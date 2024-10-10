https://ukraina.ru/20241010/1057991722.html

Кнут наравне с пряником. Бардин про репрессии во имя свободы и европейской демократии

Кнут наравне с пряником. Бардин про репрессии во имя свободы и европейской демократии - 10.10.2024 Украина.ру

Кнут наравне с пряником. Бардин про репрессии во имя свободы и европейской демократии

Ситуация, которая происходила во время ликвидации неугодных СМИ, достойна того, чтобы быть описанной в каких-нибудь трактатах по политологии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин

2024-10-10T03:49

2024-10-10T03:49

2024-10-10T03:49

молдавия

кишинёв

ес

санду майя

президентские выборы

новости

восточная европа

юрий кнутов

украина.ру

гарри бардин

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Он рассказал, что уже несколько лет, как в Молдове начали закручивать гайки. Пошла беспрецедентная зачистка информационного и политического поля: телеканалы и информационные агентства закрывали под предлогом того, что они являются "агентами Кремля" и проводят опасную для официального Кишинева пропаганду, влияющую на безопасность государства, пояснил эксперт.По его словам, парадокс в том, что репрессии в отношении СМИ осуществляются с санкции "демократического" Евросоюза, при непосредственном кураторстве еврокомиссаров."Пикантность ситуации также в том, что во время ликвидации неугодных СМИ, параллельно открывались на средства европейских гуманитарных фондов "курсы прогрессивной журналистики и свободной прессы". Такая ситуация достойна того, чтобы быть описанной в каких-нибудь трактатах по политологии. "Репрессии во имя свободы и европейской демократии", — примерно в таком контексте", — заявил Бардин.Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз.Полный текст интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними

https://ukraina.ru/20241009/1057955541.html

молдавия

кишинёв

восточная европа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

молдавия, кишинёв, ес, санду майя, президентские выборы, новости, восточная европа, юрий кнутов, украина.ру, гарри бардин