https://ukraina.ru/20240930/1057762870.html

"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину

"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину - 30.09.2024 Украина.ру

"Поляки оттуда уже не уйдут": политолог раскрыл, каким способом Варшава может забрать Западную Украину

Если Зеленский не получит разрешение на удары вглубь России, он попытается втянуть в войну Польшу, а потом – все НАТО. Варшава очень хочет забрать Западную Украину, чтобы осуществить мечту о Польше "от моря до моря". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-09-30T04:15

2024-09-30T04:15

2024-09-30T04:15

новости

варшава

польша

украина

владимир зеленский

нато

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сикорский

мид

галичина

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Если Запад сейчас не даст разрешение Владимиру Зеленскому на ракетные удары вглубь России, у него не останется другого выхода, кроме как расширить конфликт и попытаться втянуть Польшу в войну, а потом – все НАТО, сообщил политолог.Для этого много не надо, киевский режим мастер на подобные провокации. Можно сымитировать обстрел польcкой территории, а Варшаве придется как-то отвечать, отметил эксперт.С другой стороны, Варшава очень хочет забрать пять-шесть областей западной Украины, чтобы хоть как-то попытаться осуществить свою мечту о Польше "от моря до моря", уточнил Подлесный. Как только Зеленскому намекнут: "Ты попроси, и мы введем войска", он это сделает. Ему наплевать, что поляки оттуда уже не уйдут. И российским дипломатам можно было бы использовать этот момент, чтобы начать территориальный раздел Украины, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО сроках окончания спецоперации на Украине — в материале Ростислава Ищенко Легенда о СВО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240928/1057752011.html

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