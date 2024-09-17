Неудобно получилось: муж активистки, требовавшей вернуть мобилизованных домой, ушел на фронт - 17.09.2024 Украина.ру
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Неудобно получилось: муж активистки, требовавшей вернуть мобилизованных домой, ушел на фронт
Неудобно получилось: муж активистки, требовавшей вернуть мобилизованных домой, ушел на фронт - 17.09.2024 Украина.ру
Неудобно получилось: муж активистки, требовавшей вернуть мобилизованных домой, ушел на фронт
Лидер пробандеровского движения, раскручиваемого американским ФБК* и украинским ЦИПсО, "Путь домой"** Паулина Сафронова сообщила своим сторонникам, что ее муж, которого она никак не хотела отпускать на фронт, подал на развод и в тот же день подписал контракт с Минообороны РФ
2024-09-17T15:10
2024-09-17T15:10
новости
россия
ципсо
мобилизация
мужья
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Тем временем в телеграм-канале Сафронов появилось видео, на котором одна из ее сторонниц анонсирует митинг жен мобилизованных. Девушка рассказала в ролике, что его целью будет требование "связаться с министром обороны РФ и вернуть мужчин из зоны СВО".О судьбе другого недовольного политикой России гражданина читайте в материале Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина*.*Экстремистская, нежелательная в РФ организация.**Иностранный агент
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новости, россия, ципсо, мобилизация, мужья
Новости, Россия, ЦИПсО, мобилизация, мужья

Неудобно получилось: муж активистки, требовавшей вернуть мобилизованных домой, ушел на фронт

15:10 17.09.2024
 
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Лидер пробандеровского движения, раскручиваемого американским ФБК* и украинским ЦИПсО, "Путь домой"** Паулина Сафронова сообщила своим сторонникам, что ее муж, которого она никак не хотела отпускать на фронт, подал на развод и в тот же день подписал контракт с Минообороны РФ
"Феерично вышло! Девка, которая пыталась шатать семьи мобилизованных, пикетировала Минобороны, ходила по политическим партиям и всячески пыталась встроиться в оппозиционный движ, но ее кинули - осталась у разбитого корыта. В закрытом чате своего "проекта" призналась, что ее лодка любви потонула, а муж, получается, как все и думали - отличный мужик, которого она достала", - прокомментировал ситуацию журналист RT Константин Придыбайло.
Тем временем в телеграм-канале Сафронов появилось видео, на котором одна из ее сторонниц анонсирует митинг жен мобилизованных. Девушка рассказала в ролике, что его целью будет требование "связаться с министром обороны РФ и вернуть мужчин из зоны СВО".
О судьбе другого недовольного политикой России гражданина читайте в материале Заработки в России потеряны окончательно? Верховный суд отклонил жалобу Галкина*.

*Экстремистская, нежелательная в РФ организация.
**Иностранный агент
 
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