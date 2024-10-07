Шмыгаль объявил войну "российской газовой молекуле", а терпеть предложил европейцам - 07.10.2024 Украина.ру
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Шмыгаль объявил войну "российской газовой молекуле", а терпеть предложил европейцам
Шмыгаль объявил войну "российской газовой молекуле", а терпеть предложил европейцам - 07.10.2024 Украина.ру
Шмыгаль объявил войну "российской газовой молекуле", а терпеть предложил европейцам
Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Такое заявление 7 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
2024-10-07T16:20
2024-10-07T16:20
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словакия
денис шмыгаль
роберт фицо
владимир зеленский
ес
служба внешней разведки
газ
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В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Киев не намерен продлевать договор с Россией о транзите газа в Евросоюз, однако готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег".В подрывах газопроводов "Северных потоков" участвовали Вашингтон и Лондон, заявил в понедельник, 7 октября, глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.По данным СВР в администрации США сочли оправданным подрывы газопроводов с целью гарантировать отрыв Европы и, прежде всего, Германии от России.Это значит, что терпеть простым европейцам придется с удвоенной силой, и виной тому не Россия, как их пытаются убедить, а их же союзники, у которых, к слову, проблемы с обогревом нет.Украина не является членом ЕС и почти 10 лет не закупает российский газ напрямую. После госпереворота 2014 года Россия продолжала поставлять газ в Евросоюз и поставляет до сих пор с учетом ограничений, введенных Еврокомиссией.После захвата ВСУ газораспределительной станции в Курской области поставки российского газа в ЕС не прекращались. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Киев не планирует продлевать контракт с "Газпромом".Подробнее в материале "Война на Украине отвлекает": что стоит за обещанием Подоляка греть ЕС без России.
https://ukraina.ru/20240827/1057078667.html
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новости, россия, украина, словакия, денис шмыгаль, роберт фицо, владимир зеленский, ес, служба внешней разведки , газ
Новости, Россия, Украина, Словакия, Денис Шмыгаль, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ЕС, Служба внешней разведки , газ

Шмыгаль объявил войну "российской газовой молекуле", а терпеть предложил европейцам

16:20 07.10.2024
 
Фото: Украинская правда, Денис Шмигаль
Фото: Украинская правда, Денис Шмигаль
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Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия. Такое заявление 7 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"Стратегическая цель Украины-наложить санкции на российскую газовую молекулу, избавить кремль от доходов от продажи углеводородов. Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ. Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса, но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок", - сказал Шмыгаль.
В конце августа Владимир Зеленский объявил, что Киев не намерен продлевать договор с Россией о транзите газа в Евросоюз, однако готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег".
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Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕСКиев не намерен продлевать договор с Россией о транзите газа в Евросоюз, однако готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег". Об этом 27 августа в Киеве заявил Владимир Зеленский
В подрывах газопроводов "Северных потоков" участвовали Вашингтон и Лондон, заявил в понедельник, 7 октября, глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
По данным СВР в администрации США сочли оправданным подрывы газопроводов с целью гарантировать отрыв Европы и, прежде всего, Германии от России.
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США и Британия участвовали в подрыве "Северных потоков" - российская разведкаСлужба внешней разведки (СВР) РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву "Северных потоков". Такое заявление 7 октября сделал глава ведомства Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане
Это значит, что терпеть простым европейцам придется с удвоенной силой, и виной тому не Россия, как их пытаются убедить, а их же союзники, у которых, к слову, проблемы с обогревом нет.
Украина не является членом ЕС и почти 10 лет не закупает российский газ напрямую. После госпереворота 2014 года Россия продолжала поставлять газ в Евросоюз и поставляет до сих пор с учетом ограничений, введенных Еврокомиссией.
После захвата ВСУ газораспределительной станции в Курской области поставки российского газа в ЕС не прекращались. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Киев не планирует продлевать контракт с "Газпромом".
Подробнее в материале "Война на Украине отвлекает": что стоит за обещанием Подоляка греть ЕС без России.
 
НовостиРоссияУкраинаСловакияДенис ШмыгальРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЕССлужба внешней разведкигаз
 
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