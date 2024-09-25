Главное за ночь 25 сентября - 25.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 25 сентября
Главное за ночь 25 сентября - 25.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 25 сентября
Ночью сообщалось о ракетном ударе по порту Южный в Одесской области и постоянных ударах ВС России по объектам в Запорожье. Украина.ру, 25.09.2024
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Ночью сообщалось о ракетном ударе по порту Южный в Одесской области и постоянных ударах ВС России по объектам в Запорожье.В Угледаре на Южнодонецком направлении российские войска почти завершили окружение города. Интенсифицированы артиллерийские и авиаудары.В Курской области продолжаются бои в Глушковском районе, особенно в районе н.п. Краснооктябрьский и Веселое, а также в Кореневском районе у Любимовки.На Харьковском направлении противник занял руины Волчанского агрегатного завода, но стратегической значимости для ВСУ это не несет.На Торецком направлении тяжёлые бои продолжаются в городской застройке.На Покровском направлении бои идут в Николаевке, Армия России окружает Селидово и ведёт сражение за Горняк.Глава МИД Сергей Лавров заявил в преддверии своего участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что там предпочитают молчать о нападении на Курскую область с применением западного оружия.Новая конференция по Украине была бы успешной при участии обеих сторон и наличии обсуждаемого плана, но ни того, ни другого пока нет, заявил глава МИД Венгрии Сийярто.Глава МИД Польши усомнился в том, что Россия имеет право быть постоянным членом Совбеза ООН.Подробнее о попытках избавиться от РФ в Совбезе - в материале Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, курская область, одесская область, сергей лавров, петер сийярто, алексей мухин, мид, совбез, оон
Новости, Россия, Курская область, Одесская область, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Алексей Мухин, МИД, Совбез, ООН

Главное за ночь 25 сентября

08:13 25.09.2024 (обновлено: 08:14 25.09.2024)
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Читать в
Ночью сообщалось о ракетном ударе по порту Южный в Одесской области и постоянных ударах ВС России по объектам в Запорожье.
В Угледаре на Южнодонецком направлении российские войска почти завершили окружение города. Интенсифицированы артиллерийские и авиаудары.
В Курской области продолжаются бои в Глушковском районе, особенно в районе н.п. Краснооктябрьский и Веселое, а также в Кореневском районе у Любимовки.
На Харьковском направлении противник занял руины Волчанского агрегатного завода, но стратегической значимости для ВСУ это не несет.
На Торецком направлении тяжёлые бои продолжаются в городской застройке.
На Покровском направлении бои идут в Николаевке, Армия России окружает Селидово и ведёт сражение за Горняк.
Глава МИД Сергей Лавров заявил в преддверии своего участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что там предпочитают молчать о нападении на Курскую область с применением западного оружия.
Новая конференция по Украине была бы успешной при участии обеих сторон и наличии обсуждаемого плана, но ни того, ни другого пока нет, заявил глава МИД Венгрии Сийярто.

Глава МИД Польши усомнился в том, что Россия имеет право быть постоянным членом Совбеза ООН.
Подробнее о попытках избавиться от РФ в Совбезе - в материале Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьОдесская областьСергей ЛавровПетер СийяртоАлексей МухинМИДСовбезООН
 
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