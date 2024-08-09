https://ukraina.ru/20240809/1056780191.html

Армия рабов. Почему дезертирство в ВСУ приобрело массовый характер

Армия рабов. Почему дезертирство в ВСУ приобрело массовый характер - 09.08.2024 Украина.ру

Армия рабов. Почему дезертирство в ВСУ приобрело массовый характер

Рейд ВСУ на Курскую область, по мнению украинских экспертов, должен не только отвлечь российские войска с донецкого направления, но и решить проблему с падением морального духа украинских военнослужащих. Последнее время из ВСУ стали больше и чаще бежать, иногда целыми группами, что отмечают даже западные СМИ.

2024-08-09T12:27

2024-08-09T12:27

2024-08-09T12:27

эксклюзив

украина

всу

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сбу

"азов"

курская область

дезертирство

армен гаспарян

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На днях немецкая Duetsche Welle сообщила, что проблема бегства военных из украинской армии в текущем году приобрела угрожающий масштаб. Самовольно оставил свою часть каждый 14-й военный, отмечает издание. Только за первые полгода 2024-го из армии сбежали 30 тысяч человек. В целом же с начала 2022 года прокуратура насчитала 63,2 тысячи таких уголовных производств.И это самые консервативные оценки, основанные на количестве заведенных уголовных дел. Во многих случаях при дезертирстве их не заводят по ряду причин: командир может продолжать получать довольствие на сбежавшего военнослужащего (и зарплату по обоюдному сговору). Прокуратура тоже не в состоянии быстро обработать десятки тысяч запросов. Во многих случаях дезертиров пытаются сначала вернуть назад "по-хорошему", лишь угрожая открыть против них дело.Украинский телеграм-канал "Рубикон" пишет, что в некоторых случаях дезертиров также списывают как "пропавших без вести". "У нас есть знакомый, который был призван в ВСУ, повоевал, подразделение его оказалось очень потрепанным, а сам он по документами числится "пропавшим без вести", но при этом жив-живёхонек и тихо обитает в украинском тыле, как человек, которого юридически уже не существует", - пишет "Рубикон", подчеркивая, что реальное количество дезертиров намного больше.Украинскому изданию "Страна" один из дезертиров рассказывал недавно, как сбежал из части и ушел в Румынию. В региональных новостных СМИ ежедневно сообщают о задержании двух-трех дезертиров в каждой области Украины. Как правило, найти их не составляет труда, так как они просто возвращаются домой в сельскую местность и продолжают заниматься своим мирным трудом.Украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказывает, что дезертирует намного больше солдат. "Каждый 14-й – мы берем за полгода, а если брать другие, то где-то каждый 10-й, то есть с одного отделения один сбежал, со взвода – трое, с роты 10 человек сбежало. И тому подобное. У меня товарищ сейчас замкомандира отдельного батальона десантно-штурмового. Он не военный, он мобилизованный, лейтенанта получил. Я говорю, как ты занимаешься, а он говорит: "Да они не хотят служить, они воевать не будут", - рассказывает Стариков.В целом же, по консервативным оценкам (на основании уголовных дел) дезертировали пять-шесть полноценных бригад. Если учитывать тех, против кого еще нет уголовного дела, - 12-15 бригад. Примерно о таком же количестве новых бригад (14) из числа отловленных на улицах Зеленский недавно рассказывал западным СМИ, требуя вооружить их.Вряд ли можно говорить о массовом дезертирстве из частей погранслужбы, расположенных на западной границе, где крупные взятки с беглецов-уклонистов давно стали нормой. Вряд ли многие дезертируют из ТЦК или тыловых частей. Таким образом, можно предположить, что из фронтовых или прифронтовых частей бежит в среднем каждый восьмой.Их процент будет только расти, так как более-менее послушных уже давно призвали или отловили, а сейчас идет отлов наименее воинственной части военнообязанных украинцев.И если сравнить растущее количество дезертиров с темпами мобилизации, то ситуация выглядит катастрофической, считают авторы "Рубикона", так как тогда выходит, что из армии рвет когти каждый второй недавно мобилизованный.В Киеве давно уже думают о создании военной полиции для отлова дезертиров, но это предполагает еще несколько тысяч человек в тылу (помимо ТЦК). К тому же непонятно, что делать потом с десятками тысяч дезертиров: либо увеличивать количество заградотрядов (этим хвалились неонацисты из "Азова"), либо переполнять тюрьмы.В конце июля Рада в первом чтении приняла законопроект, согласно которому военные, впервые самовольно покинувшие часть или совершившие дезертирство, смогут вернуться на службу, а уголовное преследование с них снимут. Есть одно ограничение: возвращение военнослужащего на службу требует одобрения командира.То есть, пока их пытаются назад заманить "пряником". Однако военный психолог и радикальный националист Андрей Козинчук, рассказывая о реакции военных на новый законопроект, отмечал, что он лишь подтолкнет остающихся сбежать с фронта."Если ребята узнают, что можно идти в СОЧ и не будет никакого даже условного срока, ну что мы тогда будем делать? Притом что Верховная Рада не принимает закон о демобилизации", - жаловался Козинчук недавно в эфире канала "Новини. Live".В первую очередь бегут из тех подразделений, которые отправляют на фронт, а особенно – насильно мобилизованные, определенные в штурмовые группы. В них зачастую направляют тех, кого отловили на западной границе. Очевидно, что желания воевать у них не было и нет, поэтому они дезертируют при первой удобной возможности.По заявлениям украинских военных около 30% дезертиров сбегают из учебки в первый же месяц, поэтому некоторые командиры требуют учебные центры оградить по периметру, как колонии строго режима. Однако все предлагаемые меры по борьбе с массовым дезертирством упираются в то, что требуется еще больше людей для отлова, охраны и строительства заграждений, которых тоже еще надо отловить на улицах.В конце июля на Украине арестовали известного блогера и бывшего телеведущего Жана Новосельцева за одну лишь фразу. "Мне вменяют одно изречение, вырванное из контекста. Якобы я сказал, что нам "не нужна армия рабов"", - прокомментировал Новосельцев свой арест. По сути, он лишь заявил об очевидном, наблюдая ежедневные задержания уклонистов. Однако армия рабов, как и рабский труд показали свою неэффективность еще в античности – рабы массово бежали и портили орудия труда. Современная Украина вновь проходит по этому витку истории.Ещё на эту тему: Белые и красные использовали это сто лет назад - Гаспарян о дезертирстве в ВСУ

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эксклюзив, украина, всу, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сбу, "азов", курская область, дезертирство , армен гаспарян, румыния