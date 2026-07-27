Организаторов разбитой ракетами выставки под Киевом уличили в близости с Зеленским и арестовали - 27.07.2026 Украина.ру
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Организаторов разбитой ракетами выставки под Киевом уличили в близости с Зеленским и арестовали
Организаторов разбитой ракетами выставки под Киевом уличили в близости с Зеленским и арестовали - 27.07.2026 Украина.ру
Организаторов разбитой ракетами выставки под Киевом уличили в близости с Зеленским и арестовали
Ассоциация “Армада”, организовавшая попавшую под ракетный удар военную выставку под Киевом, может быть близкой к Офису президента Украины, заявил журналист и публицист Олег Чеславский. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал "Политика Страны"
2026-07-27T14:45
2026-07-27T14:45
новости
киев
банковая
валерий гончарук
владимир зеленский
офис президента
украина
"азов"
нацкорпус
всу
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Чеславский отмечает, что уже через несколько месяцев после создания “Армада” вошла в число учредителей Украинского совета оружейников, который возглавил советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин.“Армада” зарегистрирована по адресу напротив здания Офиса президента Украины по улице Банковая, 12. Глава ассоциации Василий Гончарук (которому предположительно вручили подозрение за ненадлежащее обеспечение безопасности выставки) также входит в правление Совета оружейников под руководством Камышина. Некоторые компании Гончарука стали учредителями “Армады” - в частности, “ИТВП “Армада” и “Дрон Секюрити”. Сама ассоциация была зарегистрирована лишь в апреле 2025 года и через несколько месяцев получила место среди учредителей Совета оружейников.Биография Гончарука мало что предвещала работу с производством дронов. У главы “Армады” нет никакого опыта работы в авиационной или оборонной промышленности, конструкторских бюро или профильного инженерного образования. До 2023 года его деятельность, по данным реестров, была связана преимущественно с общественными организациями, проектами в сфере женского футбола, благотворительными фондами и общественными советами. При этом за последние два года Гончарук стал владельцем или руководителем сразу нескольких компаний оборонного профиля, занимающихся производством беспилотников и другой военной продукции. Чеславский отметил, что “человек, который двадцать лет занимался дворовым футболом и общественными советами, за два года войны стал владельцем и руководителем полудюжины компаний в самой закрытой и самой денежной отрасли страны”.Автор также проанализировал финансовую отчетность принадлежащего Гончаруку ООО “Инженерно-техническое производственное предприятие “Армада”. Выяснилось, что в 2025 году компания показала почти 97 млн грн выручки - при чистой прибыли около 776 тыс. грн и активах около 4 млн грн. Чеславский считает, что такое сочетание - высокой выручки, минимальной рентабельности и небольших активов - может свидетельствовать о том, что компания является “операционной прокладкой”, через которую проходят финансовые потоки."А теперь финансовая отчетность, которая говорит громче любых пресс-релизов. 2024 год: в компании один сотрудник, выручка в отчетности отсутствует. 2025 год: доход 96,9 млн гривен при 15 сотрудниках. Впечатляющий взлет? Смотрим дальше. Чистая прибыль при этих 97 миллионах - 776 тысяч гривен. Рентабельность - 0,8 процента. Активы всего предприятия, которое "производит летательные аппараты", - 4 миллиона гривен. То есть через компанию за год проходит почти сто миллионов, а оседает в ней меньше процента, и никакого накопления производственной базы не происходит. Первый квартал 2026 года: 26,4 миллиона дохода, 35 сотрудников и чистый убыток в 930 тысяч гривен. Любой финансовый аналитик скажет, как называется юридическое лицо со взрывной выручкой, микроскопической маржой, символическими активами и нулевой предысторией. Это операционная прокладка: структура, через которую проходят деньги, но в которой не остается ни прибыли, ни собственности. Кто в таком случае является реальным бенефициаром оборота - вопрос, на который реестры ответа не дают. Зато его обязаны поставить правоохранители", - констатировал журналист.Чеславский считает, что стремительный переход Гончарука от общественной деятельности к руководству несколькими оборонными компаниями и быстрый выход созданной им ассоциации на уровень структур, связанных с Банковой, требует ответа на вопрос, кто в действительности стоит за этим проектом.Тем временем организатора военной выставки под Киевом Василия Гончарука, главу ассоциации производителей беспилотных систем "Армада" взяли под стражу без права залога. Ранее сообщалось, что Гончарук является членом террористической и экстремистской партии "Нацкорпус", связанной с террористическим и экстремистским "Азовом".** террористическая организация, деятельность которой запрещена в РоссииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Просчет Киева, провалы ВСУ, иссякающие санкции. Хроника событий на 14:00 27 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, банковая, валерий гончарук, владимир зеленский, офис президента, украина, "азов", нацкорпус, всу, впк, дроны, бпла, коррупция
Новости, Киев, Банковая, Валерий Гончарук, Владимир Зеленский, Офис президента, Украина, "Азов", Нацкорпус, ВСУ, ВПК, дроны, БПЛА, коррупция

