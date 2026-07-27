Про главкома ВСУ Драпатого - 27.07.2026 Украина.ру
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Про главкома ВСУ Драпатого
Про главкома ВСУ Драпатого - 27.07.2026 Украина.ру
Про главкома ВСУ Драпатого
Смена главкома ВСУ вызвала в Киеве споры о возможной смене тактики на фронте. Военкор Александр Сладков разобрал, почему назначение Михаила Драпатого вряд ли что-то изменит
2026-07-27T14:55
2026-07-27T15:23
киев
россия
сталинград
михаил драпатый
вооруженные силы украины
на площадях и площадках
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"Новый главком Драпатый… Для него назначение на пост главного военного врага России навряд ли станет важным шагом вперёд. Потому как вперёд — это куда? Так же командующему фашистской 6-й полевой армии Паулюсу в Сталинграде преподнесли подарок, присвоили звание фельдмаршала. А на следующий день пришлось сдаваться на милость победителя.Такое же положение у Драпатого: вроде повысили, он стал главкомом ВСУ, а ВСУ стоят уже на одной ноге — чему тут радоваться? А мы спокойно воюем. Давим их в блиндажах и городских подвалах. Им сейчас успешно сдаться в плен — это даже лучше, чем стать главкомом ВСУ, есть хоть перспектива живым и здоровым остаться и вернуться домой. А Драпатый… Тут попахивает виселицей".
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киев, россия, сталинград, михаил драпатый, вооруженные силы украины, на площадях и площадках
Киев, Россия, Сталинград, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, На площадях и площадках

Про главкома ВСУ Драпатого

14:55 27.07.2026 (обновлено: 15:23 27.07.2026)
 
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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Смена главкома ВСУ вызвала в Киеве споры о возможной смене тактики на фронте. Военкор Александр Сладков разобрал, почему назначение Михаила Драпатого вряд ли что-то изменит
"Новый главком Драпатый… Для него назначение на пост главного военного врага России навряд ли станет важным шагом вперёд. Потому как вперёд — это куда? Так же командующему фашистской 6-й полевой армии Паулюсу в Сталинграде преподнесли подарок, присвоили звание фельдмаршала. А на следующий день пришлось сдаваться на милость победителя.
Такое же положение у Драпатого: вроде повысили, он стал главкомом ВСУ, а ВСУ стоят уже на одной ноге — чему тут радоваться? А мы спокойно воюем. Давим их в блиндажах и городских подвалах. Им сейчас успешно сдаться в плен — это даже лучше, чем стать главкомом ВСУ, есть хоть перспектива живым и здоровым остаться и вернуться домой. А Драпатый… Тут попахивает виселицей".
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КиевРоссияСталинградМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныНа площадях и площадках
 
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