕвропаЮрий КнутовУкраина.руГарри Бардин
 
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