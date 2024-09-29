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Утро воскресенья 29 сентября в Донецке началось с обстрела
Утро воскресенья 29 сентября в Донецке началось с обстрела - 29.09.2024 Украина.ру
Утро воскресенья 29 сентября в Донецке началось с обстрела
Столица ДНР подверглась артиллерийскому обстрелу утром 29 сентября, сообщает Представительство ДНР в СЦКК
2024-09-29T09:33
2024-09-29T09:33
2024-09-29T09:34
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донецкая народная республика
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алексей кулемзин
сцкк
нато
обстрелы
артиллерия
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"Утро в Донецке снова началось с обстрелов. Петровский район под огнём артиллерии украинских неонацистов", - сообщил в 8:27 глава муниципального образования городского округа Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.Он же через полчаса рассказал: представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) проинформировало о том, что с 21:00 28 сентября до 9:00 29 сентября противник однократно открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров."По мирным жителям Петровского района неофашисты выпустили 3 снаряда калибром 155 мм", - уточнил Кулемзин.Калибр 155 мм является стандартным для военно-политического блока НАТО. Украинские заводы в ходе СВО оказались неспособными наладить в достаточных объёмах производство снарядов калибра 152 мм (стандарт СССР и стран ОВД).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, донецк, ссср, алексей кулемзин, сцкк, нато, обстрелы, артиллерия, военная помощь, военные преступления, всу, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецк, СССР, Алексей Кулемзин, СЦКК, НАТО, обстрелы, артиллерия, военная помощь, Военные преступления, ВСУ, СВО
Утро воскресенья 29 сентября в Донецке началось с обстрела
09:33 29.09.2024 (обновлено: 09:34 29.09.2024)
Столица ДНР подверглась артиллерийскому обстрелу утром 29 сентября, сообщает Представительство ДНР в СЦКК
"Утро в Донецке снова началось с обстрелов. Петровский район под огнём артиллерии украинских неонацистов", - сообщил в 8:27 глава муниципального образования городского округа Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.
Он же через полчаса рассказал: представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) проинформировало о том, что с 21:00 28 сентября до 9:00 29 сентября противник однократно открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров.
"По мирным жителям Петровского района неофашисты выпустили 3 снаряда калибром 155 мм", - уточнил Кулемзин.
Калибр 155 мм является стандартным для военно-политического блока НАТО
. Украинские заводы в ходе СВО оказались неспособными наладить в достаточных объёмах производство снарядов калибра 152 мм (стандарт СССР
и стран ОВД).