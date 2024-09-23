Кочетков: Поляки уже втягиваются в войну, но еще не готовы делать "грязную работу" украинских нацистов
Польша – это уже фактически полноценный участник войны НАТО с Россией и поляки постепенно втягиваются в войну. Но несмотря на воинственную риторику, Варшава по-прежнему не намерена "разбиваться об стенку". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский Союз", политолог, военный волонтер Алексей Кочетков
Ранее польский премьер Радослав Сикорский в разговоре с российскими пранкерами на тему возможного ввода войск НАТО на территорию Украины высказался очень обтекаемо.
Польша, несмотря на свою воинственную риторику, по-прежнему не намерена "разбиваться об стенку". Поляки понимают, где лежат их интересы, рассказал политолог.
Конечно, они бы с удовольствием разграбили территории от Бреста до Дальнего Востока. Но пока поляки нацелились на то, что у них хватает сил, отметил эксперт.
"Может быть, они действительно вынашивают планы забрать "кресы всходни" в украинской их части. А выполнять всю грязную работу за украинских нацистов они все еще не готовы. Они смотрят, как будет развиваться ситуация на фронте", — уверен Кочетков.
С другой стороны, хорошо известно, что даже в Курской области было замечено огромное количество польских наемников. Не считая того, что они два года СВО присутствуют на всех участках фронта, указал волонтер.
"Поляки постепенно втягиваются в войну. Польша – это уже фактически полноценный участник войны НАТО с Россией", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену читайте на сайте Украина.ру
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