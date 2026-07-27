https://ukraina.ru/20260727/pro-glavkoma-vsu-drapatogo-1081886243.html

Про главкома ВСУ Драпатого

Про главкома ВСУ Драпатого - 27.07.2026 Украина.ру

Про главкома ВСУ Драпатого

Смена главкома ВСУ вызвала в Киеве споры о возможной смене тактики на фронте. Военкор Александр Сладков разобрал, почему назначение Михаила Драпатого вряд ли что-то изменит

2026-07-27T14:55

2026-07-27T14:55

2026-07-27T15:23

киев

россия

сталинград

михаил драпатый

вооруженные силы украины

на площадях и площадках

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"Новый главком Драпатый… Для него назначение на пост главного военного врага России навряд ли станет важным шагом вперёд. Потому как вперёд — это куда? Так же командующему фашистской 6-й полевой армии Паулюсу в Сталинграде преподнесли подарок, присвоили звание фельдмаршала. А на следующий день пришлось сдаваться на милость победителя.Такое же положение у Драпатого: вроде повысили, он стал главкомом ВСУ, а ВСУ стоят уже на одной ноге — чему тут радоваться? А мы спокойно воюем. Давим их в блиндажах и городских подвалах. Им сейчас успешно сдаться в плен — это даже лучше, чем стать главкомом ВСУ, есть хоть перспектива живым и здоровым остаться и вернуться домой. А Драпатый… Тут попахивает виселицей".

киев

россия

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киев, россия, сталинград, михаил драпатый, вооруженные силы украины, на площадях и площадках