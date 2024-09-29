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Утро воскресенья 29 сентября в Донецке началось с обстрела

Утро воскресенья 29 сентября в Донецке началось с обстрела - 29.09.2024 Украина.ру

Утро воскресенья 29 сентября в Донецке началось с обстрела

Столица ДНР подверглась артиллерийскому обстрелу утром 29 сентября, сообщает Представительство ДНР в СЦКК

2024-09-29T09:33

2024-09-29T09:33

2024-09-29T09:34

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"Утро в Донецке снова началось с обстрелов. Петровский район под огнём артиллерии украинских неонацистов", - сообщил в 8:27 глава муниципального образования городского округа Донецк Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.Он же через полчаса рассказал: представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) проинформировало о том, что с 21:00 28 сентября до 9:00 29 сентября противник однократно открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров."По мирным жителям Петровского района неофашисты выпустили 3 снаряда калибром 155 мм", - уточнил Кулемзин.Калибр 155 мм является стандартным для военно-политического блока НАТО. Украинские заводы в ходе СВО оказались неспособными наладить в достаточных объёмах производство снарядов калибра 152 мм (стандарт СССР и стран ОВД).

донецкая народная республика

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новости, донецкая народная республика, донецк, ссср, алексей кулемзин, сцкк, нато, обстрелы, артиллерия, военная помощь, военные преступления, всу, сво