Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ - 25.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240925/1057671684.html
Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ
Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ - 25.09.2024 Украина.ру
Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ
Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьеру страны Роберту Фицо. Об этом сообщил портал Plus 7 dní
2024-09-25T12:16
2024-09-25T12:16
украина
новости
словакия
роберт фицо
владимир рогов
нато
покушение
письмо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/05/1055503603_0:0:620:349_1920x0_80_0_0_958db4673fe5c739496c4a7dcd69085d.jpg.webp
"Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо сотрудники… наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон", - пишет издание.Инцидентом уже занимается полиция.В мае на Фицо было совершено покушение. Нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.Подробнее о покушении - в материале Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи на сайте Украина.ру.
украина
словакия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/05/1055503603_24:0:564:405_1920x0_80_0_0_0b8f91e54e65ed5095fc87f29f65adbd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новости, словакия, роберт фицо, владимир рогов, нато, покушение, письмо
Украина, Новости, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Рогов, НАТО, покушение, письмо

Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ

12:16 25.09.2024
 
Фицо впервые после покушения обратился к общественности
Фицо впервые после покушения обратился к общественности
Читать в
Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьеру страны Роберту Фицо. Об этом сообщил портал Plus 7 dní
"Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо сотрудники… наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон", - пишет издание.
Инцидентом уже занимается полиция.
В мае на Фицо было совершено покушение. Нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
Подробнее о покушении - в материале Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи на сайте Украина.ру.
 
УкраинаНовостиСловакияРоберт ФицоВладимир РоговНАТОпокушениеписьмо
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Острое и Григоровка: Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
12:18В какую новую авантюру взлезет Украина после вывода боевиков ВСУ из Курской области - Клинцевич
12:16Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИ
11:39Украина надеется при помощи Индии получить выгоду от договора с Россией о мире - Politico
11:25Зеленский с трибуны ООН отказался от переговоров с Россией
10:51Трамп предупредил Киев и Запад: русские уже побеждали Наполеона и Гитлера
10:40Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию на фронте и преимущество РФ
10:33Захарова ответила, что сделает, если случайно встретит Зеленского в Нью-Йорке
10:11Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не позволит избавиться от киевской "раковой опухоли"
10:09США скоро придумают, как выйти из украинского конфликта - Константинов
09:58Украинск освобожден - Пушилин
09:00Нарушитель законов Зеленский, провалы ВСУ, саммит-пропаганда. Главное на Украине на утро 25 сентября
08:13Главное за ночь 25 сентября
08:00Забытая трагедия. Как польские боевики убили более 150 украинцев села Скопов
07:00"Полностью соответствует фамилии". Чем занят экс-глава МИД Украины, клинический русофоб Владимир Огрызко
06:52Не самолет и не птица. Как БПЛА изменили характер боевых действий на фронте
06:45Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово
06:30"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров
06:15Эксперт раскрыл, что будет с энергосистемой Украины, если Россия выбьет переток электричества с АЭС
06:10Сергей Сазонов: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине
Лента новостейМолния