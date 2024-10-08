https://ukraina.ru/20241008/1057943754.html

Кто следующий после Угледара? В январе ДНР будет полностью освобождена

Кто следующий после Угледара? В январе ДНР будет полностью освобождена - 08.10.2024 Украина.ру

Кто следующий после Угледара? В январе ДНР будет полностью освобождена

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о военной ситуации вокруг Курахово, который, по прогнозам военных аналитиков, падет следующим после Угледара

2024-10-08T05:30

2024-10-08T05:30

2024-10-08T08:06

курахово

авдеевка

селидово

александр чаленко

вооруженные силы украины

эксклюзив

во свобода

спецоперация

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Идет октябрь, начинаются холода, а главное — дожди, скоро они станут продолжительными и обильными. Все это ведет к распутице. Помешает ли в таком случае она российскому наступлению?"Да, осенняя распутица — это серьезно. Серьезно и исчезновение "зеленки". Действительно ходят такие разговоры, что укропы надеются, что дожди и распутица остановят наше быстрое наступление. Мы увязнем в грязи до морозов, вода в окопах не располагает к боевым действиям, а ВСУ за это время укрепят хотя бы оборону агломерации Покровск/Мирноград. В таком случае вопрос: а что, помогла ли укропам весенняя распутица в этом году, когда наши освобождали после Авдеевки — Бердычи, Очеретино и другие поселки? Нет. Так что и тут им не на что надеяться.Курахово и Селидово фактически уже окружены. Ну сколько они еще смогут держаться? Именно эти города серьезные оборонительные узлы до Покровска. Все мы понимаем, что через непродолжительное время они падут", - не сомневается Елена Бобкова.По ее словам, всем понятно, что первым падет Курахово, так как все дороги, которые ведут к нему находятся либо под непосредственным, либо под огневым контролем российской армии. Как и сообщало ранее издание Украина.ру, город, скорее всего, будут брать с юга и с запада. С запада – через Максимильяновку, бои за центр которой идут прямо сейчас. Острое, находящееся на севере от этого населенного пункта, уже освобождено.Российские подразделения после перехода под их контроль Угледара подходят к Курахово с юга. Стало известно, что на этом направлении освобождено село Катериновка. Теперь осталось освободить села – Елизаветовку, Анновку, Трудовое, Успеновку и Дальнее, а также Богоявленку – и выйти непосредственно на южные окраины Курахово."Как только на этот город полетят ФАБы – это значит будет, как и в случае Авдеевки и Угледара, непродолжительный штурм и город наш. Понятно, что основной удар будет с юга, потому что Курахово вытянуто с запада на восток вдоль широкого Кураховского водохранилища и Запорожского проспекта, который идет вдоль него. Ясно, что оптимально брать Курахово с юга. А если еще возьмем село Дачное, которое замыкает с запада выход из города, то укропам всё. Котел", - полагает Бобкова.Появилась информация, что окончательно зачищен поселок на пути к Покровску – Гродовка, а также российская армия фактически полностью контролирует поселок Цукурино между Курахово и Селидово.На днях вышла статья одного из крупнейших военных российских аналитиков, который публикует свои выкладки под псевдонимом Аслан Нахушев. Он полагает, что ВСУ не имеют уже стратегических резервов, мобилизация провалена, поэтому с каждым днем у украинской армии все меньше и меньше сил оборонять свои позиции на Донбассе. Поэтому, по его подсчетам, территория ЛДНР будет полностью освобождена к середине января 2025 года.Читайте также материал Александра Чаленко Российская армия начала освобождение Курахово, откуда ВСУ третий год кошмарят Донецк

https://ukraina.ru/20241004/1057896177.html

https://ukraina.ru/20241004/1057873849.html

курахово

авдеевка

селидово

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

курахово, авдеевка, селидово, александр чаленко, вооруженные силы украины, эксклюзив, во свобода, спецоперация