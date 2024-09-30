"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину - 30.09.2024 Украина.ру
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"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину
"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину - 30.09.2024 Украина.ру
"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину
Если Зеленский не получит разрешение на удары вглубь России, он попытается втянуть в войну Польшу, а потом – все НАТО. Варшава очень хочет забрать Западную Украину, чтобы осуществить мечту о Польше "от моря до моря". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-09-30T04:15
2024-09-30T04:15
новости
варшава
польша
украина
владимир зеленский
нато
война
сикорский
мид
галичина
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Если Запад сейчас не даст разрешение Владимиру Зеленскому на ракетные удары вглубь России, у него не останется другого выхода, кроме как расширить конфликт и попытаться втянуть Польшу в войну, а потом – все НАТО, сообщил политолог.Для этого много не надо, киевский режим мастер на подобные провокации. Можно сымитировать обстрел польcкой территории, а Варшаве придется как-то отвечать, отметил эксперт.С другой стороны, Варшава очень хочет забрать пять-шесть областей западной Украины, чтобы хоть как-то попытаться осуществить свою мечту о Польше "от моря до моря", уточнил Подлесный. Как только Зеленскому намекнут: "Ты попроси, и мы введем войска", он это сделает. Ему наплевать, что поляки оттуда уже не уйдут. И российским дипломатам можно было бы использовать этот момент, чтобы начать территориальный раздел Украины, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО сроках окончания спецоперации на Украине — в материале Ростислава Ищенко Легенда о СВО на сайте Украина.ру
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варшава
польша
украина
галичина
западная украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, варшава, польша, украина, владимир зеленский, нато, война, сикорский, мид, галичина, сво, спецоперация, западная украина
Новости, Варшава, Польша, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, война, Сикорский, МИД, Галичина, СВО, Спецоперация, Западная Украина

"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину

04:15 30.09.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© NATO
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Если Зеленский не получит разрешение на удары вглубь России, он попытается втянуть в войну Польшу, а потом – все НАТО. Варшава очень хочет забрать Западную Украину, чтобы осуществить мечту о Польше "от моря до моря". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Если Запад сейчас не даст разрешение Владимиру Зеленскому на ракетные удары вглубь России, у него не останется другого выхода, кроме как расширить конфликт и попытаться втянуть Польшу в войну, а потом – все НАТО, сообщил политолог.
Для этого много не надо, киевский режим мастер на подобные провокации. Можно сымитировать обстрел польcкой территории, а Варшаве придется как-то отвечать, отметил эксперт.
С другой стороны, Варшава очень хочет забрать пять-шесть областей западной Украины, чтобы хоть как-то попытаться осуществить свою мечту о Польше "от моря до моря", уточнил Подлесный.

"Учитывая, что сейчас возникают публичные перепалки [главы польского МИДа Радослава] Сикорского и Зеленского, Варшава может решиться спасать польских граждан в Галиции. Я уже не говорю о договоре об унии, по которому польским гражданам на Украине предоставляются особые права. Зеленский может этим договором воспользоваться и попросить у поляков помощи", — уверен политолог.

Как только Зеленскому намекнут: "Ты попроси, и мы введем войска", он это сделает. Ему наплевать, что поляки оттуда уже не уйдут. И российским дипломатам можно было бы использовать этот момент, чтобы начать территориальный раздел Украины, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
О сроках окончания спецоперации на Украине — в материале Ростислава Ищенко Легенда о СВО на сайте Украина.ру
28 сентября, 16:10
Ядерный потенциал и "мокрое место"Дмитрий Медведев обратил внимание "мелких стран НАТО", что от них останется "мокрое место" в случае конфликта с Россией.
 
НовостиВаршаваПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОвойнаСикорскийМИДГаличинаСВОСпецоперацияЗападная Украина
 
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