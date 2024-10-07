Шмыгаль объявил войну "российской газовой молекуле", а терпеть предложил европейцам
Фото: Украинская правда, Денис Шмигаль
Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Такое заявление 7 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"Стратегическая цель Украины-наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить кремль от доходов от продажи углеводородов. Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ. Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса, но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок", - сказал Шмыгаль.
В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Киев не намерен продлевать договор с Россией о транзите газа в Евросоюз, однако готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег".
В подрывах газопроводов "Северных потоков" участвовали Вашингтон и Лондон, заявил в понедельник, 7 октября, глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
15:23США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведкаСлужба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву "Северных потоков". Такое заявление 7 октября сделал глава ведомства Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане
Это значит, что терпеть простым европейцам придется с удвоенной силой, и виной тому не Россия, как их пытаются убедить, а их же союзники, у которых, к слову, проблемы с обогревом нет.
Украина не является членом ЕС и почти 10 лет не закупает российский газ напрямую. После госпереворота 2014 года Россия продолжала поставлять газ в Евросоюз и поставляет до сих пор с учетом ограничений, введенных Еврокомиссией.
После захвата ВСУ газораспределительной станции в Курской области поставки российского газа в ЕС не прекращались. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Киев не планирует продлевать контракт с "Газпромом".
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