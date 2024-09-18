Упивается властью: турецкий политолог о блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta*
Компания Meta* упивается властью, блокируя профили российских СМИ, однако сама не осознает, что делает и к каким результатам это приведет. Такое заявление 18 сентября сделал турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер, пишут журналисты РИА Новости
"Из-за выборов в США, к сожалению, наблюдается вырождение основных СМИ, соцсетей и в целом политического климата. Думаю, что Meta* сама не осознает до конца предпринимаемые ею шаги. Так как они обладают властью, то выбирают сами масштаб ограничений, они упиваются этой властью. Действия соцсети направлены не только против России, это более масштабная перспектива полного контроля культурной, социальной и политической информации.", - заявил Сезер, отметив, что его личные публикации также неоднократно подвергались цензуре в западных соцсетях.
Сезер также напомнил, что в конце августа турецкие власти заблокировали Instagram* после того, как соцсеть удаляла публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Политолог подчеркнул, что эта мера - единственное, что можно сделать, ведь не существует никакой контролирующей структуры, закона или резолюции ООН в этой части, которые позволили бы защититься от самодурства таких компаний, как Meta*.
"Увы, мы должны принять этот факт и жить с ним", - сказал Сезер.
4 сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT и Sputnik. В Вашингтоне отметили, что помимо ограничений вещания санкции коснутся и лично сотрудников указанных СМИ - для них будут введены визовые ограничения.
Кроме того американские власти объявили о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая докажет вмешательство указанных изданий в предстоящие президентские выборы в США.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские власти крайне негативно отнеслись к сообщению о блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT, отметив, что это событие "осложняет перспективы нормализации наших отношений с Meta*".
Вчера, 13:23Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta* Российские власти крайне негативно отнеслись к сообщению о том, что американская компания Meta* заблокировала в своих соцсетях аккаунты "России сегодня" и RT. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что введением санкций против российских СМИ Запад фактически запретил своим спикерам и спикерам других стран использовать крупные площадки для выражения своего мнения.
Более подробно о том, какие претензии есть у США к каналу RT и медиа-холдингу "Россия сегодня" - в статье Захара Виноградова "Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак""