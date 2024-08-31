https://ukraina.ru/20240831/1057159003.html

"В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте

"В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте - 31.08.2024 Украина.ру

"В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте

На текущей неделе редкий украинские военный, политик или эксперт не паниковал по поводу коллапса ВСУ в Донбассе и стремительного продвижения ВС РФ в регионе. Даже набег на Курск, увязший в приграничных лесопосадках, не смог информационно перебить эти новости.

2024-08-31T11:49

2024-08-31T11:49

2024-08-31T12:52

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игорь мосийчук

марьяна безуглая

игорь романенко

вооруженные силы украины

нато

генштаб

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Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко советует украинским военным в Курской области переходить к обороне, так как дальше им продвинуться будет сложно. "И эти направления, очевидные, на которых по дорогам продвигались силы обороны в Курской области, имеется в виду на Рыльск, на Льгов, на Курчатов и на Курск. Дойти до этих городов – задача сейчас нереалистичная, поскольку нет резервов. Дай бог, чтобы хватило времени перейти на этих направлениях к обороне", - считает Романенко.Экс-депутат Игорь Мосийчук утверждает, что власти стараются не замечать провалов под Покровском, предпочитая пичкать население ложью о ситуации на фронте. "Мелкая зеленая власть занимается ложью, постоянной, тотальной ложью. Они хотят держать людей в теплой ванной с помощью телемарафона, подконтрольных телеграм-помоек, подконтрольных блогеров, создают пыль войны в виде победных реляций в Курской области, а в то же время у нас военная катастрофа на Донбассе", - говорит Мосийчук.Украинские военные и telegram-каналы отмечают, что ВС РФ берет города и поселки Донбасса, где нет таких тотальных разрушений, как в Бахмуте и Авдеевке, что говорит о том, что оборонять их там почти некому."Это та самая особенность позиционной войны, когда ресурсы в какой-то момент стачиваются до такого состояния, что дальше уже сдаются целые города без особого сопротивления. Когда власть отдает приказ удерживать любыми силами каждое село в 5 хат, то, по логике, через какое-то время не будет хватать пехотинцев на удержание городов", - отмечает telegram-канал "Рубикон", резюмируя, что Украина очень опасно приблизилась к потере всего центрального Донбасса.Бывший советник Банковой Алексей Арестович* называет темпы продвижения РФ на Покровском направлении оперативным кризисом для ВСУ, что деморализует украинских военных. "В войсках (и это - самое скверное) ширятся слухи о том, что Донецкую область просто сдают по договорняку с Кремлем - а это признак очень серьезной деморализации", - утверждает Арестович.Неонацист из "Азова" Роман Пономаренко рассказывает о том же, подчеркивая, что насильно мобилизованные украинцы воевать не желают. "Пока выглядит, что наш фронт на Донбассе рухнул. Оборона ВСУ дезорганизована, войска устали, ослаблены, а многие подразделения – деморализованы. Получаемое пополнение в основном бусифицировано, и не помогает, а наоборот – усложняет боевую работу частей", - утверждает Пономаренко.О деморализации украинских войск говорит и экс-депутат Игорь Мосийчук. "Мне подтверждают мои воюющие друзья, что происходящее сейчас в войсках – это просто ужас. И в кадровых вопросах, и в оборонительных, и в вопросах перемещения подразделений, ротации. Происходит просто какой-то ужас. Из-за чего и происходит эта история с деморализацией войск", - рассказывает Мосийчук.Он также отмечает, что в Покровске, к которому подходит российская армия, спешно прописываются многие граждане Украины, в том числе киевляне, чтобы затем иметь возможность получить российский паспорт.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая пишет, что в сдаваемых ВСУ городах Донбасса почти нет украинских военных. "Неделю тому назад я вышла на окраине Селидового в направлении Новогродовки и увидела там фортификации перед городом. В городе ничего не было, обычный гражданский населенный пункт. Я вошла в окопы, никто их не охранял, никого в них не было. Я прошла под землёй и вышла в поле. За полем уже были русские. Больше никого не было", - сообщает Безуглая. По ее словам, некогда двадцатитысячный город захватили тридцать россиян, пройдя через пустующие фортификации.