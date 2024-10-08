ЕС утвердил новые санкции против России - 08.10.2024 Украина.ру
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ЕС утвердил новые санкции против России
ЕС утвердил новые санкции против России - 08.10.2024 Украина.ру
ЕС утвердил новые санкции против России
Совет Евросоюза утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Такая формулировка указана в распространенном 8 октября заявлении совета
2024-10-08T13:04
2024-10-08T13:04
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денис шмыгаль
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
ес
санкции
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Ранее в ЕС уже неоднократно обвиняли Россию в якобы во "вмешательстве" в европейские дела, однако никаких доказательств предоставлено не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на такие заявления, неоднократно говорил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.Пока в санкционном документе Евросоюза сформулирована рамка ограничений, которая определяет критерии для внесения в "черные списки" физических лиц и организаций из России.В июне текущего года, когда в ЕС был принят 14-ый пакет антироссийских санкций, под европейскими ограничениями уже находились свыше двух тысяч физлиц и организаций. Им запрещено получать средства от резидентов ЕС, а также совершать любые поездки с пересечением границы Евросоюза.Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Однако, как не раз отмечали в Кремле, Россия справляется с санкционным давлением, и пока самыми пострадавшими от политики Запада являются простые европейцы.Кстати, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Он заявил, что понимает острую зависимость некоторых государств ЕС от российского ресурса, но предложил терпеть во имя Украины.Подробности в материале Шмыгаль объявил войну "российской газовой молекуле", а терпеть предложил европейцам.
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новости, россия, запад, украина, денис шмыгаль, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, ес, санкции
Новости, Россия, Запад, Украина, Денис Шмыгаль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз, ЕС, санкции

ЕС утвердил новые санкции против России

13:04 08.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропарламент
Европарламент - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Совет Евросоюза утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Такая формулировка указана в распространенном 8 октября заявлении совета

"Сегодня совет ЕС учредил новые рамки ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом. Эти новые рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран", - говорится в заявлении совета ЕС.

Ранее в ЕС уже неоднократно обвиняли Россию в якобы во "вмешательстве" в европейские дела, однако никаких доказательств предоставлено не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на такие заявления, неоднократно говорил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
Пока в санкционном документе Евросоюза сформулирована рамка ограничений, которая определяет критерии для внесения в "черные списки" физических лиц и организаций из России.
В июне текущего года, когда в ЕС был принят 14-ый пакет антироссийских санкций, под европейскими ограничениями уже находились свыше двух тысяч физлиц и организаций. Им запрещено получать средства от резидентов ЕС, а также совершать любые поездки с пересечением границы Евросоюза.
Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Однако, как не раз отмечали в Кремле, Россия справляется с санкционным давлением, и пока самыми пострадавшими от политики Запада являются простые европейцы.
Кстати, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Он заявил, что понимает острую зависимость некоторых государств ЕС от российского ресурса, но предложил терпеть во имя Украины.
Подробности в материале Шмыгаль объявил войну "российской газовой молекуле", а терпеть предложил европейцам.
 
НовостиРоссияЗападУкраинаДенис ШмыгальДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюзЕСсанкции
 
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