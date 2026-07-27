https://ukraina.ru/20260727/27-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081884216.html

Регистрация авто в Новороссии, песни для Донбасса. 27 июля, утренний эфир

Регистрация авто в Новороссии, песни для Донбасса. 27 июля, утренний эфир - 27.07.2026 Украина.ру

Регистрация авто в Новороссии, песни для Донбасса. 27 июля, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.07.2026

2026-07-27T14:16

2026-07-27T14:16

2026-07-27T15:51

новороссия

россия

оренбург

госдума

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081883870_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f3df96645beab895849d6d83770afd47.jpg

Сегодня в эфире:* Время Новороссии. "Они сражались за Родину": как жетон памяти объединяет 600 семей по всей России, от Оренбурга до Брянска. Гость: Анна Демиденко – руководитель проекта "Они сражались за Родину.* Украина: поворот не туда. Евромайдан и его последствия. Гость: Михаил Павлив — политический эксперт и политтехнолог.* Время Новороссии. Госдума приняла закон об упрощении регистрации авто в Донбассе и Новороссии. Гость: Борис Литвинов – заместитель председателя комитета НС ДНР по транспорту и связи.* Мы живём в России. Без прав, но с ветерком: почему ваш питбайк могут арестовать прямо на трассе? Гость: Елизавета Беляева – юрист.* Лица Новороссии. Человек, который пел для шахтёров, а теперь — для всей Новороссии Гость: Александр Подвысоцкий, вокалист группы "Телеграфная дорога".* Большое интервью. Российская армия находится уже в 13 километрах от Краматорска. В лоб городскую агломерацию брать никто не будет – сейчас идёт ее окружение и изоляция от снабжения. Гость: Вадим "Керчь" Погодин – зам. командира разведывательно-штурмового отряда бригады Святого Георгия.

новороссия

россия

оренбург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, россия, оренбург, госдума, новороссия сегодня, видео