Сообщила Марьяна Безуглая также о "славном" дебюте долгожданных американских истребителей F-16. По ее словам, первый был сбит самими украинцами 26 августа из американского "Пэтриота". При этом погиб украинский пилот Алексей Месь. Украина два года настойчиво требовала "Пэтриот", Украина два года настойчиво требовала F-16. И звезды сошлись.Тем временем украинский военнослужащий 411 бригады беспилотных систем Александр Солонько рассказывает в интервью "Новому времени", что, отступая, они затопляют шахты под Покровском. "Затопляются шахты, которые скоро могут быть оккупированы, потому что, очевидно, нет смысла оставлять под контролем противника ресурсы, которые он потом может использовать в своих экономических целях", - рассказывает Солонько. Хотя далее он признает, что в районе Покровска сосредоточены шахты, которые важны для украинской экономики.В 1943-1944 нацисты, отступая с территории советской Украины, поступали точно так же, сознавая, что они не вернуться. Очевидно, украинские власти и их западные кураторы тоже сознают, что эти шахты они уже не вернут.Журналист Виталий Кононученко в "Зеркале недели" пишет, что под Покровском сейчас спешно возводят новые фортификации. "По информации военных, захваченную накануне врагом линию отчасти оборудовали бетонными сооружениями и долговременными огневыми точками. Однако удержать на них оборону, по словам солдат, даже не пытались", - пишет Кононученко. Его источник в одной из бригад, которые стоят на Покровском направлении, сообщил на правах анонимности, что часть военных (в частности подразделения ТрО) готовят именно к городским боям. Но проблема, по его словам, в том, что к оборудованию позиций стараются привлечь изможденные боями подразделения, которые часто не в состоянии выполнить такие задания.При этом за последние две недели с Покровского направления вывели 47-ю бригаду "Магура". "По данным источников, вывод связан не с потерей боеспособности, а с подготовкой "Магуры" к ведению боевых действий на другом направлении", - пишет "Зеркало недели".Некоторые украинские журналисты и политики допускают, что ВСУ где-то копят резервы для очередного контрнаступа, поэтому в Донбассе оголяют фронт. Во всех городах Украины продолжается насильственная мобилизация, но не похоже, чтобы всех похищенных с улиц сразу бросали в бой.Украинский telegram-канал "Резидент" пишет, что ради втягивания НАТО был задуман и набег на Курск. "Офис Президента взял в расчеты информацию Генштаба о сложностях для ВСУ в затяжной войне и принял решение начать Курскую операцию, чтобы втянуть НАТО в конфликт в Украине. Первым шагом будут удары ракетами по территории России, а следом использование F-16 в Курской операции, вот почему для защиты Покровска нет резервов", - пишет "Резидент". Однако авторы канала также предполагают, что Сырский может готовить фланговые удары по наступающей на Покровск группировке российских войск.Украинский политический эксперт Андрей Золотарев рассказывает, что власти Украины Донбасс сдают. По его словам, украинские военные жалуются, что Донецкий фронт "сливают" и что это существенно усилило деморализацию войск. Вместе с тем он отмечает, что резервы у ВСУ еще есть. "Говорят о 5-6 полновесных бригадах, почему они не задействованы на Донецком направлении - это загадка", - недоумевает эксперт.В целом же украинские эксперты постепенно готовят население к сдаче Покровска, стараясь переложить вину на страны НАТО, которые не готовы напрямую вводить войска и задерживают поставки новых вооружений.Более подробно о происходящем на фронтах спецоперации - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник по всему фронту несет потери, но перелом еще не наступил"*Признан в РФ террористом и экстремистом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, донбасс, россия, игорь мосийчук, марьяна безуглая, игорь романенко, вооруженные силы украины, нато, генштаб, f-16, эксклюзив, спецоперация