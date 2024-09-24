Российским войскам надо взять Сумы в кольцо и артиллерией уничтожать украинскую логистику - эксперт
Сумы – это простой областной центр. До войны там жило 200 тысяч человек. ВС РФ надо обойти Сумы и взять противника в блокаду. При этом сам город не нужно штурмовать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Ранее говоря о заходе ВС РФ в Сумскую область, эксперт Евгений Норин выразил мнение, что для армии задача максимум – приблизиться к самим Сумам на расстояние артиллерийского огня.
Нужно понимать, что Сумы – это простой областной центр. До войны там жило 200 тысяч человек. Химические заводы оттуда давно вывезли. Из важных военных объектов там было только артиллерийское училище, рассказал эксперт.
По его мнению, ВС РФ надо обойти Сумы и взять противника в блокаду. При этом сам город не нужно штурмовать.
"Мы лишь напрасно потеряем время и людей. Вспомните, какой ценой мы взяли Бахмут (Артемовск)? Да, это был важный тактический успех, но стратегически он ничего не поменял", — подчеркнул Кутырь.
Если Евгений Норин имеет в виду, что российским войскам надо взять Сумы в кольцо и артиллерией уничтожать украинскую логистику, чтобы враг сам ее сдал, то он прав, сказал офицер.
Только это должна быть такая блокада, которая бы заблокировала украинских военных ("отдайте город нам или вы все ляжете"), но оставила возможность мирным жителям уйти в сторону Украины, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.ру
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