Почтальон решит судьбу: депутат Рады предупредил об опасности рассылки повесток - 19.09.2024 Украина.ру
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Почтальон решит судьбу: депутат Рады предупредил об опасности рассылки повесток
Почтальон решит судьбу: депутат Рады предупредил об опасности рассылки повесток - 19.09.2024 Украина.ру
Почтальон решит судьбу: депутат Рады предупредил об опасности рассылки повесток
Депутат Верховной Рады Украины Игорь Фрис 19 сентября в эфире Ранок.LIVE объяснил, почему рассылка повесток по почте без участия работников военкомата опасна для украинского общества
2024-09-19T12:24
2024-09-19T12:24
новости
украина
повестка
почта
депутат
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Он привел в пример ситуацию с его дочерью: почта не доставила ей уведомление о необходимой уплате налога на недвижимость, в результате она получила штраф.По словам Фриса, раздача повесток — дело серьезное, "имеющее серьезные последствия для военнообязанных".Он подчеркнул, что в случае, если почта отметит, что человек не проживает по своему адресу, это может стать основанием для открытия исполнительного производства, ареста счетов или имущества, даже если человек не получил повестку.Украинская почта отправила первые 6 тысяч повесток без участия сотрудников военкоматов. Они генерируются с помощью Реестра военнообязанных и подписываются электронной подписью руководителей ТЦК. Письма будут отправлять рекомендованными почтовыми отправлениями на домашние адреса.Подробнее о путанице с повестками - в материале На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, повестка, почта, депутат
Новости, Украина, повестка, почта, депутат

Почтальон решит судьбу: депутат Рады предупредил об опасности рассылки повесток

12:24 19.09.2024
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Депутат Верховной Рады Украины Игорь Фрис 19 сентября в эфире Ранок.LIVE объяснил, почему рассылка повесток по почте без участия работников военкомата опасна для украинского общества
Он привел в пример ситуацию с его дочерью: почта не доставила ей уведомление о необходимой уплате налога на недвижимость, в результате она получила штраф.
По словам Фриса, раздача повесток — дело серьезное, "имеющее серьезные последствия для военнообязанных".

"Те самые сообщения-повестки, которые рассылают почты. Для лица это большая беда, потому что основание открытия исполнительного производства, арест счетов, арест недвижимости и так далее. Может возникнуть огромный коллапс в самой системе. Когда почта не будет справляться с доставкой подобных повесток, когда доставка или их недоставка будет несоответствующим образом оформлена, о чем лицо даже и знать не будет, но одновременно у него возникнут соответствующие обязательства перед государством. И я ожидаю что здесь может произойти огромная проблема для целого общества", — предупредил Фрис.

Он подчеркнул, что в случае, если почта отметит, что человек не проживает по своему адресу, это может стать основанием для открытия исполнительного производства, ареста счетов или имущества, даже если человек не получил повестку.
Украинская почта отправила первые 6 тысяч повесток без участия сотрудников военкоматов. Они генерируются с помощью Реестра военнообязанных и подписываются электронной подписью руководителей ТЦК.
Письма будут отправлять рекомендованными почтовыми отправлениями на домашние адреса.
Подробнее о путанице с повестками - в материале На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаповесткапочтадепутат
 
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