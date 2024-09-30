"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину
Если Зеленский не получит разрешение на удары вглубь России, он попытается втянуть в войну Польшу, а потом – все НАТО. Варшава очень хочет забрать Западную Украину, чтобы осуществить мечту о Польше "от моря до моря". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Если Запад сейчас не даст разрешение Владимиру Зеленскому на ракетные удары вглубь России, у него не останется другого выхода, кроме как расширить конфликт и попытаться втянуть Польшу в войну, а потом – все НАТО, сообщил политолог.
Для этого много не надо, киевский режим мастер на подобные провокации. Можно сымитировать обстрел польcкой территории, а Варшаве придется как-то отвечать, отметил эксперт.
С другой стороны, Варшава очень хочет забрать пять-шесть областей западной Украины, чтобы хоть как-то попытаться осуществить свою мечту о Польше "от моря до моря", уточнил Подлесный.
"Учитывая, что сейчас возникают публичные перепалки [главы польского МИДа Радослава] Сикорского и Зеленского, Варшава может решиться спасать польских граждан в Галиции. Я уже не говорю о договоре об унии, по которому польским гражданам на Украине предоставляются особые права. Зеленский может этим договором воспользоваться и попросить у поляков помощи", — уверен политолог.
Как только Зеленскому намекнут: "Ты попроси, и мы введем войска", он это сделает. Ему наплевать, что поляки оттуда уже не уйдут. И российским дипломатам можно было бы использовать этот момент, чтобы начать территориальный раздел Украины, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
О сроках окончания спецоперации на Украине — в материале Ростислава Ищенко Легенда о СВО на сайте Украина.ру