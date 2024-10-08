https://ukraina.ru/20241008/1057956635.html

Химическое оружие, обстрелы, продвижение российских войск. Главное на Украине на 13:00 8 октября

Химическое оружие, обстрелы, продвижение российских войск. Главное на Украине на 13:00 8 октября - 08.10.2024 Украина.ру

Химическое оружие, обстрелы, продвижение российских войск. Главное на Украине на 13:00 8 октября

ВСУ применяют боеприпасы с отравляющими веществами; ВС РФ выдавливают противника с российской территории; украинцы пытаются спастись от мобилизации

2024-10-08T13:00

2024-10-08T13:00

2024-10-08T14:18

эксклюзив

хроники

россия

курская область

украина

олег царев

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

спецоперация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057948537_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_3c5b1eac782c785544f67b9f29ba2ef4.jpg.webp

Боевые действияПодразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Золотая Нива в ДНР, сообщает 8 октября МО России.По информации МО, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороныв районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Кучеровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области.Отражены две контратаки, противник понёс значительные потери в живой силе и технике.Подразделения "Южной" группировки российских войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое в ДНР.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Центр", нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Димитров, Щербиновка, Лысовка, Селидово, Новоселидовка, Цукурино и Красное Донецкой Народной Республики."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах", — говорится в сводке МО РФ.По данным украинского военного телеграм-канала DeepState, за минувшие сутки российские войска заняли два села — Желанное Первое в Донецкой области и Стельмаховку в Луганской."Желанное Первое находится в северной части "кармана", который пытаются срезать российские войска в районе реки Волчья, вынуждая ВСУ отступить на западный ее берег", — отмечает в связи с этим украинское издание "Страна" в своём телеграм-канале. В публикации также сказано, что "к востоку от Курахово россияне продвинулись в Максимильяновке, за которую с недавних пор идут бои".На Покровском направлении ВС России развивают успех на запад от Цукурино и на юг у Новоселидовки. Горняк под авиаударами ВКС России, бои в районе Желанного Второго. Южнее ВС России наступают на Островское, информирует телеграм-канал "Два майора".Минувшей ночью ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на территории Украины в Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Одесской (Одесса, Ильичевск) Николаевской (районе Баштанки), Винницкой, Киевской областях и пока подконтрольной Киеву части ДНР — Краматорск и Славянск, сообщает в своём телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, ссылаясь на данные МО России.Химическое оружиеВСУ применяют боеприпасы с отравляющими веществами при атаках в Курской области, об этом рассказал РИА "Новости" командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным "Аид"."Два раза были атакованы газом на позициях, с тяжёлыми отравлениями ребята были доставлены", — передаёт агентство его слова. Он уточнил, что ВСУ для боеприпасов используют вещества с производными промышленного хлора, хлорциана, фосгена.Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что ВСУ скрытно применяли в Курской области химическое оружие под видом дымовых снарядов. Такие боеприпасы киевский режим получил год назад от США.Кириллов отметил, что Россия представила все доказательства применения Киевом отравляющих веществ в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).ОбстрелыМэр Харькова Игорь Терехов заявил о масштабном пожаре в городе после некольких ударов по предприятию. Видео публикует издание "Страна" в своём телеграм-канале.В то же время ВСУ продолжают атаковать объекты на российской территории. По данным МО РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два — над акваторией Черного моря.Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки украинские военные выпустили по территории региона около сотни снарядов.Над Белгородом системой ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолётного типа. Повреждён один автомобиль. Ещё несколько беспилотников сбиты над Борисовским районом, над Валуйским муниципальным округом, обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селу Середа, хуторам Марьино и Панков выпущены 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 1 беспилотник. Повреждены 9 частных домовладений, 4 легковых автомобиля и линия газоснабжения", — сообщил Гладков.По данным губернатора, в городе Шебекино украинский дрон атаковал "газель", ранены два человека.МобилизацияГосударственное бюро расследований (ГБР) Украины заявляет о разоблачении очередной коррупционной схемы откоса от мобилизации в ТЦК (военкомате) Одессы. Об этом сообщает "Страна".По данным издания, это относительно невысокая цена "откоса", в сравнении с 15–20 тыс. долларов, которые ранее фигурировали в сводках правоохранителей.С мобилизацией у киевского режима большие трудности, а многие из тех, кого удаётся загнать в ряды ВСУ, не горят желанием воевать. Ранее сообщалось, что за все время спецоперации 120 тысяч солдат дезертировали из украинской армии.Ситуация в Курской областиВ Курской области российские военные захватили в плен украинскую разведгруппу в составе пяти десантников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщает 8 октября РИА "Новости" со ссылкой на информацию представителя силового ведомства.Разведывательное подразделение группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявило движение боевой бронированной машины ВСУ с установленной на ней зенитной установкой в приграничном районе Курской области, сообщает 8 октября МО России в своем телеграм-канал, публикуя видео поражения техники противника. По информации ведомства, средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание и взрыв ББМ боевиков ВСУ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё, — в статье Александра Чаленко "Кто следующий после Угледара? В январе ДНР будет полностью освобождена"

https://ukraina.ru/20241008/1057956275.html

https://ukraina.ru/20241008/1057948138.html

россия

курская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, курская область, украина, олег царев, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, спецоперация, сво