Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки России
Телеведущая, победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федорова (Бородина) удостоена звания "Заслуженный артист России", соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов
"За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Бородиной Оксане Геннадьевне - артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой, город Москва", - говорится в тексте документа.
Подробнее о людях, чью работу отметил российский лидер - в материале Путин объявил благодарность шеф-редактору сайта "Украина.ру" Захару Виноградову на сайте Украина.ру.