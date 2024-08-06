На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ - 06.08.2024 Украина.ру
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На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ
На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ - 06.08.2024 Украина.ру
На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ
Украинские военкоматы могут вручать повестки мужчинам, снятым с воинского учета. Об этом сообщил местный портал Новости.Live
2024-08-06T10:48
2024-08-06T10:48
мобилизация
новости
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
фронт
военкомат
повестка
учет
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"Снятому с воинского учета могут вручить повестку. За документом необходимо явиться в ТЦК (военкомат. - Ред.) в установленное время и дату, чтобы подтвердить, что вы действительно сняты с воинского учета", - говорится в материале.Кроме того, мужчины, снятые с учета по состоянию здоровья до 24 февраля 2022 года, могут быть вызваны для прохождения военно-врачебной комиссии для повторного осмотра. По его результатам гражданина могут призвать на военную службу, в том числе с ограничениями.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы буквально отлавливают граждан в магазинах, кафе, спортзалах, на улице, на работе. В июне украинский военнопленный рассказывал "Известиям", что Киев мобилизует инвалидов в ряды ВСУ.При этом согласно украинскому закону о воинской обязанности и военной службе, мужчины, достигшие 60 лет или признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии, лишаются статуса военнообязанного или резервиста и не могут быть мобилизованными. О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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мобилизация, новости, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, фронт, военкомат, повестка, учет
мобилизация, Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, фронт, военкомат, повестка, учет

На Украине вручают повестки даже снятым с воинского учета - СМИ

10:48 06.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Украинские военкоматы могут вручать повестки мужчинам, снятым с воинского учета. Об этом сообщил местный портал Новости.Live
"Снятому с воинского учета могут вручить повестку. За документом необходимо явиться в ТЦК (военкомат. - Ред.) в установленное время и дату, чтобы подтвердить, что вы действительно сняты с воинского учета", - говорится в материале.
Кроме того, мужчины, снятые с учета по состоянию здоровья до 24 февраля 2022 года, могут быть вызваны для прохождения военно-врачебной комиссии для повторного осмотра. По его результатам гражданина могут призвать на военную службу, в том числе с ограничениями.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы буквально отлавливают граждан в магазинах, кафе, спортзалах, на улице, на работе. В июне украинский военнопленный рассказывал "Известиям", что Киев мобилизует инвалидов в ряды ВСУ.
При этом согласно украинскому закону о воинской обязанности и военной службе, мужчины, достигшие 60 лет или признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии, лишаются статуса военнообязанного или резервиста и не могут быть мобилизованными.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
мобилизацияНовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныфронтвоенкоматповесткаучет
 
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