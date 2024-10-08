Кто следующий после Угледара? В январе ДНР будет полностью освобождена - 08.10.2024 Украина.ру
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Кто следующий после Угледара? В январе ДНР будет полностью освобождена
Кто следующий после Угледара? В январе ДНР будет полностью освобождена - 08.10.2024 Украина.ру
Кто следующий после Угледара? В январе ДНР будет полностью освобождена
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о военной ситуации вокруг Курахово, который, по прогнозам военных аналитиков, падет следующим после Угледара
2024-10-08T05:30
2024-10-08T08:06
курахово
авдеевка
селидово
александр чаленко
вооруженные силы украины
эксклюзив
во свобода
спецоперация
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Идет октябрь, начинаются холода, а главное — дожди, скоро они станут продолжительными и обильными. Все это ведет к распутице. Помешает ли в таком случае она российскому наступлению?"Да, осенняя распутица — это серьезно. Серьезно и исчезновение "зеленки". Действительно ходят такие разговоры, что укропы надеются, что дожди и распутица остановят наше быстрое наступление. Мы увязнем в грязи до морозов, вода в окопах не располагает к боевым действиям, а ВСУ за это время укрепят хотя бы оборону агломерации Покровск/Мирноград. В таком случае вопрос: а что, помогла ли укропам весенняя распутица в этом году, когда наши освобождали после Авдеевки — Бердычи, Очеретино и другие поселки? Нет. Так что и тут им не на что надеяться.Курахово и Селидово фактически уже окружены. Ну сколько они еще смогут держаться? Именно эти города серьезные оборонительные узлы до Покровска. Все мы понимаем, что через непродолжительное время они падут", - не сомневается Елена Бобкова.По ее словам, всем понятно, что первым падет Курахово, так как все дороги, которые ведут к нему находятся либо под непосредственным, либо под огневым контролем российской армии. Как и сообщало ранее издание Украина.ру, город, скорее всего, будут брать с юга и с запада. С запада – через Максимильяновку, бои за центр которой идут прямо сейчас. Острое, находящееся на севере от этого населенного пункта, уже освобождено.Российские подразделения после перехода под их контроль Угледара подходят к Курахово с юга. Стало известно, что на этом направлении освобождено село Катериновка. Теперь осталось освободить села – Елизаветовку, Анновку, Трудовое, Успеновку и Дальнее, а также Богоявленку – и выйти непосредственно на южные окраины Курахово."Как только на этот город полетят ФАБы – это значит будет, как и в случае Авдеевки и Угледара, непродолжительный штурм и город наш. Понятно, что основной удар будет с юга, потому что Курахово вытянуто с запада на восток вдоль широкого Кураховского водохранилища и Запорожского проспекта, который идет вдоль него. Ясно, что оптимально брать Курахово с юга. А если еще возьмем село Дачное, которое замыкает с запада выход из города, то укропам всё. Котел", - полагает Бобкова.Появилась информация, что окончательно зачищен поселок на пути к Покровску – Гродовка, а также российская армия фактически полностью контролирует поселок Цукурино между Курахово и Селидово.На днях вышла статья одного из крупнейших военных российских аналитиков, который публикует свои выкладки под псевдонимом Аслан Нахушев. Он полагает, что ВСУ не имеют уже стратегических резервов, мобилизация провалена, поэтому с каждым днем у украинской армии все меньше и меньше сил оборонять свои позиции на Донбассе. Поэтому, по его подсчетам, территория ЛДНР будет полностью освобождена к середине января 2025 года.Читайте также материал Александра Чаленко Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
https://ukraina.ru/20241004/1057896177.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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editors@ukraina.ru
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
курахово, авдеевка, селидово, александр чаленко, вооруженные силы украины, эксклюзив, во свобода, спецоперация
Курахово, Авдеевка, Селидово, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив, ВО Свобода, Спецоперация

Кто следующий после Угледара? В январе ДНР будет полностью освобождена

05:30 08.10.2024 (обновлено: 08:06 08.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о военной ситуации вокруг Курахово, который, по прогнозам военных аналитиков, падет следующим после Угледара
Идет октябрь, начинаются холода, а главное — дожди, скоро они станут продолжительными и обильными. Все это ведет к распутице. Помешает ли в таком случае она российскому наступлению?
"Да, осенняя распутица — это серьезно. Серьезно и исчезновение "зеленки". Действительно ходят такие разговоры, что укропы надеются, что дожди и распутица остановят наше быстрое наступление. Мы увязнем в грязи до морозов, вода в окопах не располагает к боевым действиям, а ВСУ за это время укрепят хотя бы оборону агломерации Покровск/Мирноград. В таком случае вопрос: а что, помогла ли укропам весенняя распутица в этом году, когда наши освобождали после Авдеевки — Бердычи, Очеретино и другие поселки? Нет. Так что и тут им не на что надеяться.
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
4 октября, 16:37
Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят ДонецкДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, в чем значение освобождения Курахово
Курахово и Селидово фактически уже окружены. Ну сколько они еще смогут держаться? Именно эти города серьезные оборонительные узлы до Покровска. Все мы понимаем, что через непродолжительное время они падут", - не сомневается Елена Бобкова.
По ее словам, всем понятно, что первым падет Курахово, так как все дороги, которые ведут к нему находятся либо под непосредственным, либо под огневым контролем российской армии. Как и сообщало ранее издание Украина.ру, город, скорее всего, будут брать с юга и с запада. С запада – через Максимильяновку, бои за центр которой идут прямо сейчас. Острое, находящееся на севере от этого населенного пункта, уже освобождено.
Российские подразделения после перехода под их контроль Угледара подходят к Курахово с юга. Стало известно, что на этом направлении освобождено село Катериновка. Теперь осталось освободить села – Елизаветовку, Анновку, Трудовое, Успеновку и Дальнее, а также Богоявленку – и выйти непосредственно на южные окраины Курахово.
"Как только на этот город полетят ФАБы – это значит будет, как и в случае Авдеевки и Угледара, непродолжительный штурм и город наш. Понятно, что основной удар будет с юга, потому что Курахово вытянуто с запада на восток вдоль широкого Кураховского водохранилища и Запорожского проспекта, который идет вдоль него. Ясно, что оптимально брать Курахово с юга. А если еще возьмем село Дачное, которое замыкает с запада выход из города, то укропам всё. Котел", - полагает Бобкова.
Появилась информация, что окончательно зачищен поселок на пути к Покровску – Гродовка, а также российская армия фактически полностью контролирует поселок Цукурино между Курахово и Селидово.
Работа танка Т90-М Прорыв и 120-мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
4 октября, 05:50
Тотальное превосходство в боеприпасах и новая тактика. Почему российская армия побеждает ВСУ в Донбассе?Донецкий ополченец первой волны с позывным "Оцелот" назвал изданию Украина.ру причины быстрого освобождения ДНР
На днях вышла статья одного из крупнейших военных российских аналитиков, который публикует свои выкладки под псевдонимом Аслан Нахушев. Он полагает, что ВСУ не имеют уже стратегических резервов, мобилизация провалена, поэтому с каждым днем у украинской армии все меньше и меньше сил оборонять свои позиции на Донбассе. Поэтому, по его подсчетам, территория ЛДНР будет полностью освобождена к середине января 2025 года.
Читайте также материал Александра Чаленко Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк
 
КураховоАвдеевкаСелидовоАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныЭксклюзивВО СвободаСпецоперация
 
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