https://ukraina.ru/20240201/1053027525.html

В Гааге не поверили Украине. Эксперты о решении Международного суда ООН

В Гааге не поверили Украине. Эксперты о решении Международного суда ООН - 01.02.2024 Украина.ру

В Гааге не поверили Украине. Эксперты о решении Международного суда ООН

Международный Суд ООН вынес окончательное решение по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству с Россией и отклонил практически все требования Киева

2024-02-01T13:56

2024-02-01T13:56

2024-02-01T13:57

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Украина подала иск в том числе о том, что ДНР и ЛНР являются террористическими организациями, а РФ якобы их финансировала и поставляла оружие. Международный суд ООН счёл беспочвенными обвинения по всем пунктам, кроме одного: якобы Россия не выполнила "обязательства по проведению расследований" в отношении лиц, которые могли спонсировать терроризм на Украине. Украинские политики и эксперты недовольны решением суда. Детали – в обзоре соцсетей.Журналист Дмитрий Гордон*:Суд ООН отклонил большинство обвинений Украины в адрес России по иску 2017 года. Это победа или поражение? Анализ.31 января Международный суд ООН вынес решение по существу по первому делу против России, оно касалось нарушения ею двух международных конвенций — о запрете расовой дискриминации и финансировании терроризма. "Бабель" подробно перечислил обвинения, которые выдвигала Украина, если коротко — они касались поддержки Россией действующих на Донбассе боевиков и управления ими, а также притеснений украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. Как отметила "Европейская правда", все ожидали однозначную победу Украины и поражение РФ, но так не произошло.Из заявления МИД РФ можно сделать вывод, что в РФ решение суда считают победой, поскольку многие требования Украины были отклонены, ей не присудили компенсацию, и "суд не пошел на поводу у Киева" и отказался признать Россию государством-агрессором. При этом юристы-международники, которые защищали Украину в суде, считают, что "Украина все равно победила", поскольку суд признал, что Россия является нарушителем обеих конвенций. "Россия — нарушитель международного права. Теперь официально", — отметили они.Но, как объяснила "Европейская правда", суд признал необоснованной большую часть обвинений Украины в адрес РФ, поскольку избрал консервативный подход к трактовке Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. И это стало ключевой проблемой. Суд решил, что финансирование терроризма в понимании конвенции касается только перечисления средств и не распространяется на предоставление боевикам военной техники и оружия. Таким образом, к примеру, поставка российского "Бука", с помощью которого сбили малайзийский самолет MH17, не подпадает под этот запрет. Суд признал Россию виновной в нарушении только одной статьи Конвенции о борьбе с финансированием терроризма — №9. Он решил, что Россия не выполнила обязательств по расследованию случаев финансирования терроризма, на которые неоднократно указывала Украина.Что касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то обвинения в основном касалась нарушений в оккупированном Крыму. Суд признал Россию виновной только в одном эпизоде — нарушении обязательства по недискриминации украинского меньшинства в Крыму в сфере образования. При этом, к примеру, суд счел недоказанным нарушение Россией международного права при запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа*. Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко сообщил: Украина рассчитывала, что суд признает больше нарушений именно по конвенции о расовой дискриминации, в частности, по Меджлису, но, "к сожалению, суд принял не все аргументы Украины".Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль:Сегодняшнее решение Международного суда ООН точно не стало прорывом в применении существующих международно-правовых инструментов и значительно уменьшит количество исков в будущем. Можно сказать, что Суд ограничился минимально возможным решением. Это не просто консервативный подход. Это подход, который ставит серьезные вопросы дальнейшего применения международного права в современных условиях. Вопрос первый: если действие конвенции не распространяется на поставки оружия, боеприпасов и наличные деньги, которые завозились на неподконтрольные территории, то как обеспечить ответственность за такие действия? Любая страна может отправить "Бук" и грузовик с кэшем и юридически это нельзя квалифицировать как финансирование терроризма? Ибо нет квитанции и банковского счета? Вопрос второй: как защитить этнические меньшинства, чьи культурные и религиозные учреждения закрывают? После отклонения позиции по Меджлису все последующие ситуации будут восприниматься так же: и этнические меньшинства более жестко почувствовали, что в современном мире справедливости не существует. Вопрос третий: как обеспечить ответственность за нарушение норм международного права страной, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН? Статус и права постоянного члена СБ ООН позволяют ему безнаказанно нарушать все нормы международного права, манипулировать фактами и цинично врать миру, распространяя свою грязную пропаганду? Вопрос четвёртый: наличие политической мотивированности судей при принятии решений разве не связано с процедурой их