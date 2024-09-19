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Почтальон решит судьбу: депутат Рады предупредил об опасности рассылки повесток

Почтальон решит судьбу: депутат Рады предупредил об опасности рассылки повесток - 19.09.2024 Украина.ру

Почтальон решит судьбу: депутат Рады предупредил об опасности рассылки повесток

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Фрис 19 сентября в эфире Ранок.LIVE объяснил, почему рассылка повесток по почте без участия работников военкомата опасна для украинского общества

2024-09-19T12:24

2024-09-19T12:24

2024-09-19T12:24

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Он привел в пример ситуацию с его дочерью: почта не доставила ей уведомление о необходимой уплате налога на недвижимость, в результате она получила штраф.По словам Фриса, раздача повесток — дело серьезное, "имеющее серьезные последствия для военнообязанных".Он подчеркнул, что в случае, если почта отметит, что человек не проживает по своему адресу, это может стать основанием для открытия исполнительного производства, ареста счетов или имущества, даже если человек не получил повестку.Украинская почта отправила первые 6 тысяч повесток без участия сотрудников военкоматов. Они генерируются с помощью Реестра военнообязанных и подписываются электронной подписью руководителей ТЦК. Письма будут отправлять рекомендованными почтовыми отправлениями на домашние адреса.Подробнее о путанице с повестками - в материале На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, повестка, почта, депутат