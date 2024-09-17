https://ukraina.ru/20240917/1057501247.html

Неудобно получилось: муж активистки, требовавшей вернуть мобилизованных домой, ушел на фронт

Неудобно получилось: муж активистки, требовавшей вернуть мобилизованных домой, ушел на фронт - 17.09.2024 Украина.ру

Неудобно получилось: муж активистки, требовавшей вернуть мобилизованных домой, ушел на фронт

Лидер пробандеровского движения, раскручиваемого американским ФБК* и украинским ЦИПсО, "Путь домой"** Паулина Сафронова сообщила своим сторонникам, что ее муж, которого она никак не хотела отпускать на фронт, подал на развод и в тот же день подписал контракт с Минообороны РФ

2024-09-17T15:10

2024-09-17T15:10

2024-09-17T15:10

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мобилизация

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Тем временем в телеграм-канале Сафронов появилось видео, на котором одна из ее сторонниц анонсирует митинг жен мобилизованных. Девушка рассказала в ролике, что его целью будет требование "связаться с министром обороны РФ и вернуть мужчин из зоны СВО".О судьбе другого недовольного политикой России гражданина читайте в материале Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина*.*Экстремистская, нежелательная в РФ организация.**Иностранный агент

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ципсо, мобилизация, мужья