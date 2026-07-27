https://ukraina.ru/20260727/27-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081884216.html
Регистрация авто в Новороссии, песни для Донбасса. 27 июля, утренний эфир
Регистрация авто в Новороссии, песни для Донбасса. 27 июля, утренний эфир - 27.07.2026 Украина.ру
Регистрация авто в Новороссии, песни для Донбасса. 27 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.07.2026
2026-07-27T14:16
2026-07-27T14:16
2026-07-27T15:51
новороссия
россия
оренбург
госдума
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081883870_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f3df96645beab895849d6d83770afd47.jpg
Сегодня в эфире:* Время Новороссии. "Они сражались за Родину": как жетон памяти объединяет 600 семей по всей России, от Оренбурга до Брянска. Гость: Анна Демиденко – руководитель проекта "Они сражались за Родину.* Украина: поворот не туда. Евромайдан и его последствия. Гость: Михаил Павлив — политический эксперт и политтехнолог.* Время Новороссии. Госдума приняла закон об упрощении регистрации авто в Донбассе и Новороссии. Гость: Борис Литвинов – заместитель председателя комитета НС ДНР по транспорту и связи.* Мы живём в России. Без прав, но с ветерком: почему ваш питбайк могут арестовать прямо на трассе? Гость: Елизавета Беляева – юрист.* Лица Новороссии. Человек, который пел для шахтёров, а теперь — для всей Новороссии Гость: Александр Подвысоцкий, вокалист группы "Телеграфная дорога".* Большое интервью. Российская армия находится уже в 13 километрах от Краматорска. В лоб городскую агломерацию брать никто не будет – сейчас идёт ее окружение и изоляция от снабжения. Гость: Вадим "Керчь" Погодин – зам. командира разведывательно-штурмового отряда бригады Святого Георгия.
новороссия
россия
оренбург
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081883870_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_c1ecae6eb210a87c466bf23934336112.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, россия, оренбург, госдума, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Россия, Оренбург, Госдума, Новороссия сегодня
* Время Новороссии. "Они сражались за Родину": как жетон памяти объединяет 600 семей по всей России, от Оренбурга до Брянска. Гость: Анна Демиденко – руководитель проекта "Они сражались за Родину.
* Украина: поворот не туда. Евромайдан и его последствия. Гость: Михаил Павлив — политический эксперт и политтехнолог.
* Время Новороссии. Госдума приняла закон об упрощении регистрации авто в Донбассе и Новороссии. Гость: Борис Литвинов – заместитель председателя комитета НС ДНР по транспорту и связи.
* Мы живём в России. Без прав, но с ветерком: почему ваш питбайк могут арестовать прямо на трассе? Гость: Елизавета Беляева – юрист.
* Лица Новороссии. Человек, который пел для шахтёров, а теперь — для всей Новороссии Гость: Александр Подвысоцкий, вокалист группы "Телеграфная дорога".
* Большое интервью. Российская армия находится уже в 13 километрах от Краматорска. В лоб городскую агломерацию брать никто не будет – сейчас идёт ее окружение и изоляция от снабжения. Гость: Вадим "Керчь" Погодин – зам. командира разведывательно-штурмового отряда бригады Святого Георгия.