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Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ
Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ - 25.09.2024 Украина.ру
Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ
Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьеру страны Роберту Фицо. Об этом сообщил портал Plus 7 dní
2024-09-25T12:16
2024-09-25T12:16
2024-09-25T12:16
украина
новости
словакия
роберт фицо
владимир рогов
нато
покушение
письмо
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"Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо сотрудники… наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон", - пишет издание.Инцидентом уже занимается полиция.В мае на Фицо было совершено покушение. Нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.Подробнее о покушении - в материале Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, словакия, роберт фицо, владимир рогов, нато, покушение, письмо
Украина, Новости, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Рогов, НАТО, покушение, письмо
Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ
Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьеру страны Роберту Фицо. Об этом сообщил портал Plus 7 dní
"Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо сотрудники… наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон", - пишет издание.
Инцидентом уже занимается полиция.
В мае на Фицо было совершено покушение. Нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину
.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО
, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.