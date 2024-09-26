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Следком России привлек к ответственности почти 800 воюющих за ВСУ наемников

Следком России привлек к ответственности почти 800 воюющих за ВСУ наемников - 26.09.2024 Украина.ру

Следком России привлек к ответственности почти 800 воюющих за ВСУ наемников

Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 26 сентября председатель СК Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Донецке

2024-09-26T11:04

2024-09-26T11:04

2024-09-26T11:04

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александр бастрыкин

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следственный комитет

иностранные наемники

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"К уголовной ответственности привлечены 785 иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. Так, для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе", - говорится в материале СК.Следствие установило, что весной 2023 года он прибыл на территорию Львовской области Украины, где прошел специальную военную подготовку. Затем его направили на временно оккупированную украинской стороной территорию города Славянска в ДНР, где за вознаграждение он принимал участие в боевых действиях.Уточняется, что при попытке перемещения группы наемников с территории ДНР на территорию ЛНР произошло боестолкновение с российскими военнослужащими, в результате часть наемников была ликвидирована, а часть, включая Гоглидзе, задержана. В последующем с участием Гоглидзе проведен комплекс следственных действий, собран большой объем доказательств, подтверждающих его причастность к совершенному преступлению.Председатель СК России возложил цветы к доске памяти офицеров ведомства, погибших при выполнении служебного долга. Он также вручил ведомственные награды сотрудникам, проявившим мужество и самоотверженность при решении профессиональных задач.Подробнее об зарубежных убийцах - в материале Павла Котова Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет, иностранные наемники