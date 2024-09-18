Изучение Путина: о реакции Запада на новую ядерную доктрину России и подготовке НАТО к войне - Живов - 18.09.2024 Украина.ру
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Изучение Путина: о реакции Запада на новую ядерную доктрину России и подготовке НАТО к войне - Живов
Изучение Путина: о реакции Запада на новую ядерную доктрину России и подготовке НАТО к войне - Живов - 18.09.2024 Украина.ру
Изучение Путина: о реакции Запада на новую ядерную доктрину России и подготовке НАТО к войне - Живов
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, объяснил, почему Запад передумал разрешать киевскому режиму наносить... Украина.ру, 18.09.2024
2024-09-18T13:12
2024-09-18T13:12
россия
запад
курская область
алексей живов
владимир путин
нато
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, объяснил, почему Запад передумал разрешать киевскому режиму наносить ракетные удары вглубь России и высказал своё мнение относительно того, какими должны быть беспилотные войска. ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:42 – Беспилотные войска в России: миф или реальность? 13:57 – О ситуации в Курской области; 16:44 – Удары американским оружием вглубь России: это повод к войне или ещё нет? ТГ-канал Алексея Живова: https://t.me/zhivoff
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россия, запад, курская область, алексей живов, владимир путин, нато, видео, кто, сво, бпла, беспилотники, швеция, балтика, финляндия, ракеты, ракетный удар, видео
Россия, Запад, Курская область, Алексей Живов, Владимир Путин, НАТО, Видео, КТО, СВО, БПЛА, беспилотники, Швеция, Балтика, Финляндия, ракеты, ракетный удар

Изучение Путина: о реакции Запада на новую ядерную доктрину России и подготовке НАТО к войне - Живов

13:12 18.09.2024
 
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области, объяснил, почему Запад передумал разрешать киевскому режиму наносить ракетные удары вглубь России и высказал своё мнение относительно того, какими должны быть беспилотные войска.
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:42 – Беспилотные войска в России: миф или реальность?
13:57 – О ситуации в Курской области;
16:44 – Удары американским оружием вглубь России: это повод к войне или ещё нет?
ТГ-канал Алексея Живова: https://t.me/zhivoff
 
РоссияЗападКурская областьАлексей ЖивовВладимир ПутинНАТОВидеоКТОСВОБПЛАбеспилотникиШвецияБалтикаФинляндияракетыракетный удар
 
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