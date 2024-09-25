Главное за ночь 25 сентября
08:13 25.09.2024 (обновлено: 08:14 25.09.2024)
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Ночью сообщалось о ракетном ударе по порту Южный в Одесской области и постоянных ударах ВС России по объектам в Запорожье.
В Угледаре на Южнодонецком направлении российские войска почти завершили окружение города. Интенсифицированы артиллерийские и авиаудары.
В Курской области продолжаются бои в Глушковском районе, особенно в районе н.п. Краснооктябрьский и Веселое, а также в Кореневском районе у Любимовки.
На Харьковском направлении противник занял руины Волчанского агрегатного завода, но стратегической значимости для ВСУ это не несет.
На Торецком направлении тяжёлые бои продолжаются в городской застройке.
На Покровском направлении бои идут в Николаевке, Армия России окружает Селидово и ведёт сражение за Горняк.
Глава МИД Сергей Лавров заявил в преддверии своего участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что там предпочитают молчать о нападении на Курскую область с применением западного оружия.
Новая конференция по Украине была бы успешной при участии обеих сторон и наличии обсуждаемого плана, но ни того, ни другого пока нет, заявил глава МИД Венгрии Сийярто.
Глава МИД Польши усомнился в том, что Россия имеет право быть постоянным членом Совбеза ООН.
Глава МИД Польши усомнился в том, что Россия имеет право быть постоянным членом Совбеза ООН.
Подробнее о попытках избавиться от РФ в Совбезе - в материале Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин на сайте Украина.ру.