https://ukraina.ru/20240925/1057669000.html

Главное за ночь 25 сентября

Главное за ночь 25 сентября - 25.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 25 сентября

Ночью сообщалось о ракетном ударе по порту Южный в Одесской области и постоянных ударах ВС России по объектам в Запорожье. Украина.ру, 25.09.2024

2024-09-25T08:13

2024-09-25T08:13

2024-09-25T08:14

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Ночью сообщалось о ракетном ударе по порту Южный в Одесской области и постоянных ударах ВС России по объектам в Запорожье.В Угледаре на Южнодонецком направлении российские войска почти завершили окружение города. Интенсифицированы артиллерийские и авиаудары.В Курской области продолжаются бои в Глушковском районе, особенно в районе н.п. Краснооктябрьский и Веселое, а также в Кореневском районе у Любимовки.На Харьковском направлении противник занял руины Волчанского агрегатного завода, но стратегической значимости для ВСУ это не несет.На Торецком направлении тяжёлые бои продолжаются в городской застройке.На Покровском направлении бои идут в Николаевке, Армия России окружает Селидово и ведёт сражение за Горняк.Глава МИД Сергей Лавров заявил в преддверии своего участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что там предпочитают молчать о нападении на Курскую область с применением западного оружия.Новая конференция по Украине была бы успешной при участии обеих сторон и наличии обсуждаемого плана, но ни того, ни другого пока нет, заявил глава МИД Венгрии Сийярто.Глава МИД Польши усомнился в том, что Россия имеет право быть постоянным членом Совбеза ООН.Подробнее о попытках избавиться от РФ в Совбезе - в материале Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, одесская область, сергей лавров, петер сийярто, алексей мухин, мид, совбез, оон