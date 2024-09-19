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Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки России

Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки России - 19.09.2024 Украина.ру

Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки России

Телеведущая, победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федорова (Бородина) удостоена звания "Заслуженный артист России", соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов

2024-09-19T14:19

2024-09-19T14:19

2024-09-19T14:19

новости

россия

захар виноградов

владимир путин

благодарность

артист

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"За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Бородиной Оксане Геннадьевне - артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой, город Москва", - говорится в тексте документа.Подробнее о людях, чью работу отметил российский лидер - в материале Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Захару Виноградову на сайте Украина.ру.

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2024

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новости, россия, захар виноградов, владимир путин, благодарность, артист