https://ukraina.ru/20240926/1057697665.html
Следком России привлек к ответственности почти 800 воюющих за ВСУ наемников
Следком России привлек к ответственности почти 800 воюющих за ВСУ наемников - 26.09.2024 Украина.ру
Следком России привлек к ответственности почти 800 воюющих за ВСУ наемников
Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 26 сентября председатель СК Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Донецке
2024-09-26T11:04
2024-09-26T11:04
2024-09-26T11:04
новости
россия
украина
александр бастрыкин
ск рф
следственный комитет
иностранные наемники
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"К уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. Так, для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе", - говорится в материале СК.Следствие установило, что весной 2023 года он прибыл на территорию Львовской области Украины, где прошел специальную военную подготовку. Затем его направили на временно оккупированную украинской стороной территорию города Славянска в ДНР, где за вознаграждение он принимал участие в боевых действиях.Уточняется, что при попытке перемещения группы наемников с территории ДНР на территорию ЛНР произошло боестолкновение с российскими военнослужащими, в результате часть наемников была ликвидирована, а часть, включая Гоглидзе, задержана. В последующем с участием Гоглидзе проведен комплекс следственных действий, собран большой объем доказательств, подтверждающих его причастность к совершенному преступлению.Председатель СК России возложил цветы к доске памяти офицеров ведомства, погибших при выполнении служебного долга. Он также вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим мужество и самоотверженность при решении профессиональных задач.Подробнее об зарубежных убийцах - в материале Павла Котова Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет, иностранные наемники
Новости, Россия, Украина, Александр Бастрыкин, СК РФ, Следственный комитет, иностранные наемники
Следком России привлек к ответственности почти 800 воюющих за ВСУ наемников
Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 26 сентября председатель СК Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Донецке
"К уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. Так, для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе", - говорится в материале СК.
Следствие установило, что весной 2023 года он прибыл на территорию Львовской области Украины
, где прошел специальную военную подготовку. Затем его направили на временно оккупированную украинской стороной территорию города Славянска
в ДНР
, где за вознаграждение он принимал участие в боевых действиях.
Уточняется, что при попытке перемещения группы наемников с территории ДНР на территорию ЛНР
произошло боестолкновение с российскими военнослужащими, в результате часть наемников была ликвидирована, а часть, включая Гоглидзе, задержана.
В последующем с участием Гоглидзе проведен комплекс следственных действий, собран большой объем доказательств, подтверждающих его причастность к совершенному преступлению.
Председатель СК России возложил цветы к доске памяти офицеров ведомства, погибших при выполнении служебного долга. Он также вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим мужество и самоотверженность при решении профессиональных задач.
Подробнее об зарубежных убийцах - в материале Павла Котова Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.