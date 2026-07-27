Регистрация авто в Новороссии, песни для Донбасса. 27 июля, утренний эфир - 27.07.2026 Украина.ру
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Регистрация авто в Новороссии, песни для Донбасса. 27 июля, утренний эфир
Регистрация авто в Новороссии, песни для Донбасса. 27 июля, утренний эфир - 27.07.2026 Украина.ру
Регистрация авто в Новороссии, песни для Донбасса. 27 июля, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.07.2026
2026-07-27T14:16
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новороссия
россия
оренбург
госдума
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Время Новороссии. "Они сражались за Родину": как жетон памяти объединяет 600 семей по всей России, от Оренбурга до Брянска. Гость: Анна Демиденко – руководитель проекта "Они сражались за Родину.* Украина: поворот не туда. Евромайдан и его последствия. Гость: Михаил Павлив — политический эксперт и политтехнолог.* Время Новороссии. Госдума приняла закон об упрощении регистрации авто в Донбассе и Новороссии. Гость: Борис Литвинов – заместитель председателя комитета НС ДНР по транспорту и связи.* Мы живём в России. Без прав, но с ветерком: почему ваш питбайк могут арестовать прямо на трассе? Гость: Елизавета Беляева – юрист.* Лица Новороссии. Человек, который пел для шахтёров, а теперь — для всей Новороссии Гость: Александр Подвысоцкий, вокалист группы "Телеграфная дорога".* Большое интервью. Российская армия находится уже в 13 километрах от Краматорска. В лоб городскую агломерацию брать никто не будет – сейчас идёт ее окружение и изоляция от снабжения. Гость: Вадим "Керчь" Погодин – зам. командира разведывательно-штурмового отряда бригады Святого Георгия.
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новороссия, россия, оренбург, госдума, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Россия, Оренбург, Госдума, Новороссия сегодня

Регистрация авто в Новороссии, песни для Донбасса. 27 июля, утренний эфир

14:16 27.07.2026 (обновлено: 15:51 27.07.2026)
 
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Сегодня в эфире:

* Время Новороссии. "Они сражались за Родину": как жетон памяти объединяет 600 семей по всей России, от Оренбурга до Брянска. Гость: Анна Демиденко – руководитель проекта "Они сражались за Родину.

* Украина: поворот не туда. Евромайдан и его последствия. Гость: Михаил Павлив — политический эксперт и политтехнолог.

* Время Новороссии. Госдума приняла закон об упрощении регистрации авто в Донбассе и Новороссии. Гость: Борис Литвинов – заместитель председателя комитета НС ДНР по транспорту и связи.

* Мы живём в России. Без прав, но с ветерком: почему ваш питбайк могут арестовать прямо на трассе? Гость: Елизавета Беляева – юрист.

* Лица Новороссии. Человек, который пел для шахтёров, а теперь — для всей Новороссии Гость: Александр Подвысоцкий, вокалист группы "Телеграфная дорога".

* Большое интервью. Российская армия находится уже в 13 километрах от Краматорска. В лоб городскую агломерацию брать никто не будет – сейчас идёт ее окружение и изоляция от снабжения. Гость: Вадим "Керчь" Погодин – зам. командира разведывательно-штурмового отряда бригады Святого Георгия.
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