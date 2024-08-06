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На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ
На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ - 06.08.2024 Украина.ру
На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ
Украинские военкоматы могут вручать повестки мужчинам, снятым с воинского учета. Об этом сообщил местный портал Новости.Live
2024-08-06T10:48
2024-08-06T10:48
2024-08-06T10:48
мобилизация
новости
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
фронт
военкомат
повестка
учет
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"Снятому с воинского учета могут вручить повестку. За документом необходимо явиться в ТЦК (военкомат. - Ред.) в установленное время и дату, чтобы подтвердить, что вы действительно сняты с воинского учета", - говорится в материале.Кроме того, мужчины, снятые с учета по состоянию здоровья до 24 февраля 2022 года, могут быть вызваны для прохождения военно-врачебной комиссии для повторного осмотра. По его результатам гражданина могут призвать на военную службу, в том числе с ограничениями.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы буквально отлавливают граждан в магазинах, кафе, спортзалах, на улице, на работе. В июне украинский военнопленный рассказывал "Известиям", что Киев мобилизует инвалидов в ряды ВСУ.При этом согласно украинскому закону о воинской обязанности и военной службе, мужчины, достигшие 60 лет или признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии, лишаются статуса военнообязанного или резервиста и не могут быть мобилизованными. О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, новости, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, фронт, военкомат, повестка, учет
мобилизация, Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, фронт, военкомат, повестка, учет
На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ
Украинские военкоматы могут вручать повестки мужчинам, снятым с воинского учета. Об этом сообщил местный портал Новости.Live
"Снятому с воинского учета могут вручить повестку. За документом необходимо явиться в ТЦК (военкомат. - Ред.) в установленное время и дату, чтобы подтвердить, что вы действительно сняты с воинского учета", - говорится в материале.
Кроме того, мужчины, снятые с учета по состоянию здоровья до 24 февраля 2022 года, могут быть вызваны для прохождения военно-врачебной комиссии для повторного осмотра. По его результатам гражданина могут призвать на военную службу, в том числе с ограничениями.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы буквально отлавливают граждан в магазинах, кафе, спортзалах, на улице, на работе. В июне украинский военнопленный рассказывал "Известиям", что Киев мобилизует инвалидов в ряды ВСУ.
При этом согласно украинскому закону о воинской обязанности и военной службе, мужчины, достигшие 60 лет или признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии, лишаются статуса военнообязанного или резервиста и не могут быть мобилизованными.