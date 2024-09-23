https://ukraina.ru/20240923/1057610896.html

Кочетков: Поляки уже втягиваются в войну, но еще не готовы делать "грязную работу" украинских нацистов

Кочетков: Поляки уже втягиваются в войну, но еще не готовы делать "грязную работу" украинских нацистов - 23.09.2024 Украина.ру

Кочетков: Поляки уже втягиваются в войну, но еще не готовы делать "грязную работу" украинских нацистов

Польша – это уже фактически полноценный участник войны НАТО с Россией и поляки постепенно втягиваются в войну. Но несмотря на воинственную риторику, Варшава по-прежнему не намерена "разбиваться об стенку". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков

2024-09-23T04:45

2024-09-23T04:45

2024-09-23T04:45

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Ранее польский премьер Радослав Сикорский в разговоре с российскими пранкерами на тему возможного ввода войск НАТО на территорию Украины высказался очень обтекаемо.Польша, несмотря на свою воинственную риторику, по-прежнему не намерена "разбиваться об стенку". Поляки понимают, где лежат их интересы, рассказал политолог.Конечно, они бы с удовольствием разграбили территории от Бреста до Дальнего Востока. Но пока поляки нацелились на то, что у них хватает сил, отметил эксперт.С другой стороны, хорошо известно, что даже в Курской области было замечено огромное количество польских наемников. Не считая того, что они два года СВО присутствуют на всех участках фронта, указал волонтер."Поляки постепенно втягиваются в войну. Польша – это уже фактически полноценный участник войны НАТО с Россией", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.руО том, чем новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира" — в интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16. на сайте Украина.ру

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новости, польша, россия, украина, алексей кочетков, война, нацисты, иностранные наемники, сво, нато, украина-нато, территория