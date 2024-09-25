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Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ

Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ - 25.09.2024 Украина.ру

Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ

Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьеру страны Роберту Фицо. Об этом сообщил портал Plus 7 dní

2024-09-25T12:16

2024-09-25T12:16

2024-09-25T12:16

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"Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо сотрудники… наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон", - пишет издание.Инцидентом уже занимается полиция.В мае на Фицо было совершено покушение. Нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.Подробнее о покушении - в материале Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи на сайте Украина.ру.

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украина, новости, словакия, роберт фицо, владимир рогов, нато, покушение, письмо