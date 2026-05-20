Россия тренируется применять ядерное оружие против Европы на фоне эскалации с НАТО - 20.05.2026 Украина.ру
Россия тренируется применять ядерное оружие против Европы на фоне эскалации с НАТО
В Вооруженных силах РФ начались учения с отработкой ядерных ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М". Об этом 20 мая сообщило Минобороны России
Россия тренируется применять ядерное оружие против Европы на фоне эскалации с НАТО

В Вооруженных силах РФ начались учения с отработкой ядерных ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М". Об этом 20 мая сообщило Минобороны России
Как подчеркивает военное ведомство, в ходе маневров военнослужащие приводят соединения и части в высшие степени боевой готовности, а также выполняют задачи по получению специальных боеприпасов для подготовки к ракетным пускам.
Цель учений — поддержание высокого уровня боеготовности стратегических сил. Особое внимание уделяется практическим действиям с элементами ядерного оружия, что является плановым мероприятием боевой подготовки.
В Минобороны РФ подчеркнули, что учения носят плановый характер и проводятся в строгом соответствии с международными обязательствами России в сфере нераспространения ядерного оружия.
Тем не менее, Запад, судя по всему, получил очередное напоминание о том, что ядерный паритет сохраняется, а попытки испытать российскую оборону на прочность могут иметь самые серьезные последствия.
Комплексы "Искандер" представляют собой семейство высокоточных оперативно-тактических ракетных систем, разработанных в России. Основные модификации — "Искандер-М" и "Искандер-К". Комплекс принят на вооружение в 2006 году и способен поражать цели на дальности до 500 км (с возможностью увеличения). Его ключевые особенности — мобильность, сверхзвуковая скорость полета ракет, а также возможность преодоления комплексов ПРО противника.
"Искандер" считается одним из самых эффективных комплексов в своем классе благодаря высокой точности и разнообразию боевых частей (кассетные, фугасные, проникающие, электронно-магнитные). Он может нести как обычные, так и ядерные заряды. Система активно эксплуатируется в российской армии, а ее экспортная версия ("Искандер-Э") поставляется в ряд стран. В ходе СВО на Украине "Искандеры" применялись для ударов по критической инфраструктуре и военным объектам.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня, Хроника событий на утро 20 мая.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