избрания? Назначение и избрание каждого из 15 судей зависят от страны их происхождения. И так, часть из этих стран, очевидно, очень не хочет быть ответчиком в этом суде. Многие страны снабжают своих прокси и деньги, и оружие, и похоже именно поэтому стараются не открывать сундук Пандоры ответственности за такие действия. Интересно, что Председательствующая судья – представительница США – и еще четверо судей были против отклонения претензий Украины, но решения принимаются большинством голосов. И будет очень интересно прочесть отдельные мнения судей. Один из главных позитивов решения – четкое определение вторжения в Украину нарушением Приказа суда от апреля 2017 года и отрицание любых попыток признать "ДНР" или "ЛНР". Эти конструкты на три буквы – ничего больше, чем незаконные террористические группировки. Но главный позитив: по каждой из конвенций установлены нарушения со стороны России, хоть россияне все отрицали. И теперь это дело, как и все материалы к нему, будут доступны широкой публике. И вместе с решением войдут в историю.Украинский преподаватель бизнес-школ Валерий Пекарь:Божьи мельницы мелеют медленно, но неотвратимо. Иногда настолько медленно, что, кажется, колеса не крутятся. Но крутятся. Очень медленно. Просто человеческая жизнь слишком коротка, чтобы это увидеть.Бывший член Венецианской комиссии, юрист Марина Ставнийчук:Решение Международного Суда ООН по обращению Украины против России в части нарушения двух международных Конвенций: по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это обращение рассматривается в Суде с января 2017 года. Сразу как предупредительная мера Судом был вынесен приказ о возобновлении деятельности Меджлиса крымско-татарского народа* в АРК, которое Россия так и не выполнила до сих пор, о чем констатировано в сегодняшнем Решении. В ноябре 2019 года МС ООН отклонил все возражения РФ об отсутствии у Суда компетенции по данному делу и перешел к судебному разбирательству по существу. И вот сегодня, несмотря на то, что далеко не все требования Украины поддержаны Судом и мне, например, было это понятно с самого начала, главная и международно-правовая и политическая ценность решения Международного Суда ООН состоит в том, что Россия признана нарушителем международного права и это касается нарушений, совершенных на территории Украины, в отношении нашего государства! Это решение Суда носит прецедентный характер для документов ООН, для деятельности Совбеза ООН, в т.ч.,что сегодня в условиях военной агрессии РФ против Украины имеет важное значение при рассмотрении всех спорных вопросов.Политолог Вадим Трухачев:В значительной степени положительное для России решение суда ООН говорит о том, что не всё безнадёжно по этой части. Просто России надо нудно и кропотливо работать "под ковром" с представителями Не-Запада. И когда США, ЕС и НАТО окажутся в аппаратах международных структур в меньшинстве - таких решений будет больше. В чём Запад годами превосходил Россию - так это как раз в умении вести аппаратную борьбу, не гнушаясь ей. Сейчас с этим у него стало хуже, чем и надо пользоваться.Общественный деятель Татьяна Поп:Накануне сегодняшней сходки в Брюсселе, в Гааге случилась зрада. Международный суд ООН, тот самый, который недавно робко признал действия Израиля в Газе геноцидом, наконец завершил начатое еще при Порошенко разбирательство между Украиной и Россией. И завершил, как ни удивительно, вовсе не в пользу первой. Практически все претензии Киева были отклонены, в том числе по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму и по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе. Единственное, до чего смогли докопаться – это якобы Россия не обеспечила права этнических украинцев в Крыму. Вывод они сделали на основании того, что с 14 года там резко сократилось число учеников, обучающихся на украинском языке. А так как все понимают, что добровольно мову учить хочет не так много людей на самой Украине, то это по сути признание реальности, до того неведомой западным бюрократам. Главное же, как подчеркнули в МИД РФ, суд отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР "террористическими организациями". Вот так, 10 лет вопили из всех утюгов, развешивали на бывших сограждан ярлыки террористов, клянчили допомогу, перевооружались для "борьбы с агрессором", а на выходе пшик. Причем пшик этот, повторюсь, случился очень своевременно. Как раз тогда, когда Штаты несколько отдалились от кассы помощи Украины, в Брюсселе собираются еврочиновники на чуть ли не "последний решительный бой" с Орбаном за перенос этой самой кассы в Европу, и едва ли не последней надеждой быстро и безболезненно для всех найти бабло остаются замороженные активы "агрессора". И тут, бац!, поправочка из ООН - не агрессора вовсе. Нет, конечно, ни на какие реальные процессы суд ООН в 2024 году не влияет, и уж тем паче с делом не первой свежести. Но в непредвзятость и отстранённость любой международной инстанции от геополитического контекста в наше время верить – себя не уважать, так что момент для вердикта вряд ли выбран вовсе случайный. И вот тут вопросик, на что и кому это так скромно, но "не демократично" намекают судьи? Что скажете, друзья?* Признан в РФ иноагентом** Организация запрещена в РФОрфография и пунктуация авторов сохранены

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