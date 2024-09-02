"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США
Но я не думаю, что арест Дурова связан с выборами в Штатах. Причина очень проста — до недавнего времени "Телеграм" не был известен широкой американской публике. Но сейчас жители некоторых западных стран проявили интерес к мессенджеру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за арестом основателя Павла Дурова стоит Вашингтон, поскольку Джо Байдену важно взять Telegram под контроль в преддверии президентских выборов в США.
Не исключено, что США согласовали с французскими коллегами такой шаг или даже попросили их сделать это. Всем известно, как они требовали выдачи журналиста Джулиана Ассанджа. Точно так же они бы хотели прикрутить "Телеграм" вместе с его основателем, рассказал эксперт.
Но я не думаю, что арест Дурова связан с выборами в Штатах. Причина очень проста — до недавнего времени "Телеграм" не был известен широкой американской публике, отметил обозреватель.
"Я сейчас читаю западную прессу и могу сказать, что надо очень аккуратно относиться к аресту Дурова. В первый день это вообще нигде не было основной темой. Видимо, им нужна была пауза, чтобы понять, как правильно интерпретировать это политическое дело", — подчеркнул Корнилов.
Потом пошли первые публикации, в которых просто объясняли публике, что в целом представляет собой этот мессенджер. А сейчас жители некоторых западных стран проявили интерес к "Телеграм". Во Франции резко стало увеличиваться число пользователей, резюмировал собеседник издания.
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