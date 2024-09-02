"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США - 02.09.2024 Украина.ру
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"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США
"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США - 02.09.2024 Украина.ру
"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США
Но я не думаю, что арест Дурова связан с выборами в Штатах. Причина очень проста — до недавнего времени "Телеграм" не был известен широкой американской публике. Но сейчас жители некоторых западных стран проявили интерес к мессенджеру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2024-09-02T03:15
2024-09-02T03:15
новости
сша
россия
вашингтон
павел дуров
корнилов
telegram
арест
франция
джулиан ассанж
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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за арестом основателя Павла Дурова стоит Вашингтон, поскольку Джо Байдену важно взять Telegram под контроль в преддверии президентских выборов в США.Не исключено, что США согласовали с французскими коллегами такой шаг или даже попросили их сделать это. Всем известно, как они требовали выдачи журналиста Джулиана Ассанджа. Точно так же они бы хотели прикрутить "Телеграм" вместе с его основателем, рассказал эксперт.Но я не думаю, что арест Дурова связан с выборами в Штатах. Причина очень проста — до недавнего времени "Телеграм" не был известен широкой американской публике, отметил обозреватель.Потом пошли первые публикации, в которых просто объясняли публике, что в целом представляет собой этот мессенджер. А сейчас жители некоторых западных стран проявили интерес к "Телеграм". Во Франции резко стало увеличиваться число пользователей, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.руО боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, вашингтон, павел дуров, корнилов, telegram, арест, франция, джулиан ассанж
Новости, США, Россия, Вашингтон, Павел Дуров, Корнилов, Telegram, арест, Франция, Джулиан Ассанж

"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США

03:15 02.09.2024
 
© TechCrunch / wikimedia
© TechCrunch / wikimedia
Читать в
Но я не думаю, что арест Дурова связан с выборами в Штатах. Причина очень проста — до недавнего времени "Телеграм" не был известен широкой американской публике. Но сейчас жители некоторых западных стран проявили интерес к мессенджеру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за арестом основателя Павла Дурова стоит Вашингтон, поскольку Джо Байдену важно взять Telegram под контроль в преддверии президентских выборов в США.
Не исключено, что США согласовали с французскими коллегами такой шаг или даже попросили их сделать это. Всем известно, как они требовали выдачи журналиста Джулиана Ассанджа. Точно так же они бы хотели прикрутить "Телеграм" вместе с его основателем, рассказал эксперт.
Но я не думаю, что арест Дурова связан с выборами в Штатах. Причина очень проста — до недавнего времени "Телеграм" не был известен широкой американской публике, отметил обозреватель.
"Я сейчас читаю западную прессу и могу сказать, что надо очень аккуратно относиться к аресту Дурова. В первый день это вообще нигде не было основной темой. Видимо, им нужна была пауза, чтобы понять, как правильно интерпретировать это политическое дело", — подчеркнул Корнилов.
Потом пошли первые публикации, в которых просто объясняли публике, что в целом представляет собой этот мессенджер. А сейчас жители некоторых западных стран проявили интерес к "Телеграм". Во Франции резко стало увеличиваться число пользователей, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.ру
О боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
Артем Геллер интервью - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
30 августа, 06:30
Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоитВ момент исчезновения "Телеграма" аналогов появится еще больше. Поэтому история может быть трагичной, но переживать за эту коммуникацию не стоит. "Телеграм" это удобство, которое есть сейчас.
 
НовостиСШАРоссияВашингтонПавел ДуровКорниловTelegramарестФранцияДжулиан Ассанж
 
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Заголовок открываемого материала
03:15"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США
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