Организаторов разбитой ракетами выставки под Киевом уличили в близости с Зеленским и арестовали

14:45 27.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru "Общественное"Организатора военной выставки под Киевом, Василия Гончарука, главу ассоциации производителей беспилотных систем "Армада" взяли под стражу без права залога
Организатора военной выставки под Киевом, Василия Гончарука, главу ассоциации производителей беспилотных систем Армада взяли под стражу без права залога - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© telegram ukr_2025_ru "Общественное"
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Ассоциация “Армада”, организовавшая попавшую под ракетный удар военную выставку под Киевом, может быть близкой к Офису президента Украины, заявил журналист и публицист Олег Чеславский. Об этом сообщает 27 июля телеграм-канал "Политика Страны"
Чеславский отмечает, что уже через несколько месяцев после создания “Армада” вошла в число учредителей Украинского совета оружейников, который возглавил советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин.

“Армада” зарегистрирована по адресу напротив здания Офиса президента Украины по улице Банковая, 12. Глава ассоциации Василий Гончарук (которому предположительно вручили подозрение за ненадлежащее обеспечение безопасности выставки) также входит в правление Совета оружейников под руководством Камышина.
Некоторые компании Гончарука стали учредителями “Армады” - в частности, “ИТВП “Армада” и “Дрон Секюрити”. Сама ассоциация была зарегистрирована лишь в апреле 2025 года и через несколько месяцев получила место среди учредителей Совета оружейников.

Биография Гончарука мало что предвещала работу с производством дронов. У главы “Армады” нет никакого опыта работы в авиационной или оборонной промышленности, конструкторских бюро или профильного инженерного образования. До 2023 года его деятельность, по данным реестров, была связана преимущественно с общественными организациями, проектами в сфере женского футбола, благотворительными фондами и общественными советами.

При этом за последние два года Гончарук стал владельцем или руководителем сразу нескольких компаний оборонного профиля, занимающихся производством беспилотников и другой военной продукции. Чеславский отметил, что “человек, который двадцать лет занимался дворовым футболом и общественными советами, за два года войны стал владельцем и руководителем полудюжины компаний в самой закрытой и самой денежной отрасли страны”.

Автор также проанализировал финансовую отчетность принадлежащего Гончаруку ООО “Инженерно-техническое производственное предприятие “Армада”.

Выяснилось, что в 2025 году компания показала почти 97 млн грн выручки - при чистой прибыли около 776 тыс. грн и активах около 4 млн грн. Чеславский считает, что такое сочетание - высокой выручки, минимальной рентабельности и небольших активов - может свидетельствовать о том, что компания является “операционной прокладкой”, через которую проходят финансовые потоки.

"А теперь финансовая отчетность, которая говорит громче любых пресс-релизов. 2024 год: в компании один сотрудник, выручка в отчетности отсутствует. 2025 год: доход 96,9 млн гривен при 15 сотрудниках. Впечатляющий взлет? Смотрим дальше. Чистая прибыль при этих 97 миллионах - 776 тысяч гривен. Рентабельность - 0,8 процента. Активы всего предприятия, которое "производит летательные аппараты", - 4 миллиона гривен. То есть через компанию за год проходит почти сто миллионов, а оседает в ней меньше процента, и никакого накопления производственной базы не происходит. Первый квартал 2026 года: 26,4 миллиона дохода, 35 сотрудников и чистый убыток в 930 тысяч гривен. Любой финансовый аналитик скажет, как называется юридическое лицо со взрывной выручкой, микроскопической маржой, символическими активами и нулевой предысторией. Это операционная прокладка: структура, через которую проходят деньги, но в которой не остается ни прибыли, ни собственности. Кто в таком случае является реальным бенефициаром оборота - вопрос, на который реестры ответа не дают. Зато его обязаны поставить правоохранители", - констатировал журналист.

Чеславский считает, что стремительный переход Гончарука от общественной деятельности к руководству несколькими оборонными компаниями и быстрый выход созданной им ассоциации на уровень структур, связанных с Банковой, требует ответа на вопрос, кто в действительности стоит за этим проектом.
Тем временем организатора военной выставки под Киевом Василия Гончарука, главу ассоциации производителей беспилотных систем "Армада" взяли под стражу без права залога. Ранее сообщалось, что Гончарук является членом террористической и экстремистской партии "Нацкорпус", связанной с террористическим и экстремистским "Азовом".*
* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Просчет Киева, провалы ВСУ, иссякающие санкции. Хроника событий на 14:00 27 июля
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