https://ukraina.ru/20240918/1057522216.html

Упивается властью: турецкий политолог о блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta*

Упивается властью: турецкий политолог о блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta* - 18.09.2024 Украина.ру

Упивается властью: турецкий политолог о блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta*

Компания Meta* упивается властью, блокируя профили российских СМИ, однако сама не осознает, что делает и к каким результатам это приведет. Такое заявление 18 сентября сделал турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер, пишут журналисты РИА Новости

2024-09-18T12:40

2024-09-18T12:40

2024-09-18T12:40

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Сезер также напомнил, что в конце августа турецкие власти заблокировали Instagram* после того, как соцсеть удаляла публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.Политолог подчеркнул, что эта мера - единственное, что можно сделать, ведь не существует никакой контролирующей структуры, закона или резолюции ООН в этой части, которые позволили бы защититься от самодурства таких компаний, как Meta*."Увы, мы должны принять этот факт и жить с ним", - сказал Сезер.4 сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik. В Вашингтоне отметили, что помимо ограничений вещания санкции коснутся и лично сотрудников указанных СМИ - для них будут введены визовые ограничения.Кроме того американские власти объявили о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая докажет вмешательство указанных изданий в предстоящие президентские выборы в США.Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские власти крайне негативно отнеслись к сообщению о блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT, отметив, что это событие "осложняет перспективы нормализации наших отношений с Meta*".Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что введением санкций против российских СМИ Запад фактически запретил своим спикерам и спикерам других стран использовать крупные площадки для выражения своего мнения.Более подробно о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ukraina.ru/20240917/1057498128.html

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новости, сша, россия, вашингтон, дмитрий песков, мария захарова, rt, миа "россия сегодня", блокировка, политолог, турция