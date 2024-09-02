https://ukraina.ru/20240902/1057149748.html

"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США

"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США - 02.09.2024 Украина.ру

"Им нужна была пауза": Корнилов объяснил, почему арест Дурова не связан с выборами в США

Но я не думаю, что арест Дурова связан с выборами в Штатах. Причина очень проста — до недавнего времени "Телеграм" не был известен широкой американской публике. Но сейчас жители некоторых западных стран проявили интерес к мессенджеру. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-09-02T03:15

2024-09-02T03:15

2024-09-02T03:15

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за арестом основателя Павла Дурова стоит Вашингтон, поскольку Джо Байдену важно взять Telegram под контроль в преддверии президентских выборов в США.Не исключено, что США согласовали с французскими коллегами такой шаг или даже попросили их сделать это. Всем известно, как они требовали выдачи журналиста Джулиана Ассанджа. Точно так же они бы хотели прикрутить "Телеграм" вместе с его основателем, рассказал эксперт.Но я не думаю, что арест Дурова связан с выборами в Штатах. Причина очень проста — до недавнего времени "Телеграм" не был известен широкой американской публике, отметил обозреватель.Потом пошли первые публикации, в которых просто объясняли публике, что в целом представляет собой этот мессенджер. А сейчас жители некоторых западных стран проявили интерес к "Телеграм". Во Франции резко стало увеличиваться число пользователей, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Корнилова: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровск на сайте Украина.руО боевой работе штурмовых подразделений ВС РФ в зоне спецоперации — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240830/1057126975.html

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новости, сша, россия, вашингтон, павел дуров, корнилов, telegram, арест, франция, джулиан ассанж