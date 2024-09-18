https://ukraina.ru/20240918/1057523698.html
Изучение Путина: о реакции Запада на новую ядерную доктрину России и подготовке НАТО к войне - Живов
Изучение Путина: о реакции Запада на новую ядерную доктрину России и подготовке НАТО к войне - Живов - 18.09.2024 Украина.ру
Изучение Путина: о реакции Запада на новую ядерную доктрину России и подготовке НАТО к войне - Живов
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, объяснил, почему Запад передумал разрешать киевскому режиму наносить... Украина.ру, 18.09.2024
2024-09-18T13:12
2024-09-18T13:12
2024-09-18T13:12
россия
запад
курская область
алексей живов
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бпла
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, объяснил, почему Запад передумал разрешать киевскому режиму наносить ракетные удары вглубь России и высказал своё мнение относительно того, какими должны быть беспилотные войска. ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:42 – Беспилотные войска в России: миф или реальность? 13:57 – О ситуации в Курской области; 16:44 – Удары американским оружием вглубь России: это повод к войне или ещё нет? ТГ-канал Алексея Живова: https://t.me/zhivoff
россия
запад
курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, объяснил, почему Запад передумал разрешать киевскому режиму наносить ракетные удары вглубь России и высказал своё мнение относительно того, какими должны быть беспилотные войска.
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:42 – Беспилотные войска в России: миф или реальность?
13:57 – О ситуации в Курской области;
16:44 – Удары американским оружием вглубь России: это повод к войне или ещё нет?
ТГ-канал Алексея Живова: https://t.me/zhivoff