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Стихия и выборы. Как ураганы сносят американскую власть

Стихия и выборы. Как ураганы сносят американскую власть - 08.10.2024 Украина.ру

Стихия и выборы. Как ураганы сносят американскую власть

Америку атакуют мощные ураганы. По мнению экспертов, природная стихия может стать значимым фактором, способным повлиять на исход президентских выборов в США. И к таким прогнозам надо относиться вполне серьезно

2024-10-08T14:08

2024-10-08T14:08

2024-10-08T15:17

эксклюзив

украина

ураган

сша

дональд трамп

джо байден

камала харрис

вашингтон

флорида

демократическая партия

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Такое уже бывало в американской истории — причем сравнительно недавно, уже в нынешнем веке.В 2005 году на южное побережье США обрушился печально знаменитый ураган "Катрина", который привел к затоплению Нового Орлеана и катастрофическим последствиям для его населения.Штормовой ветер и волны из Мексиканского залива уничтожили защитные дамбы. Они разрушили около 700 тысяч домов, множество общественных зданий и крупные нефтеперерабатывающие предприятия, что привело к разливу нефтепродуктов. А когда "Катрина" ушла дальше, полузатопленный Новый Орлеан оказался во власти мародеров, которые убивали и грабили беззащитное население.Власти в Вашингтоне оказались полностью не готовыми к этой катастрофе, которая, только по официальным данным, унесла почти две тысячи жизней. Их реакция на события оказалась удивительно неуклюжей, и это ударило по администрации президента Джорджа Буша — младшего почти так же сильно, как война в Ираке, постепенно теряющая популярность среди американцев.Знаменитый американский режиссер, обладатель "Оскара" Майкл Мур опубликовал резонансное открытое письмо, обвиняя команду Буша в непрофессионализме, бездействии и сокращении расходов на борьбу против природных катаклизмов."В тот день, когда на город обрушился ураган, мистер Буш и сенатор Джон Маккейн со своими богатыми друзьями потчевали себя тортом. А потом на протяжении всего дня Буш играл на гитаре, которую ему дал какой-то исполнитель кантри. И все это происходило тогда, когда Новый Орлеан утопал в воде", — писал он про республиканскую администрацию в Белом доме.Демократическая партия активно использовала последствия урагана "Катрина" во время президентской кампании Барака Обамы — тогда ему противостоял именно Маккейн. Однако прошли годы, и сейчас мы видим, что демократическая верхушка в Белом доме оказалась почти такой же беспомощной перед ураганами, которые пришли в США как раз в преддверие выборов.В конце сентября и начале октября на США обрушился ураган "Хелен", который утюгом прошелся по южным штатам. 90% домохозяйств в Северной и Южной Каролине остались без электричества — местный оператор Duke Energy заявил о том, что энергетическая инфраструктура в этом регионе "буквально смыта".Снесло и много жилых домов, а число погибших, согласно предварительным данным, достигло 232 человек.Люди остались без жилья и работы, публикуя в ТикТоке ролики своих залитых и разрушенных ранчо. А последствия "Хелен" сразу же начали сравниваться с последствиями "Катрины", обращая внимание на то, что сейчас американская власть тоже не оказывает нуждающимся полноценную помощь."Мы в нашем штате никогда с таким не сталкивались. Нам нужно больше внимания и больше федеральных средств (на борьбу с последствиями стихии). Масштаб этого шторма схож с "Катриной", — заявил в эфире телеканала CBS News сенатор США от пострадавшего штата Северная Каролина Том Тиллис.Но средств на это, похоже, нет. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас уже заявил, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) недостаточно денег на борьбу с последствиями стихийного бедствия.Пока еще действующий президент Джо Байден крайне безапелляционно отказался выделять пострадавшим от урагана "Хелен" американцам дополнительную помощь, не считая небольшого денежного пособия, которого едва хватает на несколько дней питания."Мы дали им все, что у нас есть. Мы усердно работаем. Мы многое им дали, даже несмотря на то, что они не просили", — заявил он журналистам.Байден уже не баллотируется, но такая позиция его администрации, несомненно, ударит по рейтингам Камалы Харрис. Ее соперник Дональд Трамп старается использовать ситуацию — напоминая о том, что Белый дом потратил огромные средства на поддержку Киева, однако отказывает в помощи пострадавшим американцам.Между тем, к штату Флорида стремительно приближается еще более мощный ураган — "Милтон".В штате, который находится под контролем Республиканской партии, объявили чрезвычайное положение. Однако федеральные власти в Вашингтоне, судя по всему, опять не смогут оказать пострадавшим эффективную помощь и окажутся в луже, причем непосредственно перед выборами.Губернатор Флориды Рон Десантис уже сейчас игнорирует телефонные звонки от Камалы, давая понять, что после брошенной на произвол судьбы Северной Каролины на нее никто особенно не рассчитывает. А сам ураган превращается в один из факторов внутренней американской политики. "Национальная метеорологическая служба США сообщает, что ураган "Милтон" может стать самым сильным штормом в заливе Тампа за 100 лет. Ураган должен достичь американского побережья в среду утром. С учетом того, что предыдущий (менее разрушительный шторм "Хелен") уже превратился в политическое оружие, то можно ждать второй части марлезонского балета. Трамп, конечно, своего не упустит, чтобы вновь обвинить Байдена и Харрис в бездействии и разбазаривании денег, которые могли бы пойти на помощь пострадавшим на всякую пустую дрянь. Вроде помощи Зеленскому", — пишет об этом из США известный журналист Валентин Богданов.Такие кризисы, связанные с ударами природной стихии, очень часто оказываются для американского политического класса чрезвычайно болезненными.Они показывают, что окопавшаяся в Вашингтоне американская бюрократия, которая как раз старается протолкнуть во власть Харрис, на деле является чрезвычайно некомпетентной.И она всегда готова принести в жертву интересы американцев, растрачивая огромные средства ради своих внешнеполитических авантюр.Ещё о внутриполитической ситуации в США: Демократы использовали Зеленского для агитации. Его спас Трамп, но тоже не просто так

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эксклюзив, украина, ураган, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, вашингтон, флорида, демократическая партия, республиканская партия