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Шмыгаль объявил войну "российской газовой молекуле", а терпеть предложил европейцам

Шмыгаль объявил войну "российской газовой молекуле", а терпеть предложил европейцам - 07.10.2024 Украина.ру

Шмыгаль объявил войну "российской газовой молекуле", а терпеть предложил европейцам

Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Такое заявление 7 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2024-10-07T16:20

2024-10-07T16:20

2024-10-07T16:20

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В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Киев не намерен продлевать договор с Россией о транзите газа в Евросоюз, однако готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег".В подрывах газопроводов "Северных потоков" участвовали Вашингтон и Лондон, заявил в понедельник, 7 октября, глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.По данным СВР в администрации США сочли оправданным подрывы газопроводов с целью гарантировать отрыв Европы и, прежде всего, Германии от России.Это значит, что терпеть простым европейцам придется с удвоенной силой, и виной тому не Россия, как их пытаются убедить, а их же союзники, у которых, к слову, проблемы с обогревом нет.Украина не является членом ЕС и почти 10 лет не закупает российский газ напрямую. После госпереворота 2014 года Россия продолжала поставлять газ в Евросоюз и поставляет до сих пор с учетом ограничений, введенных Еврокомиссией.После захвата ВСУ газораспределительной станции в Курской области поставки российского газа в ЕС не прекращались. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Киев не планирует продлевать контракт с "Газпромом".Подробнее в материале "Война на Украине отвлекает": что стоит за обещанием Подоляка греть ЕС без России.

https://ukraina.ru/20240827/1057078667.html

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новости, россия, украина, словакия, денис шмыгаль, роберт фицо, владимир зеленский, ес, служба внешней разведки , газ